Boravak stranih studenata u Rusiji bit će pojednostavljen

"Zaista, amandmane koje su nam oni (Ministarstvo unutarnjih poslova) uputili mi smo podržali i poslali na usklađivanje. Očekujemo da će sada Ministarstvo unutarnjih poslova dati prijedlog ukaza. To se odnosi na proceduru polaganja ispita, odnosno na to da se oni ispiti koji će se polagati za dozvolu privremenog boravka računaju i kod dobivanja, na primher, trajnog boravka", rekao je on.

Prema riječima ministra, u uvjetima jake konkurencije Rusija treba ponuditi one obrazovne oblike i metode podrške koji će joj pomoći da se izbori u takvoj konkurenciji.

"Ministarstvo se, naravno, u potpunosti zalaže za to da prijem stranih studenata sada, u uvjetima pandemije, bude maksimalno liberalan i da se generalno procedure boravka na teritoriju zemlje u običnim uvjetima maksimalno pojednostave, uključujući i važeće procedure za dobivanje stalnog boravka", rekao je on novinarima.