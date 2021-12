Putin otkrio kako je iz ruske vlade očistio suradnike CIA-je

Russia Beyond Hrvatska

"Pogledajte što je bilo sredinom 90-ih do početka 2000-ih. Početkom 2000-ih sam odatle već sve očistio, ali sredinom 90-ih smo kao savjetnike, službene zaposlenike vlade Ruske Federacije imali, kako se kasnije ispostavilo, suradnike Centralne obavještajne agencije SAD-a", rekao je Putin na zasjedanju Vijeća za razvoj civilnog društva i ljudska prava.

"Kasnije su oni u SAD-u krivično gonjeni, jer su kao suradnici CIA-jr koji su bili angažirani kod nas prekršili američke zakone, sudjelujući u privatizaciji", istaknuo je ruski predsjednik. Prema njegovim riječima, to je samo jedan primjer pokušaja miješanja u pitanja Rusije. "Zapravo ih ima mnogo više", rekao je Putin.

Prema njegovim riječima, "po toj liniji sve je bilo pod otvorenom kontrolom određenih zemalja". "U našim objektima za proizvodnju nuklearnog oružja nalazili su se američki stručnjaci, koji su tamo dolazili na posao od jutra do večeri, imali su svoj stol i američku zastavu. Oni su tamo živjeli i radili. Nisu im bili potrebni suptilni instrumenti za miješanje u naš politički život, jer su i tako sve kontrolirali", uvjeren je šef ruske države.

On je dodao da se, "naravno, situacija promijenila, zemlja je postala drugačija, postala je samostalnija, suverenija, povećane su mogućnosti oružanih snaga i odnos prema Rusiji počeo se mijenjati".

Putin je rekao da se treba prisjetiti "kako se mijenjao odnos prema prvom predsjedniku Rusije Borisu Nikolajeviču [Jeljcinu]. Sve je bilo dobro, sa zadovoljstvom su ga svi tapšali po ramenu. Bilo je dovoljno da on podigne svoj glas u zaštitu Jugoslavije i protiv protupravnih djelovanja – a mi znamo da se tu radilo o apsolutno protupravnim djelovanjima koja krše međunarodno pravo što se tiče Jugoslavije, kada se bombardira bez ikakve dozvole Vijećaa sigurnosti UN-a, to je grubo kršenje međunarodnog prava – bilo je dovoljno da Boris Nikolajevič Jeljcin stane u zaštitu međunarodnog prava i prava naroda Jugoslavije na to da se prema njima ponaša civilizirano, i odmah se odnos prema Rusiji promijenio, kao i odnos prema njemu osobno", zaključio je Putin.