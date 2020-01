Rusko Carstvo u boji: Prizori sačuvani od zaborava

Russia Beyond

1) Prve fotografije u boji pojavile su se u Ruskom Carstvu krajem 19. stoljeća i većinom su obojene ručno. Nažalost, sačuvano je samo nekoliko takvih snimaka.

Novodevičji manastir, Moskva, oko 1890. Petar Pavlov/MAMM/MDF/Russia in photo

2) Svi ovi neponovljivi prizori su zabilježeni na razmeđu 19. i 20. stoljeća u različitim regijama Rusije.

Crveni trg tijekom 1900-ih. Petar Pavlov/MAMM/MDF/Russia in photo

3) Zahvaljujući bojama se ne vidi bijeli papir koji je poslije izvjesnog vremena postajao žut.

Kod kume. Malorusija tijekom 1900-ih. MAMM/MDF/Russia in photo

4) Na papir se blago nanosila zelena ili ružičasta boja, ovisno o efektu koji se trebao postići, a zatim su se dodavale anilinske boje.

Nevski prospekt. Pogled iz restorana "Ležen". 1900.-1907. MAMM/MDF/Russia in photo

5) Fotograf Petar Pavlov je sačuvao desetak fotografija centra Moskve s objektima kojih danas više nema.

Vladimirska vrata Kitaj-grada (16. st.) i kapela svetog Pantelejmona (19. st.) između Nikoljske ulice i Lubjanskog trga. Oba objekta su srušena 1934. godine. Fotografija je napravljena krajem 1900-ih. Petar Pavlov/MAMM/MDF/Russia in photo

6) Pavlovljev objektiv je zabilježio najvažnije događaje u gradu, primjerice, krunidbu cara Nikolaja II., otkrivanje spomenika caru Aleksandru II. i narodna veselja.

Ulica Mala Dmitrovka tijekom 1890-ih. Ova tramvajska linija je postojala do 1953. Petar Pavlov/MAMM/MDF/Russia in photo

7) Fotografiranje u boji se pojavilo tek početkom 1900-ih. Pojedini fotografi su primjenjivali autokromatski proces braće Lumière (kada se fotografira kroz crveni, zeleni i plavi filter).

Djeca obitelji Kozakov. Nikoljsko imanje u Simbirskoj oblasti (danas Uljanovsk), 1910. Petar Vedenisov/MAMM/MDF/Russia in photo

8) Najveći doprinos razvoju ruske fotografije u boji dao je kemičar Sergej Prokudin-Gorski. On je 1905. godine patentirao složeni proces dobivanja fotografija u boji i napravio najveću kolekciju fotografija u boji na kojima je prikazano Rusko Carstvo.

9) Prokudin-Gorski je fotografirao Lava Tolstoja, Fjodora Šaljapina i druge poznate ličnosti svoga doba. Nekoliko puta je fotografirao samoga sebe.

Prokudin-Gorski pored slapa Kivač, Olonjecka gubernija, 1915. Kongresna biblioteka Kongresna biblioteka

10) On je od 1909. do 1915. putovao Rusijom i fotografirao stare crkve, gradove, prirodu i svakodnevicu ruskog sela. Poslije revolucije je napustio Rusiju, ponijevši sa sobom većinu fotografija. Sada se one čuvaju u Kongresnoj biblioteci SAD-a.