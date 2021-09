Radari RUS-2 prije 80 godina spriječili "baltički Pearl Harbor"

Russia Beyond Hrvatska

Evo kako su zračnu bitku opisali sudionici događaja: stariji operator stanice "Redut" Grigorij Geljfenštejn i pilot bombardera Ju 87 Hans-Ulrich Rudel.

"Nedjelja je. Ovaj sunčani dan zapamtio sam za čitav život. Dežurstvo se odvija normalno. Aparatura odlično funkcionira. Opažam kretanje velikih grupa aviona iz rajona stanice Dno, iz pravca Luge. Oni se kreću duž linije željezničke pruge. Tako su počeli masovni napadi na Lenjingrad. Gotovo istovremeno uzlijeću avioni nad njemačkim aerodromima Krasnogvardejska i Siverske", zapisao je u svojim memoarima Grigorij Geljfenštejn.

Prema njemačkim podacima, u prvom se valu kretalo 40 bombardera Ju 87 i Ju 88 i 22 lovca-bombardera Me 109.

"Broj aviona postaje sve veći. I događaju se neka čudna prestrojavanja... Mjerim kutove, provjeravam broj aviona i jeza mi prolazi niz kičmu. Ima ih već oko 220-250. I tada shvaćam da će oni u svakom krenuti na Kronštat... S obzirom na to da sam svjestan kakva greška prijeti, uzimam od operatora Majorova slušalicu s direktnom vezom sa stožerom PZO Baltičke flote i uzbuđeno govorim: 'Pažnja! To idu na vas. Na VAS! Ne na Lenjingrad, nego NA VAS! Proglasite zračnu uzbunu!!! Ima ih 250!!!' Sve sam to rekao ne odvajajući pogled od slike na ekranu", prisjeća se veteran.

Od trenutka podizanja uzbune prošlo je 8-10 minuta. Za to se vrijeme na nebu nalazio pilot 2. jurišne eskadre "Immelmann" Rudel.

"Jarkoplavo nebo, ni oblačka. Ista je situacija iznad mora. Iznad uskog priobalnog pojasa napadaju nas ruski lovci, ali ne mogu nas spriječiti da dođemo do cilja. Letimo na visini od tri kilometra, paljba iz PZO je smrtonosna. S tako intenzivnim gađanjem mogli smo očekivati da će nas svaki čas oboriti... Kažemo sebi da 'Ivan' ne gađa pojedine avione, nego samo jednostavno gađa nasumice na određenoj visini. Drugi piloti smatraju da, mijenjajući visinu i smjer, otežavaju posao PZO. Jedan je avion čak bacio bombu nekoliko minuta prije dolaska na cilj... Divlji kaos u zraku iznad Kronštata, velika opasnost od sudara", piše njemački pilot.

"I čitav zid od plamena polijeće u visinu! U jednom trenutku nebo je bilo išpartano vatrenim putanjama PZO projektila i mitraljeskih rafala... A onda su nestali ti uređeni stupovi. Raspali su se. Naišavši na neprohodan zid obrambene paljbe, neprijateljski avioni počinju tražiti mjesto gdje bi bacili bombe... Većina ih baca u vodu zaljeva", napisao je Geljfenštejn.

Međutim, njemački aerodromi nalazili su se u neposrednoj blizini fronta i piloti Luftwaffe su uspjeli izvesti još nekoliko masovnih napada na Kronštat.

Tri bombe od 500 kilograma pogodile su prednji dio bojnog broda "Oktobarska revolucija". Zapovjedništvo je uspjelo brzo ugasiti požar i brod je prešao u Malo kronštatsko pristanište. Oštećeni su i krstarica "Kirov", razarači "Grozjašči", "Gordi", "Silni" i "Slavni", kao i topovnjača "Pionir".

Dvije bombe od 500 kilograma pale su pored razarača "Steregušči". Brod se prevrnuo i potonuo. Osim toga, potopljeni su transportni brodovi "Levanevski" i "Berta", a također nekoliko lučkih brodova. Ukupno je u gradu i na brodovima poginulo 135 ljudi, a još 95 je ranjeno. Radi usporedbe: gubici američke mornarice prilikom napada japanske avijacije u Pearl Harboru iznosili su 18 potopljenih ili oštećenih brodova i preko 2400 poginulih.