Zbogom, Lenjine: Spektakularni bjegovi iz SSSR-a

Mnogi sovjetski građani su sanjali o tome da se nađu s druge strane "željezne zavjese". Budući nobelovac Josif Brodski u očaju je planirao otmicu zrakoplova, ali da bi to ostvario trebao je udariti pilota, a on je bio humanist i zbog toga je odustao od plana. Bilo je, naravno, i onih za koje riskiranje vlastitog i tuđeg života nije predstavljalo problem.

1. Otrovana konobarica

Obalna straža New Yorka dobila je 10. travnja 1970. godine signal za pomoć sa sovjetskog ribarskog broda, jer je 25-godišnja brodska konobarica imala jako trovanje. Ispostavilo se da je Latvijka Dajna Palena namjerno uzela ogromnu dozu sedativa kako bi dobila šansu da ostane u SAD-u. Američki liječnici su je 10 dana liječili pod prismotrom službenika sovjetskog veleposlanstva, a kada su djevojku pokušali prebaciti u rusku bolnicu, ona je zatražila politički azil. Konobarica je izjavila da "u Latviji tajne službe prate ljude kako bi vlasti znale što oni misle" te je dodala ljudi tamo ne mogu organizirati demonstracije i iznositi svoje mišljenje ako je ono u suprotnosti sa službenom ideologijom.

Kako se završilo: Mnogi su sumnjali u ozbiljnost Dajninih motiva, ali njezina spremnost da riskira svoj život ostavila je dojam na Amerikance, tako da su joj 18 dana nakon trovanja dali azil. Nakon toga se ona zaposlila u supermarketu u New Jerseyu.

2. Prva uspješna otmica aviona u SSSR-u

Litavac Pranas Brazinskas i njegov sin, 15-godišnji Algirdas, izvršili su otmicu putničkog zrakoplova An-24 koji je 15. listopada 1970. godine poletio iz Batumija u Suhumi. Teroristi su uspjeli unijeti u zrakoplov streljačko oružje i ručnu granatu i, kada je zrakoplov poletio, naredili su stjuardesi da odnese pilotima cedulju sa zahtjevom da promijene rutu. U potpisu cedulje je pisalo "General Krilov". Djevojka je dala znak za uzbunu i nju su ubili, a i druge članove posade su ranili. Pomoćni pilot je morao promijeniti rutu i letjeti prema Turskoj, gdje su se teroristi mirno predali lokalnim vlastima, a ove ih nisu izručile Sovjetskom Savezu. Stariji Brazinskas je tvrdio da se odlučio na ovaj korak zbog prijetnje represijama.

Kako se završilo: Brazinskasove izjave su privukle pažnju zapadnih političara tako da je presuda bila blaga: otac je dobio 8 godina, a sin 2 godine zatvora. Nekoliko godina kasnije Pranas je pušten iz zatvora na temelju zakona o amnestiji, a 1976. godine su se obojica preselili u Kaliforniju s novim imenima - Frank i Albert White. Algirdas se potpuno prilagodio novom životu, a Pranas je vremenom počeo bolovati od paranoje. U veljači 2002. godine sin je ubio 77. godišnjeg oca s nekoliko udaraca utegom po glavi. Na sudu je rekao da je to bila samoobrana, jer ga je, navodno, Pranas htio ubiti misleći da je ovaj agent KGB-a. Algirdas je osuđen na 16 godina zatvora.

3. Znanstvenik u oceanu

Oceanograf Stanislav Kurilov je imao jaku želju da sudjeluje u međunarodnim ekspedicijama (čak se uspio dogovoriti s Jacquesom Cousteauom), ali mu vlasti to nisu dozvolile. Kurilov je u očaju smislio plan da krene na turističko putovanje sovjetskim brodom i da zatim pobjegne. Brod nije svraćao u strane luke, a ruta je bila poznata samo članovima posade. Zbog toga je znanstvenik morao tajno prodrijeti u kapetanovu kabinu i pronaći koordinate na karti.

Odlučio je pobjeći noću 13. prosinca 1974. godine za vrijeme jake bure. Zbog specifičnog oblika broda nije mogao skočiti u stranu i zato je morao to učiniti sa stražnjeg dijela broda riskirajući da zakači elisu. Nakon skoka je Kurilov u vodi proveo gotovo tri dana i noći bez sna, hrane i vode, ali je izdržao zahvaljujući odličnoj fizičkoj kondiciji i desetogodišnjem bavljenju jogom (koju je proučavao od studenskih dana po publikacijama "Samizdata"). Preplivao je skoro 100 km i uspio stići do odredišta, a to je bilo filipinsko otok Siargao.

Kako se završilo: Kurilov je proveo pola godine u lokalnom zatvoru za izbjeglice, a zatim je deportiran u Kanadu kod sestre. Ispunio je svoj san i sudjelovao u znanstvenim ekspedicijama na različitim mjestima - od Afrike do Havaja. U siječnju 1998. godine se utopio kada se zapetljao u mrežu za vrijeme ronilačke misije u Galilejskom jezeru.

4. "Djevojka u crvenom bikiniju"

18-godišnja Lilijana Gasinska radila je na brodu "Leonid Sobinov" koji je plovio u Australiju. Ona se 14. siječnja 1979. godine provukla kroz prozor dok su se svi putnici veselili na gozbi i neprimjetno skočila u vodu. Imala je na sebi samo crveni kupaći kostim. Do australske obale je plivala 40 minuta. Sovjetske specijalne službe su brzo počele tražiti Gasinsku, ali su je novinari iz lokalnog lista Daily Mirror sakrili, zamolivši je zauzvrat za intervju s fotografiranjem (da bi zbunili gonitelje morali su najprije organizirati lažni intervju sa suradnicom lista). Djevojka je priznala da se odlučila nastaniti u Australiji jer su joj se svidjeli lijepi pejzaži na fotografijama u jednom časopisu. Vlasti su joj dale politički azil i to je izazvalo veliki skandal, budući da mnoge izbjeglice iz Vijetnama koje su bile u daleko težem položaju nisu dobile takvu šansu jer nisu tako lijepo izgledale kao "djevojka u crvenom bikiniju".

Kako se završilo: Lilijana se udala za fotografa Grahama Fletchera, fotografirala se obnažena za Penthouse za 15 000 dolara, bila je go-go plesačica i glumila u serijama, da bi se 1984. godine udala za australskog milijunaša Iana Haysona i upustila u kozmetički biznis. Nekoliko godina kasnije se razvela i preselila u Englesku, poslije čega je nestala iz vidokruga medija.