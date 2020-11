Kako su Šveđani tragali za ruskim podmornicama dok su haringe puštale "vjetrove"

J.Koehler via imago-images/Global Look Press

Kraljevska ratna mornarica Švedske je krajem 90-ih godina ovlastila Magnusa Wahlberga, profesora jednog danskog sveučilišta, da istraži tajne podvodne snimke takozvanog tipičnog zvuka, koji su, kako se pretpostavljalo, proizvodile ruske podmornice u švedskim teritorijalnim vodama Baltičkog mora.

Profesor Wahlberg i njegovi kolege su pomoću analiza i različitih eksperimenata dokazali da te zvuke nisu proizvodile neprijateljske podmornice, nego su bili posljedica flatulencije ili "vjetrova" koje ispuštaju haringe, uobičajeni stanovnici Baltičkog mora. Ova riba ima običaj okupljati se u ogromnim jatima, a kada veliki broj riba u takvom jatu ispušta plinove, to stvara primjetan šum.

Zbog pogrešnog zaključka o izvoru tajanstvenog zvuka, koje je švedska mornarica ocijenila kao šum sovjetske podmornice, došlo je do toga da je 1994. godine tadašnji premijer Carl Bildt napisao gnjevno pismo predsjedniku Rusije Borisu Jeljcinu.

Treba istaknuti da podvodni istraživači umiju prepoznati ispuštanje "vjetrova" kod kitova, tuljana i morževa, pa je novitet istraživanja bio u tome što su znanstvenici saznali kako to zvuči u slučaju haringi.

Zanimljivo je da je vrhunac ispuštanja plinova kod haringi povezan s izbacivanjem kanalizacijskog otpada u Baltičko more, kojim se one hrane. Pikanterija je u tome što haringe plinove puštaju posebno intenzivno upravo pored obala Švedske, što znači da u Baltičko more kanalizacijski otpad najintenzivnije ispuštaju upravo Šveđani. Ali to je tabu tema: iako i švedski i europski ekolozi za to dobro znaju, o tome mudro šute. A pritom se u Švedskoj pokvarena haringa neprijatnog mirisa (surströmming) smatra delikatesom.