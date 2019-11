Kako su ruski pilot i Walt Disney postali utemeljitelji američkog ratnog zrakoplovstva

Getty Images, Scherl/Global Look Press

Danas se svjetske vojne sile slažu da je ratno zrakoplovstvo najvažnija oružana snaga. Pojedini ratovi se dobivaju isključivo pomoću zračnih napada bez ijednog pješadinca. To je sada tako, ali u prvoj polovici 20. stoljeća nije bilo mnogo onih koji to shvaćaju.

U Prvom svjetskom ratu je došao do izražaja visok potencijal avijacije, ali su mnoge zemlje i dalje smatrale da je to sekundarna snaga čiji je zadatak samo pružati podršku kopnenim trupama i ratnoj mornarici. Takvo shvaćanje je prevladavalo i u SAD-u, gdje avijacija nije bila čak niti posebna struktura, nego samo jedan rod vojske.

Mnogi pobornici ratnog zrakoplovstva su se zalagali da se takvo stanje promijeni i da se ratnom zrakoplovstvu prida veći značaj. Čuveni animator Walt Disney pomogao je jednom od njih, bivšem ruskom pilotu Aleksandru Severskom, da svoje stavove objasni milijunima ljudi.

Propaganda strateške avijacije

Severski je poznavao avijaciju iz prve ruke. Bio je vojni inženjer i pilot vojnog aviona. U Prvom svjetskom ratu je izvršio 57 misija te se smatrao jednim od najboljih pilota u Rusiji. Boljševička revolucija ga je prisilila da se preseli u SAD, gdje se pokazao izvrsnim teoretičarom zrakoplovstva i izumiteljem. Između ostalog je izumio najprecizniji nišan za bombardiranje i projektirao prvi suvremeni američki lovački avion P-35.

Aleksandar Severski je, međutim, stekao mnogo veću popularnost kao pobornik ratnog zrakoplovstva. Njegova najvažnija ideja se sastojala u tome da je avijacija u suštini strateško naoružanje. Strateški bombarderi lete iznad neprijateljskih vojski i flota rušeći neprijateljsku prijestolnicu, vladu, industriju i najvažnija područja, i tako zadaju neprijatelju udarac ravno u srce.

Danas su te prednosti strateške avijacije očigledne, ali tijekom 1920-ih i 1930-ih mnogi politički i vojni čelnici nisu bili spremni financirati i opskrbljivati razvoj sumnjivih projekata strateške avijacije, radije se pridržavajući stare taktike, tj. primjene taktičkih bombaredera.

Severski je kritizirao takav pristup jer, po njegovom mišljenju, ratno zrakoplovstvo ne treba trošiti svoj jedinstveni potencijal na pružanje taktičke potpore postrojbama na frontu, nego se treba koncentrirati na strateške misije. Ako avijacija obavi svoj posao na odgovarajući način, okupacija neprijateljskog teritorija će biti zastarjela koncepcija i više neće biti cilj ratovanja.

Samo su strateški bombarderi mogli prisiliti neprijatelja padne na koljena: "Ako izbacimo neprijatelju oružje iz ruku i učinimo ga slabim, onda ga možemo iscrpiti i pomoću avijacije prisiliti da se podčini", tvrdio je on.

Severski se okomio na mornaricu

Aleksandar Severski je naročito kritizirao mornaricu. Tvrdio je da su pomorske snage zastarjele i da se ratni brodovi ne mogu nositi sa sve većom dominacijom u zraku.

On se u svojim člancima oštro protivio stvaranju velike i skupe flote: "Naša velika mornarica u dva oceana, koja košta mnogo milijardi dolara i sada je u fazi izgradnje, treba biti kompletirana kroz pet ili šest godina, tj. baš u vrijeme kada će svi njezini ratni brodovi postati staro željezo."

Novac utrošen za jedan ratni brod bolje bi bilo uložiti u stotinu strateških bombardera. Svaki bombarder je teoretski mogao uništiti ili onesposobiti glavni neprijateljski ratni brod. Takvi bombarderi bi mogli jednostavno ignorirati neprijateljske ratne brodove i preletjeti ih, a zatim sravniti sa zemljom njihovu domovinu i prisiliti je da se podčini.

Severski je pretpostavio da će se s povećanjem radijusa kretanja aviona smanjivati područja djelovanja mornarice, sve dok na kraju potpuno ne iščeznu. "Nikakve kopnene ili pomorske operacije nisu moguće tamo gdje je kontrola zračnog prostora u neprijateljskim rukama", govorio je on.

Sjedinjene Države su posjedovale nekoliko nosača aviona čiji je zadatak bio štititi ratnu mornaricu od neprijateljskih aviona. Severski je toj činjenici suprotstavio kontraargument da su avioni kopnenog baziranja mnogo bolji od palubnih.

Ratno zrakoplovstvo kao posebna struktura

Ratno zrakoplovstvo je tada bilo pod kontrolom vojske, što je ruski pilot oštro kritizirao. Glavni stožer ratnog zrakoplovstva je imao ulogu operativne ili borbene jedinice, dok je vojska SAD-a kontrolirala sve bitne elemente obuke, financiranja i nabave.

Severski je bio uvjeren da ratno zrakoplovstvo ne može prevladati taj "organizacijski košmar" i normalno se razvijati dokle god ne postane zasebna struktura s vlastitim zapovjedništvom. Bio je uvjeren da su u to vrijeme avijacijom zapovijedali prije svega kadrovi iz kopnene vojske, pa tek onda piloti.

