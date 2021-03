Kako su se boljševici spremali podići revoluciju u cijelom svijetu (PLAKATI)

Osvojivši vlast u Rusiji 1917. godine boljševici nisu namjeravali zaustaviti se na ostvarenom. Njihovi planovi bili su daleko ambiciozniji od izgradnje socijalizma samo u jednoj zemlji, komunizam je morao trijumfirati u cijelom svijetu.



U skladu s marksističkom ideologijom, revolucija koja je otpočela u jednoj zemlji, neizbježno će se proširiti na druge države, što će na kraju dovesti do uspostavljanja političke vladavine proletarijata svuda. "Socijalistička revolucija u Europi mora doći i ona će doći, pisao je Lenjin 1918. godine. "Sve naše nade u konačnu pobjedu socijalizma zasnovane su na tom uvjerenju i toj znanstvenoj prognozi".



Boljševici su intenzivno podržavali revolucionarne pokrete u inozemstvu i pružali im sveobuhvatnu pomoć onoliko koliko su mogli. Između ostalog i posredstvom Kominterne, organizacije koja je okupljala komunističke partije raznih zemalja.

Sovjetsko-poljski rat (1919.-1921.) bio je za Moskvu odlična prilika da sovjetizira Europu. "Preko leša bijele Poljske vodi put ka svjetskom požaru. Na bajonetima donijet ćemo sreću radnom čovječanstvu. Na Zapad!" - stajalo je u naredbi zapovjednika Zapadnog fronta Mihaila Tuhačevskog.



Neočekivani teški poraz Crvene armije kod Varšave u kolovozu 1920. godine stavio je točku kako na pobgedu u ratu, tako i na ideju izvoza revolucije u europske zemlje vojnim putem. Osim toga, crvene revolucionarne snage u svijetu u to vrijeme doživljavale su krah a "sovjetske republike" koje su nikle u Njemačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Iranu ispostavile su se kao krhke i kratkog vijeka. Moskva je uz to vrlo brzo shvatila da bez uspostavljanja diplomatskih i trgovinskih veza sa zapadnim zemljama neće moći.



Od sredine dvadesetih godina prošlog stoljeća ideje svjetske revolucije, vojne agresije u kapitalističkim zemljama i otvorene podrške revolucionarnim pokretima nestaju iz retorike sovjetskog rukovodstva. U pogledu širenja komunizma u svijetu SSSR je počeo djelovati tajanstvenije i pažljivije.



"... živjela socijalistička revolucija širom svijeta". 16/IV. Dolazak V.I. Lenjina u Petrograd, 1917. godine.

Drug Lenjin čisti zemlju od zlih duhova.

Kominterna. Proleteri svih zemalja, ujedinite se!





Smrt svjetskom imperijalizmu

Ruska Socijalistička Federativna Sovjetska Republika. Proleteri svih zemalja ujedinite se. Iz plamena revolucije pojavit će se crveni dobrovoljac na strah svjetske buržoazije.

Proleteri svih zemalja svijeta ujedinite se!





Ugnjeteni proleteri kolonija pod barjakom proleterske revolucije ustaju u borbu protiv imperijalizma.





Crvena Moskva - srce svjetske proleterske revolucije.

Uskoro će cijeli svijet biti naš.





Internacionala

Živjela komunistička internacionala





Put do oktobra. Proleteri svih zemalja ujedinite se! Živieo savez radnika i seljaka. Do svjetske revolucije.

Proleteri i ugnjetavani narodi širom svijeta ustanite u borbu za svjetski oktobar!