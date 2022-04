Što se krije iza imena ruskih aviona?

Russia Beyond (Aleksandar Viljf/Sputnik; Lav Polikašin/Sputnik; Ministarstvo obrane RF/Sputnik)

1. MiG

MiG-29 Aleksandr Viljf/Sputnik Aleksandr Viljf/Sputnik

Lovački i presretački borbeni avioni ove porodice poznati su širom svijeta. Nekoliko aviona MIG odigralo je veliku ulogu u hladnom ratu. Duga lista vojnih aviona s ovim imenom uključuje MIG-29, jedan od najboljih aviona ikada proizvedenih u Sovjetskom Savezu. MIG-ovi su se također pojavljivali i u popularnoj kulturi – uključujući ulogu u filmovima kao što su "Top Gun" (1984.) i "Vatrena lisica" (1982.) – i time pružili još jedno svjedočanstvo o globalnom utjecaju ovog brenda.

Andrej Tupoljev i Artjom Mikojan Lav Polikašin/Sputnik Lav Polikašin/Sputnik

Avion MIG ime je dobio po dvojici glavnih inženjera koji su bili na čelu istoimenog sovjetskog konstruktorskog biroa, Artjoma Mikojana i Mihaila Gureviča. Ova dva genijalna dizajnera letjelica srela su se u Konstruktorskom birou Polikarpov u Moskvi i zajedno su radila na osnivanju svoje dizajnerske kuće, koju su nazvali Konstruktorski biro "Mikojan-Gurevič". Godine 1942. biro je preimenovan u "MiG", a to će ime uskoro postati svjetski čuveno po vrhunskim ratnim strojevima koje je ovaj tim proizvodio.

Nakon što je Mihail Gurevič umro 1976. godine, biro je preimenovan u Mikojan. Međutim, uobičajeni naziv za ratne avione koji su se tamo proizvodili ostao je isti.

2. Su

Slijeva nadesno: Su-24, dva aviona Su-30SM i Su-34 Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

Avioni Su isto su toliko legendarni kao i MiG. Ovi ratni avioni čine ogroman dio ruske frontovske avijacije. Pored toga, mnoge zemlje širom svijeta – uključujući Kinu i Indiju – imaju flote Su aviona kao sastavni dio svojih zračnih snaga.

Nekoliko prvih letačkih akrobatskih prikaza izvedeno je upravo Su avionima. Tu spada i vrlo zahtjevan manevar tzv. "kobre", u kojem se avion trenutno zaustavlja u zraku, podižući nos vertikalno, da bi izazvao zračno kočenje cijelim trupom. Takvi manevri zahtijevaju kompaktnu, ali izuzetno okretnu, upravljački zahvalnu i brzu letjelicu. Su-27 se pokazao kao savršen avion za testiranje manevara.

Pavel Suhoj David Šolomovič/Sputnik David Šolomovič/Sputnik

Kao i MiG, avioni Su ime su dobili po glavnom konstruktoru biroa u kojem su proizvedeni, Pavelu Suhoju. Rođen 1895. u Ruskom Carstvu, Suhoj je bio jedan od prvih pionira aeronautike u svijetu. No njegov je put do uspjeha bio vrlo trnovit. Prvi svjetski rat, ruska revolucija, a potom i građanski rat ugrozili su njegov san iz djetinjstva da postane inženjer aviona. Srećom, kako je bio učitelj po profesiji, Suhoj je uspio pridobiti još jednog renomiranog sovjetskog aeronautičkog inženjera po imenu Andrej Tupoljev, koji je sudjelovao u građenju karijere svog štićenika do trenutka kada je potonji osnovao svoju radionicu pod nazivom "Konstruktorski biro Suhoj".

3. Tu

Tu-95MS Ministarstvo obrane RF/Sputnik Ministarstvo obrane RF/Sputnik

Avioni i bombarderi Tu igrali su veliku ulogu u Drugom svjetskom ratu te postali okosnica sovjetske avijacije dugog dometa tijekom razdoblja hladnog rata. Ovi avioni također su nazvani po svom idejnom tvorcu, Andreju Tupoljevu.

Tupoljev je izučavao aeronautiku pod mentorstvom Nikolaja Žukovskog, oca i osnivača moderne aeronautike i hidrodinamike. Međutim, kako je izrastao od studenta do vodeće ličnosti moskovskog Centralnog aerohidrodinamičkog instituta, Tupoljev nije ostao imun na Staljinove čistke. Konstruktor aviona uhićen je 1937. pod izmišljenim optužbama, ali je uspio izbjeći pogubljenje, za razliku od mnogih svojih bivših kolega.

