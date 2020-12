Kako je Mi-26 1981. godine proletio iznad tajnih baza NATO-a

Russia Beyond Hrvatska

Smatra se da je helikopter Mi-26 jedinstvena letjelica s obzirom na to da je na njemu postavljeno 14 svjetskih rekorda, među kojima su i rekordi u podizanju tereta: 25 tona na visinu od 4100 metara, 20 tona na visinu od 4600 metara, 15 tona na visinu od 5600 metara i 10 tona na visinu od 6400 metara. Izgradnja probnog modela helikoptera Mi-26 počela je 1972. godine. Projektiranje su pratila laboratorijska ispitivanja, jer su konstruktori morali od nule projektirati lopatice noseće elise i elise za upravljanje, glavni reduktor Mi-26 i novi plinsko-turbinski motor.

1980. godine Mi-26 je uspješno prošao državna ispitivanja, a u lipnju 1981. godine održan je prvi javni pokazni let superteškog helikoptera na sajmu zrakoplovstva u Le Bourgetu. Let do Pariza trajao je oko 17 sati uz slijetanja u Vilnusu, Varšavi, Berlinu i Frankfurtu na Majni.

Pojava "ruskog helikoptera" na nebu iznad Zapadne Njemačke izazvala je paniku u vojnim i diplomatskim krugovima, jer je Mi-26 proletio iznad raketnih nuklearnih baza NATO-a. U Parizu je helikopter dočekao prvi zamjenik generalnog direktora "Aeroflota".

"On je prišao i rekao: 'Slušajte, je li vas netko pokušao oboriti?' 'Valjda nije', rekao sam ja. 'U čemu je stvar?' 'Ma ovdje su presreli telefonski razgovor, jedan pukovnik je pozvao bazu NATO-a i tražio da se podignu avioni da vas obore'", pričao je Gugren Karapetjan.

Prilikom povratka njemački dispečer je Mi-26 poslao na jedan od aerodroma NATO-a.

"Na engleskom sam pitao dispečera: 'A zašto ste nas ovamo doveli?' 'Ma morao sam vidjeti ruski helikopter koji je u Parizu izazvao senzaciju'", odgovorio je on. "Morao sam u kabini opsovati", kaže probni pilot.

43 godine kasnije Mi-26 je zamijenila nova serija superteškog helikoptera Mi-26T2V. Model koji se proizvodi u Rostovu na Donu ima najnoviji sustav radioelektronske opreme, što omogućava letenje i danju i noću. Let po zadanoj putanji, dolazak na zadanu točku i slijetanje mogu se izvesti pomoću autopilota. Novi sustav obrane u stanju je odbiti napad navođenih raketa s radarskim ili infracrvenim glavama za samonavođenje. U listopadu je Mi-26T2V uspješno prošao državna testiranja.