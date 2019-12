Sankt Peterburg na fotografijama s kraja 19. i početka 20. stoljeća

1. Nevski prospekt. 1900-te

Karl Bulla Karl Bulla

Danas je glavna ulica nekadašnje ruske prijestolnice pokrivena asfaltom, tramvaja u njoj nema (samo trolejbusi), no gužve su i dalje svakodnevna pojava. Doduše, to više nisu kolone kočija, nego automobila.

2. Nevski prospekt. 1880-90-te

Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena

Glavna gradska arterija ovdje se vidi iz drugog kuta. Prepoznajete li čuvenu "konku" iliti "konjski tramvaj"? Bio je to jedan od prvih oblika javnog gradskog prijevoza u Peterburgu, a pojavio se 1863. godine. Tramvaji na konjsku vuču prometovali su od Trga Vostanija Nevskim prospektom i do Strelke (arhitektonskog kompleksa na istočnoj obali Vasiljevskog otoka).

3. Spomenik Nikolaju I. 1880-90-te

Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena

Statua cara u svečanoj odori na konju pojavila se u Peterburgu 1859. godine i do danas se nalazi na trgu ispred crkve sv. Izaka.

4. Burza. 1900-te

Izdanje B. Avanca Izdanje B. Avanca

U centru arhitektonskog ansambla na istočnoj obali Vasiljevskog otoka (Strelka) nalazi se zdanje Burze, koje je projektirao francuski arhitekt Jean-François Thomas de Thomon. U daljini se vidi jedan od poznatih Rostraljnih stupova, koji su u 19. stoljeću imali sasvim praktičnu namjenu: služili su kao svjetiljke u luci.

5. Trojicki most. 1900-te

Izdanje B. Avanca Izdanje B. Avanca

Danas je Trojicki most jedna od najpopularnijih znamenitosti grada. Stotine turista dolazi gledati njegovo noćno podizanje. Zato je teško zamisliti da je most na ovoj fotografiji tek otvoren.

6. Trojice-Izmajlovska crkva. 1880-90-te

Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena

Prvobitno se na ovom mjestu nalazio hram tjelesne garde Izmajlovskog puka, ali on je u poplavi 1824. godine teško oštećen. Tada je od osobnih sredstava Nikolaja I podignut novi kameni hram. On je otvoren 1835. godine, a zatvoren 1938. godine od strane sovjetskih vlasti. U njemu se bogoslužja ponovno održavaju od 1990. godine. Usput, to je hram u kojem su se vjenčali Dostojevski i Ana Snitkina.

7. Kej rijeke Fontanke. 1880-90-te

Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena

Nedaleko od crkve protječe rijeka Fontanka. Njezin tok danas opasuje predivne građevine Peterburga, a nekada se tu nalazila južna granica grada. Rječica prepuna mulja i blata pročišćena je u 18. stoljeću, a njezine su obale pokrivene granitom kako bi se vodom opskrbljivale fontane u Ljetnom gradskom vrtu. Otuda i potječe naziv rijeke.

Danas po Fontanki plove turistički brodovi i izlaze u široku Nevu.

8. Dvorski trg. 1880-90-te

Nepoznati autor Nepoznati autor

Trg ispred Zimskog dvorca, kao što možete vidjeti, do danas se malo promijenio. Već se gotovo dva stoljeća tu uzdiže Aleksandrovski stup i održavaju parade.

9. Crkva sv. Izaka. 1880-90-te

Nepoznati autor Nepoznati autor

Izgradnja jedne od glavnih crkava Peterburga trajala je oko 40 godina. Crkva je otvorena 1858. godine. Danas sve oko crkve vrvi od automobila, a nekada se tu nalazila ovakva raskošna pješačka zona.

10. Trijem Novog Ermitaža. 1880-90-te

Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena

Jedan od simbola Ermitaža su ovi čuveni atlanti. Postavljeni su 1851. godine. Tada je dozidana zgrada Novog Ermitaža kako bi se u nju smjestile dragocjenosti koje nisu mogle stati u stari dvorac. Osim toga, 20-ih godina 20. stoljeća tu je bio i glavni ulaz.

11. Skulpturalna grupa "Kroćenje konja" na Aničkovom mostu. 1880-90-te

Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena Atelje "Braća De Jon", izdanje A. Feljtena

Jedno od najljepših mjesta na Nevskom prospektu je kameni most s čuvenim skulpturama konja Petera Clodta. Otkriven je 1842. godine na mjestu starog kameno-drvenog mosta i do danas je sačuvan u izvornom stanju.

12. Kazanjska crkva. 1880-90-te

Nepoznati autor Nepoznati autor

Crkva je posvećena 1811. godine, a kasnije je postala glavna riznica trofeja iz rata protiv Napoleona. S crkvom su povezane najmanje dvije velike tragedije. 1905. godine se na trgu pred crkvom dogodila Krvava nedjelja, kada su vlasti otvorile vatru na radničke demonstracije, a 1913. godine je na liturgiji povodom obilježavanja 300. godišnjice Romanovih u crkvi bila takva gužva da su stradale 34 osobe.

Ove i druge fotografije Sankt-Peterburga bit će do 26. siječnja 2020. godine izložene u Muzejsko-izložbenom centru ROSFOTO u Peterburgu.