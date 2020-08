Kako su u životu prošli potomci velikih ruskih pisaca?

Sergej Prokudin-Gorski/Državni muzej L. N. Tolstoja; PhotoXpress; duma.gov.ru (CC BY 4.0); Vladimir Pesnja/Sputnik

Od vozača tramvaja do milijardera - sudbine potomaka poznatih ruskih pisaca (od Puškina do Brodskog) itekako se razlikuju.

Potomci Aleksandra Puškina

Pjesnik koji je život izgubio s 37 godina u dvoboju imao je četvero djece, a potomke je imalo samo dvoje od njih.

O. A. Kiprenski. Portret A. S. Puškina, 1827. godina Tretjakovska galerija, Moskva Tretjakovska galerija, Moskva

Stariji sin Aleksandar je bio general ruske vojske, a kći Natalija se udala za princa Nikolaja Vilhelma Nasauskog od Pruske.

Aleksandar Aleksandrovič Puškin (1833.-1914.), ruski general, stariji sin Aleksandra Puškina; Natalija Aleksandrovna Merenberg, djevojačko prezime Puškina (1836.–1913.) Javna domena Javna domena

Natalijina kći Sofija udala se za unuka cara Nikolaja. Zbog ženidbe osobom nižeg staleža on je bio prisiljen napustiti zemlju i danas potomci Puškin-Romanovih žive u Engleskoj. Jedan od njih, na primjer, Hugh Richard Louis Grosvenor, 7. vojvoda od Westminstera, smatra se najmlađim milijarderom Velike Britanije. Svoj život brižno krije od medija.

Hugh Richard Louis Grosvenor Legion Media Legion Media

Još jedna engleska aristokratkinja Marita Phillips također je potomkinja te veze. Ona je zainteresirana za stvaralaštvo svoga pretka i čak je napisala operu "Puškin".

Marita Phillips ZIMA MAGAZINE/youtube.com

Posljednji direktni potomak koji nosi prezime Puškin je Aleksandar Puškin. On živi u Belgiji, pokrovitelj je umjetnosti i predsjednik Saveza ruskih aristokrata Belgije. Oženjen je također direktnom Puškinovom potomkinjom Maria-Madeleineom Durnovom.

Aleksandar Puškin i Maria-Madeleine Durnovo sputnik.md sputnik.md

Potomci Lava Tolstoja

Najplodniji ruski pisac imao je 13 djece i veliki broj unuka. Rod Tolstojevih i danas spada među najbrojnije u Rusiji.

Lav Tolstoj Sergej Prokudin-Gorski/Državni muzej Lava Tolstoja Sergej Prokudin-Gorski/Državni muzej Lava Tolstoja

Poslije revolucije 1917. godine mnogi njegovi potomci napustili su zemlju i danas žive po cijelom svijetu. Jednom se u dvije godine njih oko 200 okuplja na obiteljskom imanju Jasna Poljana.

Fjokla Tolstoj PhotoXpress PhotoXpress

Danas najpoznatiji Tolstojevi potomci koji žive u Rusiji su televizijska voditeljica Fjokla Tolstoj i Petar Tolstoj. Prva inicira i podržava digitalne projekte o stvaralaštvu pisca, a drugi je zastupnik Državne dume.

Petar Tolstoj duma.gov.ru (CC BY 4.0) duma.gov.ru (CC BY 4.0)

Ništa manje poznat je Vladimir Tolstoj, višegodišnji direktor muzeja Jasna Poljana, a danas i savjetnik ruskog predsjednika za kulturu.

Vladimir Tolstoj Vladimir Pesnja/Sputnik Vladimir Pesnja/Sputnik

U Londonu živi još jedan poznati potomak, fotograf Oleg Tolstoj, koji je napravio portrete mnogih svjetskih zvezda, uključujući Eltona Johna. Prilikom jednog obiteljskog okupljanja u Jasnoj Poljani on je napravio i album s fotografijama Tolstojevih potomaka.

Lav Tolstoj s obitelji, 1892. Press photo Press photo

Potomci Fjodora Dostojevskog

Dostojevski je imao četvero dece. Dvoje je umrlo u djetinjstvu, a dvoje je preživjelo revoluciju 1917. godine.

Vasilij Perov. Portret Dostojevskog, 1872. godina Tretjakovska galerija Tretjakovska galerija

Piščeva kći Ljubov emigrirala je u Europu i napisala memoare "Dostojevski u sjećanjima njegove kćeri" (istina, stručnjaci smatraju da u knjizi postoji veliki broj netočnosti).

Ljubov Dostojevska Državni muzej A. S. Puškina Državni muzej A. S. Puškina

Sin Fjodor je pokušao postati pisac, kao njegov otac, no na tom se polju nije proslavio. Zato je sačuvao arhiv koji je prije njega brižno čuvala njegova majka.

Fjodor Fjodorovič Dostojevski Javna domena Javna domena

Praunuk pisca po sinovljevoj liniji Dmitrij živi u Peterburgu. U intervjuu je rekao da je po karakteru sličan svom pradjedu. Nije stekao visoko obrazovanje (kaže da ni Dostojevski nije radio "u struci") i promijenio je preko 20 različitih poslova. Između ostalog, dugo je radio kao vozač tramvaja.

