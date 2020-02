Život na oštrici noža: Ratni put ruskog "Alfe", poznatijeg kao Berserk

Veteran čuvene specijalne jedinice "Alfa", potpukovnik Viktor Ivanovič Blinov zvani Berserk, ličnost je koja je sama po sebi jedinstvena. I to ne samo kada govorimo o povijesti ruskih specijalnih jedinica, nego i u planetarnim razmjerima. On je na svojim leđima iznio na desetke vrlo složenih i opasnih protuterorističkih operacija u kojima su oslobađani taoci, likvidirani teroristi, vršeni napadi na utvrđene terorističke objekte u kojima se neprijatelj "tukao" do zadnjeg čovjeka.

Viktor Ivanovič Blinov je rođen 19. studenog 1950. godine u Moskvi. Nakon završetka regularnog vojnog roka u jedinicama sovjetske vojske, počeo je raditi u tvornici ZIL kao mehaničar. Međutim, to mu je bila samo usputna faza u kojoj nije mogao prikazati sve svoje talente, točnije ono za što je rođen.

U lipnju 1978. godine Blinov je postao aktivni pripadnik skupine "A" koja se nalazila u sastavu 7. Uprave KGB-a SSSR-a. I praktički je čom je zadužio opremu došla prekomanda za Afganistan i sudjelovanje u operaciji "Bajkal-79". Ova operacija se izvodila paraleleno s nešto poznatijom operacijom "Štorm-333" (napad na predsjedničku palaču Amina) i njezin glavni zadatak je bio zauzimanje najvažnijih državnih i vojnih ustanova u Kabulu. Viktor Ivanovič je trebao sudjelovati u napadu i na Zapovjedništvo afganistanskog ratnog zrakoplovstva. Međutim, zahvaljujući brzini i uvježbanosti sovjetskih specijalnih jedinica, cijeli zadatak je uspješno realiziran bez ispaljenog metka.

Sljedeća poznata protuteroristička operacija u kojoj je Berserk aktivno sudjelovao je oslobađanje putničkog aviona Tu-134 koji su otela dvojica terorista na aerodromu u gradu Ufi, u jesen 1986. godine. Blinov je bio među prvim komandosima iz jurišnog tima koji su upali u zrakoplov. Tom je prilikom Blinov uspio ubiti jednog terorista, dok je drugog teže ranio i na taj način ga onesposobio. Cijela operacija u kojoj su sudjelovale "Alfe" je trajala manje od osam sekundi, gdje su zahvaljujući izuzetno velikoj brzini njezinog izvođenja spašeni životi zarobljenih talaca (81), ali i pripadnika KGB-a koji su u njoj sudjelovali.

Krajem 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, kada je SSSR počeo pucati po šavovima, jedinica Viktora Ivanoviča je pod hitno upućena u Nahičevan (Nagorno Karabah) u cilju deeskalacije konflikta između Armenaca i Azerbajdžanaca. Osnovni zadatak ove jedinice je bila detekcija i likvidacija terorista, ekstremista i švercera oružja, koji su preplavili cijelo ovo područje, i koji su bez ikakvih problema ulazili kroz praktički napuštenu granicu s Iranom. U ovim događanjima se ekipa Viktora Ivanoviča Blinova sprijateljila s kolegama iz odreda VV MVD "Vitjaz" i osobno s Herojem Rusije Sergejom Ivanovičem Lisjokom.

Jedan od najtežih zadataka koje je Blinov imao u svojoj karijeri dogodio se na Kavkazu 1995. godine, kada je skupina od oko 200 do zuba naoružanih islamskih terorista na čelu sa Šamiljom Basajevim provalila iz Čečenije i zauzela kompletnu bolnicu u gradu Budjonovsku s 1600 pacijenata i liječničkog osoblja. Za vrijeme napada na ovaj objekt Blinov se nalazio na čelu juriših timova, gdje je davao primjer svojim mlađim kolegama. Da bi spriječili prodor specijalaca u zgradu bolnice, teroristi su masovno koristili ručne bombe i granate iz podcjevnih bacača koji su montirani na automatske puške. Balistička zaštita koju je na sebi imao Blinov je prilikom ovih borbi pogođena ogromnim brojem gelera. Jedan od njih je uspio probiti pancirni prsluk i za sva vremena ostati u tijelu Viktora Ivanoviča, srećom bez nekih većih posljedica.

Početkom 1999. godine Blinov je prebačen u rezervni tim gdje je u skladu sa svojim nemjerljivim zaslugama i velikim iskustvom postavljen na dužnost višeg konzultanta "Upravlenija 'A' CSN FSB Rossii". Njemu su više puta predlagali da postane zapovjednik jedinice, međutim, skromni Blinov je stalno i s osmijehom to odbijao, govoreći da on može upravljati samo samim sobom. I to nije bila samo šala, nego i zbilja. Viktora Ivanoviča Blinova je odlikovao izuzetan psiho-fizički potencijal. On je i u 51. godini prošao kompletno testiranje za "Crvenu beretku" koje se održavalo u bazi Centra za obuku "Vitjaz", kojeg vodi Sergej Lisjuk.

Kada je Rusija odlučila pomoći svom savezniku na Bliskom istoku koji se našao u vrlo teškoj situaciji uslijed internacionalne terorističke agresije, Blinov se pridružio u toj borbi gdje je domovini stavio na raspolaganje sve svoje vještine i bogato životno iskustvo. U učinkovitim operacijama za uništenje terorističke organizacije Islamske Države Viktor Ivanovič je dao svoj nemjerljiv doprinos. U jednoj od brojnih akcija koja je realizirana 10. veljače 2017. godine Berserk je smrtno ranjen. Rusija je tom prilikom izgubila izuzetnog operativca i čovjeka, ali i istrajala na njegovom putu da na kraju u potpunosti uništiti najveću pošast u suvremenoj povijesti koja je prijetila "progutati" cijeli Bliski istok.