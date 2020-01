Zašto su njujorški hoteli uskratili gostoprimstvo velikom piscu Maksimu Gorkom?

Maksim Gorki, najpoznatiji sovjetski pisac koji je opjevao rusku revoluciju, doputovao je 1906. godine u Ameriku, u pratnji dame koju je lokalni tisak u početku predstavljao kao njegovu suprugu. Međutim, prava se "Mrs. Gorka" u to vrijeme nalazila u Rusiji i pazila na teško bolesnu kćer, a piščeva je sputnica bila glumica Moskovskog umjetničkog kazališta Marija Andrejeva. Zbog nje je Gorki ostavio ženu i djecu. Ispostavilo se da Amerikanci u ono doba nisu imali nimalo razumijevanja za preljubnika, čak i ako je u pitanju poznati Rus.

Zašto je Gorki putovao u Ameriku?

The Washington Times, 13. travnja 1906. Kongresna biblioteka Kongresna biblioteka

Godinu dana prije piščevog posjeta carska je vojska u Peterburgu pucala u radnike na mirnim demonstracijama. Taj 9. siječnja je u povijest ušao kao "Krvava nedjelja". To je bio početak prve ruske revolucije. Maksim Gorki je tada oštro iskritizirao carev postupak, zalažući se za slobodu demonstracija, zbog čega je uhićen i zatvoren u Petropavlovsku tvrđavu.

Pušten je pod pritiskom javnog mnijenja i čitave plejade stranih pisaca. Zatim je stupio u Socijaldemokratsku radničku partiju iz koje su kasnije potekli boljševici. S obzirom na takvu političku aktivnost, mogao je biti ponovno uhićen. Da bi to izbjegao, odlučio je napustiti Rusiju.

Po nalogu partije i osobno Vladimira Lenjina, pisac odlazi u Ameriku prikupiti novac za revoluciju u Rusiji. U inozemstvu je bilo mnogo simpatizera socijalizma i boljševika.

Ručak s Markom Twainom. S lijeve strane Maksima Gorkog je Zinovij Peškov. Kongresna biblioteka Kongresna biblioteka

Ruski književnik je prošao kroz cijelu Europu koja ga je poznavala i slavila. U Americi su njegova djela bila manje poznata, ali je zagonetni ruski gost izazvao veliko zanimanje reportera i književnika. Tako se Gorki, na primjer, upoznao s Markom Twainom.

Kako je izbio skandal?

Marija Andrejeva i Maksim Gorki na palubi turističkog parobroda u Americi. Kadar iz dokumentarnog filma "Marija Andrejeva je prijateljica Maksima Gorkog". Sputnik Sputnik

Pisac je sa svojom suputnicom odsjeo u hotelu Belleclaire na uglu Broadwaya i 77. ulice (usput, taj hotel još uvijek postoji). Međutim, novinari su saznali da Mrs. Peškova (Peškov je pravo prezime Maksima Gorkog) uopće nije Peškova nego Andrejeva. Saznali su i to da se pisac nije službeno razveo od prethodne žene.

Hotel Belleclaire, ugao Broadwaya i 77. ulice, New York, 1914. Getty Images Getty Images

O tome su novine The New York World napisale cijeli članak, poslije čega su Gorki i njegova pratilja odmah protjerani iz hotela! Štoviše, nijedan hotel na Manhattanu nije ih želio primiti.

Gorki je jedva pronašao utočište u klubu mladih pisaca na Petoj aveniji. Kasnije se za njih pobrinuo imućni bračni par Prestonia i John Martin. Oni su ih smjestili u svoju vilu i putovali s njima po Americi.

Peta avenija, New York, 1907. Getty Images Getty Images

Piščeva moralna reputacija je bila uništena, a što je još gore, sve je to negativno utjecalo na posao zbog kojeg je Gorki i došao. Mark Twain se odbio ponovo vidjeti s ruskim piscem, iako se činilo da su se sprijateljili. Mnogi socijalisti su odustali od sponzoriranja Ruske revolucije. Štoviše, i Bijela kuća je anulirala poziv na prijem.

Kako su mediji saznali za Andrejevu?

Kolaž u novinama New York World. Gore: Maksim Gorki sa ženom i dvoje djece. Desno: Marija Andrejeva. Lijevo: Maksim Gorki. Kongresna biblioteka Kongresna biblioteka

Gorki je bio očajan. Pisao je američkim novinama revoltirana pisma braneći svoj osobni život: "Oboje smatramo da je ispod našeg dostojanstva upuštati se u bilo kakva objašnjenja po ovom pitanju."

Novine The Evening World navele su riječi Maksima Gorkog o tome tko je mogao izdati njega i njegovu ljubavnicu: "Pretpostavljam da je svu ovu prljavštinu inspirirao netko od prijatelja ruske vlade". Vjerojatno je cilj čitave akcije bio osujetiti planove financiranja radničke stranke i pružanja podrške revoluciji u Rusiji.

Naslovi u novinama. Kongresna biblioteka Kongresna biblioteka

Gorki i Andrejeva su bili izolirani od društva tijekom svih šest mjeseci koliko su boravili u Americi. Možda je ovaj neugodni incident utjecao na dojmove koje je Gorki ponio iz ove zemlje. U svom tekstu "U Americi" on za New York kaže da je to "grad žutog vraga", da je pun prljavštine i siromaštva, da ima "mutno nebo puno čađe" i mračne zgrade, da je mjesto bezdušne dominacije novca.