Andrej Tupoljev Mark Redkin/TASS Mark Redkin/TASS

Tupoljev je u zatočeništvu nastavio svoj rad kao vodeći radnik u tajnom laboratoriju za istraživanje i razvoj, koji je djelovaou okviru sustava sovjetskih radnih logora Gulag. Kada je nacistička Njemačka izvršila invaziju na SSSR, Tupoljev je oslobođen i omogućeno mu je da opskrbljuje Crvenu armiju borbenim s. Isttrojevimae, 1941. godine, dvomotorni frontalni bombarder velike brzine po imenu Tu-2 izveo je svoj prvi let. Nakon toga je ova letjelica odigrala ključnu ulogu za pobjedu Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu. Kako se sijvet ubrzo prebacio na "hladno" ratovanje, bombarderi dugog dometa koje je dizajnirao Tupoljev postali su važan i najprepoznatljiviji element sovjetskog zrakoplovstva.

4. Jak

Jak-52 Aleksandr Viljf/Sputnik Aleksandr Viljf/Sputnik

Ponovo nazvani po svom dizajneru, avioni Jakovljev – ili skraćeno "Jak" – dali su veliki doprinos pobjedi nad nacističkom Njemačkom. Tijekom Drugog svjetskog rata gotovo dvije trećine svih sovjetskih lovaca bili su avioni Jakovljeva.

Ruski konstruktor aviona Aleksandar Jakovljev napravio je svoju prvu zračnu jedrilicu s 18 godina, a tri godine kasnije predstavio svoj prvi avion, AIR-1. Od tada je talentirani aeroinženjer vrtoglavo gradio svoju karijeru i ubrzo postao zamjenik narodnog komesara (sovjetski ekvivalent zamjenika ministra) zrakoplovne industrije u SSSR-u, baš kada je izbio Drugi svjetski rat.

Aleksandar Jakovljev Valentin Čeredincev/TASS Valentin Čeredincev/TASS

Nakon što je šest godina radio kao državni dužnosnik, Jakovljev je zamolio Josifa Staljina da ga razriješi s visoke funkcije, kako bi se umjesto toga mogao koncentrirati na projektiranje aviona. Iako se Jakovljev najvjerojatnije plašio da će njegovu molbu shvatiti kao pokušaj prebjega, Staljin se složio s dizajnerom čiji je rad, izgleda, cijenio.

Dan nakon što je Jakovljev razgovarao sa Staljinom, dobio je čin general-pukovnika i smijenjen je s pozicije u ministarstvu. Godinama nakon toga, Jakovljev je bio na čelu istoimenog konstruktorskog biroa, sve do 1984. Pod njegovim vodstvom ovaj je biro proizveo preko 200 tipova aviona.

5. Il

Tijekom Drugog svjetskog rata jurišni avion Il-2 postao je jedan od simbola sovjetske vojne moći. Kada je njegova proizvodnja na kraju dostigla više od 36 000 jedinica, Il-2 je postao najproizvođeniji vojni avion u povijesti. Po Staljinovim riječima, Il-2 je bio "neophodan Crvenoj armiji baš kao zrak ili kruh".

Stvaralački um iza legendarnog ratnog aviona bio je Sergej Iljušin, čiji put do postajanja jednog od najpoznatijih avijacijskih dizajnera u ruskoj povijesti nije bio ni lak, ni utvrđen. Kao najmlađe od jedanaestero djece rođene u siromašnoj seljačkoj obitelji, Iljušin je bio prisiljen napustiti roditeljsku kuću u potrazi za poslom kada je imao samo 15 godina. Radio je neobične poslove poput kopača rovova na gradilištima ili čistača oluka.

Sergej Iljušin (1894.-1977.) N. Nilov/Sputnik N. Nilov/Sputnik

Iljušinov prvi susret s avijacijom dogodio se kada je imao 15 godina i radio kao čuvar terena na trkačkoj stazi gdje se održavao Sveruski festival balona, u jesen 1910. Regrutiran u vojsku četiri godine kasnije, Iljušin je dobio priliku da se dobrovoljno prijavi kao član zemaljske posade u novoformiranoj Zrakoplovnoj sekciji i kvalificirao se za pilota 1917. godine.

Nakon što je napustio vojnu službu i 1926. godine stekao diplomu inženjera, Iljušin je brzo učvrstio svoju poziciju jednog od najtalentiranijih konstruktora avijacije u SSSR-u. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Iljušin je nastavio dizajnirati nekoliko komercijalnih aviona – kao što su Il-18 i Il-62 – koje je zrakoplovna kompanija Aeroflot koristila širom Sovjetskog Saveza.