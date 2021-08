Operacija "Dijamant": Kako je prije 55 godina izbjeglica oteo MiG-21 i prebacio ga iz Iraka u Izrael

Stvar je u tome što je SSSR Migove-21 isporučivao arapskim zemljama. A spomenuti su lovci već 1963. godine ulazili u sastav ratnog zrakoplovstva tih zemalja. Izrael je bio zainteresiran za informacije o tajnom avionu.

Prva dva pokušaja krađe neuspješno su završena. Jedan je pilot izdao agenta, a drugi odletio na drugom avionu.

I tada je odlučeno da se naglasak stavi na pilota-nemuslimana, što se pokazalo kao dobar potez. U Parizu je s izraelskim veleposlanstvom stupio u kontakt irački Židov Yusuf Maksur. On je bio sluga u obitelji Asiraca kršćana Redfa. Jedan od članova te obitelji, Munir Redfa, koji je imao 32 godine, spadao je u najbolje pilote Ratnog zrakoplovstva Iraka i upravljao je Migom-21. S obzirom na to da je u to vrijeme u Iraku počeo progon kršćana, obitelj Redfa planirala je napusitti zemlju. I to je bio razlog za Munira Redfa da otme avion.

Obećane su mu velika nagrada i sigurnost obitelji. Redfa je pristao i s njim su dogovoreni svi detalji operacije. U prepisci između pilota i Mossada avion se psominje pod kodnim imenom Dijamant. To je i ostao naziv operacije.

15. kolovoza 1966. godine, a u nekim se izvorima spominje i 16. kolovoza, Munir Redfa odletio je iz Iraka u Izrael na Migu-21. Tako se u ovoj zemlji našao supertajni avion. Na njemu su vršena letna testiranja. Zatim je prebačen u Sjedinjene Države, gdje je avion podrobno proučen.

Poslije toga je Mig-21 ponovo vraćen u Izrael. Sada se nalazi u muzeju Ratnog zrakoplovstva Izraela. Upoznavanje s letno-taktičkim karakteristikama bilo je važno za ovu zemlju i upravo to joj je pomoglo u Šestodnevnom ratu.

Sam pilot dobio je 500 tisuća funti. Poslije toga je vozio avione u naftnoj kompaniji. Poslije tri godine otišao je u jednu od zemalja Zapadne Europe. Umro je 1988. godine.