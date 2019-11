Zašto je Rusija DVAPUT raspustila elitne jedinice "Crna smrt"?

1. Mornaričko pješaštvo se u Rusiji prvi put pojavilo početkom 18. stoljeća za vrijeme dugotrajnog i razornog Velikog sjevernog rata (1700.-1721.) protiv Švedske. Car Petar Prvi je 27. studenog 1704. godine naredio osnivanje pukovnija "morskih vojnika" koji će služiti u novoformiranoj Baltičkoj pomorskoj eskadri.

Vojnik strijelac Preobraženske i Semjonovske pukovnije Javna domena Javna domena

2. U "morske vojnike" su birani najbolji predstavnici Preobraženske i Semjonovske gardijske pukovnije. Odmah su poslani u okršaj sa Šveđanima, gdje su zablistali 7. kolovoza 1714. za vrijeme bitke kod Ganguta kada su napali i zaposjeli jedan od najvećih švedskih vojnih brodova koji se zvao "Elephanten".

Bitka kod Ganguta Mavrikij Bakua Mavrikij Bakua

3. Na Baltičkom moru su 1785. godine formirane ruske "morske vojničke" pukovnije. Samo pet godina kasnije istaknule su se tijekom opsade neosvojive tvrđave Izmail u Rusko-turskom ratu (1787-1792).

Gravura S. Šifljara "Juriš na tvrđavu Izmail 11. (22.) prosinca 1790. godine" (verzija u boji), po akvarelu poznatog slikara ratnih motiva M. M. Ivanova. Crtež je zasnovan na skicama koje je Ivanov napravio za vrijeme bitke. S. Šifljar S. Šifljar

4. Sjajna stranica u povijesti ruskih marinaca bila je opsada Krfa (1798.-1799.) tijekom Rata druge koalicije. Bila je to rijetka epizoda u kojoj su Rusko i Osmansko Carstvo bili saveznici. U jurišu na otok Vido poginuo je samo 31 "morski vojnik", a ovaj je otok bio ključno uporište obrane Krfa. Brz i učinkovit napad se završio tako što je francuski garnizon izgubio 200 ljudi, a 402 vojnika su zarobljena. Nakon zauzimanja Vida Krf je bio znatno oslabljen i uskoro je kapitulirao.

Juriš na Krf V. Kočenkov V. Kočenkov

5. Marinci su kroz stoljeća dokazali svoju efiksanost, no ruski je vojni vrh početkom 19. stoljeća došao do zaključka da Oružanim snagama više nije potreban takav rod vojske. Smatralo se da posao ovih elitnih jedinica mogu obavljati naoružane posade ratnih brodova i kozaci. Tako su 1811. godine pukovnije mornaričkog pješaštva postale dio kopnenih trupa. Ruska vojska nije imala marince sve do 1911. godine kada je ovaj rod vojske ponovno uveden.

6. U Prvom svjetskom ratu ruski marinci su bili aktivni na Baltičkom i Crnom moru. Posebno su intenzivno korišteni protiv Osmanskog Carstva. Crnomorska vojnopomorska divizija formirana 1916. godine trebala je sudjelovati u velikom desantu kod Istanbula. Međutim, ovaj ambiciozni plan je osujećen Revolucijom 1917. godine.

7. Ove trupe su korištene u mnogim ratovima i vojnim konfliktima u kojima je Rusija sudjelovala tijekom svoje povijesti, no najviše su se proslavile u Drugom svjetskom ratu. Preko 200 000 sovjetskih marinaca branilo je vojnopomorske baze i važne primorske gradove kao što su Tallinn, Odessa, Lenjigrad i Sevastopolj. Sudjelovali su i u desantnim operacijama i pružali podršku u kontraofenzivama, a zatim i u ofenzivi Crvene armije.

Marinci Maks Alpert/Sputnik Maks Alpert/Sputnik

8. U svojim većim i manjim operacijama marinci su uvijek brzo i učinkovito napadali Nijemce i Japance unoseći kaos i užas u neprijateljske redove. U siječnju 1942. godine 56 marinaca se iskrcalo blizu okupirane Jevpatorije na Krimu. Uništili su njemačku policijsku stanicu, jedan njemački zrakoplov na lokalnom aerodromu i nekoliko neprijateljskih brodova i čamaca u luci, oslobodili 120 ratnih zarobljenika i uspješno se vratili kući.

Veliki domovinski rat (1941.-1945.). Obrana Sevastopolja i bitka za Krim (rujan 1941. – srpanj 1942.Morski desant pred iskrcavanje na obalu. Jevgenij Haldej/MAMM/MDF/russiainphoto.ru). Marinci napadaju nacističke položaje. Jevgenij Haldej/Sputnik Jevgenij Haldej/Sputnik

9. Elitne trupe u crnoj uniformi su se upadljivo razlikovale od običnih vojnika. Nijemci su ih prozvali "Crna smrt" i često su hvalili njihovu nepokolebljivost, hrabrost i spremnost da ne uzmaknu po cijenu života. Jednom je opkoljena jedinica od samo 13 marinaca držala svoje položaje tjedan dana. Kada su izgubili nadu u proboj obruča, zapovjednik Uljan Latišev je radiovezom javio stožeru: "Dići ćemo sebe granatama u zrak. Zbogom!"

Morski desant uoči iskrcavanja na obalu Jevgenij Haldej/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

10. Ubrzo po okončanju rata sovjetski vojni vrh je zauzeo stav da u novoj nuklearnoj eri nema mjesta za marince. Do 1956. godine sve jedinice mornaričkog pješaštva su rasformirane. Ovoga puta generalima nije trebalo cijelo stoljeće da sagledaju svoju pogrešku. Marinci su vraćeni u stroj nakon svega sedam godina, tj. 1963.

Oklopni transporter s marincima kreće se pješčanim putom Oleg Makarov/Sputnik Oleg Makarov/Sputnik

11. Poslijeratne operacije mornaričkog pješaštva su uglavnom vojna tajna. Poznato je da su sovjetski marinci poslani u Siriju 1967. godine za vrijeme Šestodnevnog rata, spremni da se sukobe s izraelskim trupama koje su bile u ofenzivi. To se ipak nije dogodilo, jer su ratna djelovanja obustavljena.

Marinci na vojnoj vježbi Mihail Kuhtarjov/Sputnik Mihail Kuhtarjov/Sputnik

12. Danas su marinci poznati po operacijama protiv somalijskih gusara. Oni su 6. svibnja 2010. godine oslobodili zaplijenjeni tanker "Moskovsko sveučilište". Pored toga, vratili su se u Siriju gdje čuvaju rusku zrakoplovnu bazu Hmejmim blizu Latakije i vojnopomorski objekt u Tartusu.