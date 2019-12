Kako je sovjetski obavještajac spasio staru prijestolnicu Poljske

"Spas Krakova je najvažnije što sam postigao u životu", govorio je sovjetski obavještajac Aleksej Botjan. I zaista, upravo je zahvaljujući njegovom podvigu drevna poljska prijestolnica do danas sačuvala svoju starinsku ljepotu (a ne rekonstruiranu, kao u slučaju Varšave).

Iz poljske vojske u sovjetsku obavještajnu službu

Sovjetski mitraljesci u borbi za oslobođenje grada. Krakov, Poljska. Maks Alpert/TASS Maks Alpert/TASS

Budući obavještajac je Drugi svjetski rat dočekao kao zapovjednik posade protuzračnog oruđa u Prvoj poljskoj armiji kod Vilniusa, a zatim kod Varšave, gdje je oborio tri bombardera Ju-87 dok su pikirali prema cilju. "Ratovao sam kao vojnik", sjećao se Aleksej Nikolajevič. "Nisam ni razmišljao o tome da sam ja Bjelorus, a da se borbe vode za Poljsku. To je bila moja zemlja, moja domovina!"

Zapadna Bjelorusija, Botjanov zavičaj, poslije poraza Poljske postaje dio SSSR-a. Aleksej Nikolajevič kraće vrijeme radi kao učitelj u školi, a zatim dobiva poziv da stupi u školu za obavještajce. Bjelorus po nacionalnosti koji odlično govori poljski i ima ratno iskustvo bio je dragocjeni kadar.

U godinama Velikog domovinskog rata Aleksej Botjan je praktički sve vrijeme proveo u neprijateljskoj pozadini, na područjima zapadne Bjelorusije i Ukrajine koja je dobro poznavao. Djelovao je i samostalno, i kao predvodnik diverzantsko-obavještajnog odreda.

Botjanov odred je odvažno i učinkovito izveo diverzantsku operaciju u kojoj je 9. rujna 1943. godine u zrak dignuta zgrada oblasnog komesarijata u gradu Ovruču u Ukrajini. U njoj je poginulo 80 njemačkih stručnjaka za borbu protiv partizana.

Ponovo u Poljskoj

Operacija Visla-Odra, 12. siječnja – 3. veljače 1945. Sovjetski vojnici u bitci za Krakov. Sputnik Sputnik

Kada je Crvena armija došla do granica Sovjetskog Saveza, Botjan se vratio u Poljsku. Zadatak mu je bio pomoći sovjetskim trupama u napredovanju. U to je vrijeme poljska ilegala bila vrlo raznorodna. Bilo je tu mnogo različitih struja koje nisu pretjerano vjerovale jedne drugima - Armia Krajowa, koja se potčinjavala poljskoj vladi u Londonu, poljski komunisti Armije Ludowa i naoružani pripadnici Seljačkih bataljuna.

Aleksej Nikolajevič je umio naći zajednički jezik sa svima. "Poljaci su doživljavali Botjana kao svog čovjeka i to je bio jedan od faktora njegovog opstanka, spasenja i uspjeha. On se odlično kamuflirao. On je bio glumac, izvanredan glumac! Vjerujte, ako je čovjek agent obavještajne službe na terenu, a nije glumac, onda od toga nema ničega", govorio je veteran Vanjske obavještajne službe Georgij Sanjikov.

Spašavanje Krakova

Botjan je bio dobar diplomat, tako da je uspostavio prijateljske odnose sa zapovjednicima Seljačkih bataljuna Władysławom Sokólskim i Mieczysławom Cholewom. Od njih je saznao da su Nijemci u starinskom Jagielonskom zamku u gradu Nowy Sacz blizu Krakova smjestili veliko skladište streljiva i eksploziva.

Ostaci Jagielonskog zamka na rijeci Dunajec kod grada Nowy Sacz. Sputnik Sputnik

Od inženjera i kartografa Zygmunta Ogóreka, kojeg su zarobili partizani, saznalo se da će eksploziv biti iskorišten za dizanje u zrak mostova preko rijeke Dunajec u starom dijelu Krakova i na Rožnovskoj brani. Planirano je da se brana digne u zrak ukoliko Crvena armija prodre u grad, što bi dovelo do djelomičnog potapanja stare poljske prijestolnice i izazvalo pomutnju u sovjetskim trupama koje uđu u grad.

Informacija je potvrđena 10. siječnja 1945. godine kada su partizani digli u zrak vozilo njemačkog stožera. U torbi jednog ubijenog Nijemca pronađen je detaljan plan miniranja koje je spominjao Ogórek.

Nije se smjelo odugovlačiti. Botjan je osmislio operaciju uništenja zamka zajedno sa skladištem streljiva. Uz veliki rizik je uspostavio direktan kontakt s jednim časnikom iz dvorca. Bio je to njemački kapetan, porijeklom Poljak, koga je Wehrmacht mobilizirao još 1939. godine. On je bio spreman prebjeći u partizane, a poslije dužeg razgovora sa sovjetskim obavještajcem pristao je sudjelovati u akciji.

"Dao sam mu englesku minu s upaljačem da je odnese u salu gdje je bilo mnogo eksploziva. Ovaj je izdao naređenje svom vojniku da odnese minu u salu... Taj vojnik vjerojatno nije ni znao što nosi. Rečeno mu je 'odnesi ovo tu i tu', i ništa više", sjećao se Aleksej Nikolajevič.

18. siječnja 1945. godine, u 5:20 kamene zidine starog zamka raznijela je moćna eksplozija u kojoj je pobijeno nekoliko stotina njemačkih vojnika i ujedno je pokopan plan uništenja grada. Već tada su se za juriš na Krakov pripremale trupe 59. i 60. armije Prvog ukrajinskog fronta koje su narednog dana oslobodile grad.