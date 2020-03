U čast 75. obljetnice Pobjede: Ruski vojnici na skijama stigli na Bajkal (VIDEO)

Vojnici Istočnog vojnog okruga prevalili su oko 150 kilometara samo na skijama ili prikačeni sajlom za motorne sanjke Varjag, krećući se najslikovitijim predjelima Bajkalskog jezera. Na predviđenoj su destinaciji mještani, predstavnici lokalne vlasti, studenti, članovi dječjeg pokreta Junarmija i veterani priredili vojnicima svečani doček, nakon čega su se uključili u komemorativne aktivnosti u spomen kompleksu posvećenom palim sovjetskim vojnicima u vrijeme Drugog svjetskog rata.

U ovom je trenutku poslije mjesec dana prijeđeno više od tri tisuće kilometara rute od Habarovska do Moskve koja ukupno iznosi 8,5 tisuća kilometara.

"Konačno smo stigli do Bajkala, ljepota je jednostavno neopisiva. Sve vrijeme smo jedva čekali Bajkal, to je znamenitost naše zemlje. Očekivali smo ledene sante, ali Bajkal je ravan, sve je jednostavno divno. Nije bilo poteškoća prilikom kretanja po jezeru, ako isključimo vjetar koji je puhao u lice, ali to je uobičajeno. Mi smo na to spremni, savladavamo sve, i sante, i snijeg, i poledicu", rekao je jedan od sudionika pohoda Anatolij Rudnik.

Pripadnike ruske vojske sada očekuje jedna od najizazovnijih dionica, planinska prevlaka u pribajkalskoj zoni. nakon čega će put biti nastavljen u pravcu grada Angarska u Irkutskoj oblasti.