Dmitrij Andrejevič Dostojevski, piščev praunuk, 1996. godina Aleksandar Ovčinjikov/TASS Aleksandar Ovčinjikov/TASS

Potomci Vladimira Majakovskog

Osobni život glavnog zavodnika pjesničkog Srebrnog vijeka bio je vrlo buran.

Vladimir Majakovski Javna domena Javna domena

Njegova službena ljubav i muza bila je Ljilja Brik, udana za Osipa Brika. Oni su čak jedno vrijeme živeli zajedno utroje, ali od ove veze nije bilo potomaka. Pa ipak, zna se za dvoje njegove djece koja su rođena "sa strane". Jedno od njih je kipar Nikita Lavinski, čija je majka Elizabeta Lavinska. Dugo se smatralo da je on sin slikara Antona Lavinskog, koji je, između ostalog, surađivao s Majakovskim na njegovim scenskim postavkama. Nikita više nije među živima, a njegova djeca Vladimir i Elizabeta također su postali likovni umjetnici.

Nikita Lavinski Tomsko politehničko sveučilište Tomsko politehničko sveučilište

Majakovski je imao i kći Patriciju, koja je rođena poslije pjesnikovog putovanja u SAD iz kratke veze s ruskom emigrantkinjom Elly Jones. Majakovski je bio oduševljen vijestima o rođenju djeteta i čak je uspio otići iz Sovjetskog Saveza u Pariz i susresti se s Elly i njihovom kćeri. Ali daljnji kontakt nije uslijedio. Majakovski je ubrzo oduzeo sebi život.

Patricija Tompson Oleg Buldakov/TASS Oleg Buldakov/TASS

Patricija je tek s 9 godina saznala tko joj je pravi otac, a 1991. godine je to priopćila javnosti, što je izazvalo senzaciju. Umrla je sasvim nedavno, 2016. godine, ostavivši knjigu "Majakovski na Manhattanu" o pjesnikovom putovanju u New Yorku. Knjiga se temelji na razgovorima Patricije s majkom.

Potomci Vladimira Nabokova

Pisac je i sam bio sin poznatog čovjeka. Njegov otac Vladimir Nabokov bio je političar, jedan od lidera Ustavno-demokratske stranke i veliki oponent boljševika. Zbog toga je obitelj morala napustiti Rusiju za vrijeme Građanskog rata, a otac je uskoro ubijen.

Vladimir Nabokov Javna domena Javna domena

Vladimir Nabokov je dugo živio u Njemačkoj, SAD-u i Švicarskoj. U Berlinu mu se rodio jedini sin Dmitrij, po izgledu očeva kopija.

Dmitrij Nabokov AP AP

On je studirao na Harvardu, pjevao u operi, a zatim predavao ruski jezik, pa čak i radio za CIA-ju. Ali, naravno, čitatelji i ljubitelji Nabokova zahvalni su Dmitriju najviše na prijevodima knjiga njegovog oca i na njegovanju njegovog naslijeđa, kao i na tome što je 2009. godine, protivno očevoj volji, objavio njegov nezavršeni roman "Laurin izvornik". Dmitrij je umro 2012. godine. Nije imao djece.

Potomci Josifa Brodskog

Brodski je imao troje djece od tri različite žene. Najstariji sin Andrej Basmanov je sin slikarice Marijane Basmanove, s kojom je pjesnik imao složene odnose i kojoj je posvetio veliki broj stihova. Andrej je povučena ličnost, ne daje intervjue, i pored vanjske sličnosti s ocem ne održava kult pjesnika. Čak mu ni stihovi Brodskog nisu bliski. Radio je u građevini i kao kondukter u prometu. Njegova kći Pelagija je više zainteresirana za poznatog djeda. Ona je u intervjuu rekla da je s djedom povezuje ljubav prema mirisu algi. Unuka Brodskog je studentica, a 2019. godine je debitirala na balu časopisa Tatler i tako ušla u javni život.

Josif Brodski Anefo/Croes, R. C. (CC BY-SA 3.0 NL) Anefo/Croes, R. C. (CC BY-SA 3.0 NL)

Kći Anastasiju iz kratke veze s balerinom Marijanom Kuznjecovom Brodski nikada nije ni vidio. Emigrirao je odmah poslije njezinog rođenja, a Anastasija je identitet oca saznala tek s 23 godine. Ona pjeva u glazbenoj grupi u peterburškim klubovima i na neobičan se način sprijateljila s Andrejem Basmanom, čak i ne znajući da su oni brat i sestra.

Iz posljednjeg braka u SAD-u s Marijom Sozzani Brodskom se rodila kći Ana. Ona je živjela u Engleskoj, a sada se preselila u Italiju.

Anna Alexandra Brodsky Kartozz/youtube.com

Ona ne govori ruski i čita stihove oca na engleskom, i to samo po malo, jer želi da to upoznavanje dugo traje. Ona je vlasnik autorskih prava na djela Brodskog. Sve troje djece srelo se na otvaranju muzeja pjesnika u Peterburgu 2015. godine. Bio je to jedini Anin dolazak u Rusiju.