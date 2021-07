Nijemac od Njemačke tražio kompenzaciju za napad na SSSR

Russia Beyond Hrvatska

Žene u pratnji zarobljenih fašista. Nijemci su kod Moskve bili potučeni do nogu.

Njemački list General-Anzeiger objavio je obraćanje preživjelog sovjetskog ratnog zarobljenika veterana Heinricha Schoppea, u kojem on iznosi stav da je neophodno platiti Rusiju kompenzaciju za ratne zločine Hitlerove vojske. Nijemac je podsjetio na taktiku spaljene zemlje prilikom povlačenja njemačke vojske. "Jesmo li za to platili kompenzaciju ili se barem ispričali? Ništa slično", dodao je Schoppe.

Schoppe je skrenuo pažnju na to da je Njemačka nedavno službeno priznala genocid nad plemenima Herero i Nama u Južnoj Africi početkom 20. stoljeća. Tada je ubijeno oko 75 tisuća ljudi.

"A to što je u bivšem Sovjetskom Savezu uslijed vojnog napada Njemačke u razdoblju od 1941. do 1945. godine poginulo preko 25 milijuna ljudi, zar to nije genocid?", zapitao se čitatelj lista.

Nijemac podsjeća da je Njemačka Židovima platila kompenzaciju za holokaust, istaknuvši da mu nije poznato čak ni da se ispričala Rusima.

"Zahvalan sam Rusima na tome što sam preživio rat i petogodišnje zarobljeništvo, gje nijednom nisam vidio da se neki stražar osvećivao Nijemcu", napisao je Schoppe.

On je istaknuo da su u njemačkom zarobljeništvu s Rusima postupali krajnje surovo: morili su ih glađu i maltretirali. Osim toga, Nijemac je podsjetio na taktiku spaljene zemlje prilikom povlačenja njemačke vojske. Uništavani su gradovi i sela, tvornice, infrastruktura, nisu se štedjeli niti ljudi.

Po njegovom mišljenju, isprika je "odavno sazrijela" i predstavljat će pozitivan korak.