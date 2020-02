Stogodišnji američki veteran želi proslaviti Dan Pobjede s Rusima na Crvenom trgu

Russia Beyond

Veteran Drugog svjetskog rata Steven Melnikov, koji je u studenom napunio sto godina, s nestrpljenjem očekuje da preleti ocean i prisustvuje proslavi na Crvenom trgu 9. svibnja.

"Vjerujem da ću otputovati u Moskvu", rekao je Melnikov za agenciju RIA Novosti. "Ako naša organizacija veterana The Greatest Generations Foundation otputuje u Moskvu, i ja ću s njima. U tijeku su pregovori s veleposlanstvom RF, svi planiraju to putovanje."

On je istaknuo da je za njega važno da 9. svibnja bude u Moskvi jer je "upravo ta koalicija pobijedila njemački stroj".

"Ja sam imao puno sreće što sam ostao živ. Dvaput sam ranjen i ovdje sam. Imam sto godina i još uvijek mogu razgovarati s vama. Želio bih nešto poručiti svima da ne bismo morali ponovno prolaziti kroz rat i da bismo živjeli zajedno. To je za mene važno", kaže Amerikanac.

"Puno je naših vetarana sada u invalidskim kolicima, oni ne izlaze iz kuće... Ali ja sam još pokretan i zato sam siguran da ću otići u Moskvu. Zaista se nadam da ću sresti predsjednika Putina", dodao je Amerikanac.

"Bio sam spreman za rat. Znali smo da Crvena armija trpi velike gubitke. Znali smo da im je potrebna pomoć. Oni ne bi mogli dobiti rat bez nas i mi ne bismo mogli bez njih. Znam kakve je ogromne gubitke trpio Sovjetski Savez. Naš cilj je bio spasiti mir", sjeća se veteran.

Melnikov je govorio i o susretu na Elbi 1945.

"Došli smo do Elbe. Tamo smo se zaustavili po dogovoru naših političara. Zarobili smo čitavu raketnu diviziju Nijemaca - 10 tisuća ljudi. To je učinila moja pukovnija. A kroz nekoliko dana došla je Crvena armija."

"Uvijek sam imao dobar odnos prema Rusima", kaže Melnikov, čiji su roditelji zapravo ukrajinski emigranti, dok je on sam rođen u Rhode Islandu. "Na Elbi sam vidio Ruse samo nakratko. Samo nekoliko vojnika je prešlo rijeku da bi pregovarali s nama. Ja osobno s njima nisam razgovarao. Bio sam tamo i nadao se da će me pozvati da prevodim, no imali smo mnogo predstavnika različitih nacionalnosti u svakom vodu, i bilo je puno ljudi koji su mogli prevoditi na ruski", kaže veteran.

O rusko-američkim odnosima i pokušajima drugačijeg tumačenja povijesti veteran kaže da je to sve politika na koju on ne može utjecati.

"Povijest je za mene onakva kakva je zaista bila. Ne pokušavam je promijeniti. Bilo je kako je bilo i ja to neću mijenjati. Pričam povijest koju znam, a političari postupaju drugačije."

Na 75. godišnjici oslobađanja Auschwitza čelnici EU i SAD-a su, primjerice, prešutjeli da su logor oslobodili crvenoarmejci.

"Ja sam sve vidio", kaže tim povodom Steven Melnikov. "Znam što je bilo u Auschwitzu. Znam tko je što napravio. Ja ne mogu utjecati na to što ljudi govore, ali ja znam kako je bilo. Kad je oslobođen Auschwitz, mi smo još bili u Nizozemskoj ili Belgiji, mi smo još bili na putu. Znam da je Sovjetski Savez spasio te ljude", kaže američki veteran Drugog svjetskog rata.