Kako se britanska avijacija borila u SSSR-u za vrijeme Drugog svjetskog rata

F/O B.J. Daventry, Royal Air Force official photographer

Jedna od najupečatljivijih, no gotovo zaboravljena epizoda ratne sovjetsko-britanske suradnje bilo je sudjelovanje pilota Kraljevskog ratnog zrakoplovstva u vojnim djelovanjima protiv njemačke i finske vojske na sjeveru SSSR-a.

Iako su Velika Britanija i Sovjetski Savez bili saveznici u ratu protiv nacističke Njemačke, njihovi vojnici su se rijetko borili rame uz rame. Oni su obično ratovali na udaljenim bojištima i imali različite borbene zadatke. Pa ipak, bilo je i zajedničkih operacija.

Za zaštitu ruskog sjevera

Kada je 22. lipnja 1941. godine Njemačka napala SSSR, Staljin i Churchill su privremeno zaboravili na svoja neslaganja radi pobjede nad zajedničkim neprijateljem. U okviru vojne pomoći odlučeno je da se preko Arktičkog oceana pošalju konvoji s britanskim naoružanjem za Crvenu armiju.

Najbliža sovjetska luka u polarnom pojasu koja je mogla primiti britanske brodove bio je Murmansk u opasnoj blizini finske granice. Kako bi se ojačala obrana Murmanska i sovjetski piloti obučili da upravljaju lovcima Hawker Hurricane, London je inicirao operaciju "Benedict" - slanje britanskih pilota u Sovjetski Savez. U okviru ove operacije formirana je 151. eskadrila Kraljevskog ratnog zrakoplovstva s preko 30 pilota.

San Diego Air and Space Museum Archive San Diego Air and Space Museum Archive

Dragi gosti

Veliki dio Britanaca stigao je u SSSR 31. kolovoza 1941. zajedno s prvim arktičkim konvojem "Dervish". Teretni su brodovi nosili 15 lovaca Hurricane u dijelovima, a još 24 lovca spremna za polijetanje stigla su na palubi nosača zrakoplova "Argus", koji je uz sovjetske obale pristao 6. rujna.

Britanski piloti su svakodnevno obučavali sovjetske kolege kako upravljati njihovim lovcima. U kratkom su roku pripremljena četiri zrakoplovna pukovnije Karelskog fronta.

Britanci su se divili hrabrosti Rusa, koji su uzlijetali po svakom vremenu, čak i po mećavi, što britanski piloti nikad ne bi učinili. "Činilo se da on uopće nema straha. Bio je stvarno izuzetan ili potpuno lud. Do danas nisam siguran koje od to dvoje", sjećao se pilot Eric Carter sovjetskog pilotskog asa Borisa Safonova.

Britanci nedaleko od Murmanska, rujan-studeni 1941. Imperial War Museum Imperial War Museum

Borbeno bratstvo

Dok su se bavili obukom sovjetskog letačkog kadra, britanski piloti nisu planirali ostati u pozadini. Već početkom rujna krenuli su u patroliranje.

Tijekom narednih mjeseci Britanci su redovito sudjelovali u zračnim bitkama protiv njemačke i finske avijacije, pokrivali sovjetske bombardere i brodove Sjeverne flote, štitili Murmansk od neprijateljskih bombi. Neprijatelj je odmah osjetio da su se Rusima priključili iskusni piloti koji su prošli kroz zračnu bitku za Britaniju. Kada je njemačka avijacija u borbama protiv 151. eskadrile izgubila 15 zrakoplova, smanjila je svoju aktivnost.

U studenom 1941. godine misija pilota 151. eskadrile na ruskom sjeveru je okončana. Operacija "Benedict" doprinijela je uspješnoj obrani Murmanska i nastavku isporuke vojne tehnike i materijala, što je bilo važno za čitav tijek rata.