U takvoj situaciji je Ratna mornarica SAD-a tijekom 1930-ih bila na dnu rang-liste prioriteta i financiranja. Pravo je čudo što je realiziran projekt Boeing B-17 "Leteća tvrđava" za koji se ubrzo ispostavilo da je od vitalnog značaja.

Aleksandar Severski je smatrao da će neovisno zapovjedništvo i zaseban proračun dati ratnom zrakoplovstvu mogućnost realizacije tako važnih i perspektivnih projekata kao što je bombarder Douglas XB-19. "Ako mi dozvolimo da prevlada kopneni način razmišljanja vojske i mornarice, ispostavit će se da smo fatalno hendikepirani gubitnici u borbi za dominaciju u zraku, iz koje bismo morali izaći kao pobjednici."

Prorok

Mnogi zapovjednici vojske i mornarice su mrzili Severskog i govorili da je umno poremećen. Međutim, događaji na početku Drugog svjetskog rata su potvrdili da su mnoge njegove ideje ispravne. Bitke za Norvešku (1940.), Dunkirk (1940.), Veliku Britaniju (1940.) i Kretu (1941.) pokazale su da u suvremenim konfliktima avijacija ima odlučujuću ulogu.

Zatim je uslijedio 7. prosinca 1941. godine. Američko društvo je uzdrmano kada je japanska avijacija u napadu na Pearl Harbor potopila šest bojnih brodova i dva razarača i ozbiljno oštetila još devet plovila, uključujući tri krstarice i tri bojna broda. Time je postala očita ranjivost ratnih brodova u dobro koordiniranom i skoro nezadrživom zračnom napadu.

Poslije toga je javnost obratila veću pozornost na članke Severskog. Njegove analize zračnog rata, kao i prognoze taktičkog, strateškog i tehničkog razvoja, donijele su mu reputaciju i kredibilitet.

Posebno je bio popularan njegov tekst "Pobjeda pomoću avijacije", objavljen u travnju 1942. godine. Ubrzo zatim se Aleksandru neočekivano javio čovjek koji je cijelom svijetu skrenuo pozornost na riječi ruskog pilota.

Suradnja s Disneyjem

Walt Disney je pozvao Severskog da mu kaže kako je "ošamućen logikom knjige". "On je pročitao moju knjigu. Ona se ticala budućnosti, a on je htio napraviti animirani prikaz događaja koji tek predstoje i koji će dovesti do pobjede (u ratu)", sjećao se Aleksandar.

Potpisan je ugovor, a zatim je počeo rad na animiranoj verziji filma "Pobjeda pomoću avijacije". To je animirana priča o povijesti zrakoplovstva i demonstracija potrebe za njezinim daljnjim razvojem kombinirana s dokumentarnim fragmentima. U njima je Severski osobno naglašavao koliko je važno da SAD kontrolira nebo, da razvija ofenzivnu avijaciju i formira jedinstveno zapovjedništvo Američkog ratnog zrakoplovstva.

"Radili smo u njegovom studiju u Burbanku i u mom bungalovu u hotelu 'Beverly Hills', ponekad u restoranima, a ponekad na putu do studija i natrag", napisao je kasnije Aleksandar. Disney je angažirao čak i stručnjaka za dikciju koji je ispravljao izgovor Severskog i otklanjao jak ruski naglasak.

Film je postao vrlo popularan. Vidjeli su ga milijuni ljudi. Churchill i Roosevelt su ga odgledali dva puta, a zatim su ga treći put pokazali Ujedinjenom odboru načelnika stožera oružanih snaga SAD-a. Roosevelt je bio impresioniran komentarima Severskog i oduševljen Disneyevom animacijom u kojoj je prikazano kako avioni razbijaju ratne brodove u komadiće.

Kako je napisao biograf ruskog pilota James K. Libbey u knjizi "Aleksandar P. Severski i težnja za zračnom moći ", taj film je uvjerio savezničke lidere da će konačan datum onoga što je postalo poznato kao" Operacija Overlord "zavisiti o raspolaganju zračnim snagama koje su dovoljne za zaštitu brodova i njihovog dragocjenog tereta u vidu vojnika i opreme prilikom prelaska preko La Manchea.

Tako je 8000 zrakoplova poslužilo kao neprobojni štit prilikom iskrcavanja u Normandiji. Pored toga, preko 5000 aviona je bilo spremno u svakom trenutku stupiti u borbu. Luftwaffe je potpuno suzbijen.

Američka superiornost u zraku

Aleksandar Severski nije bio inicijator ideje o globalnoj zračnoj moći i dominaciji ratnog zrakoplovstva nad kopnenim snagama, kao ni ideje uzvratnog masovnog zračnog napada, ali je on u vrlo velikoj mjeri sve to objasnio javnosti.

Phillip S. Meilinger je u djelu "Putevi nebeski. Evolucija teorije avijacije" tvrdio da je Aleksandar Severski tijekom Drugog svjetskog rata u SAD-u bio jedan od najpoznatijih i najpopularnijih ljudi koji su se bavili avijacijom. Avijacija je bila njegova strast, a njegova misija se sastojala u tome da uvjeri američki narod u revolucionarne promjene koje ratovanju donosi avijacija kao njegov glavni i odlučujući faktor.

Poslije rata je Aleksandar Severski kao specijalni savjetnik Ministarstva rata SAD-a posjetio Japan i razgovarao s japanskim carem Hirohitom. Ovaj mu je rekao da je odgledao film i bio duboko zabrinut zbog predviđanja vezanih za sudbinu Japana uslijed angažiranja američke avijacije.

Snovi Aleksandra Severskog su se ostvarili. Američka avijacija je postala moćna sila u Drugom svjetskom ratu. Ratno zrakoplovstvo je 1947. konačno formirano kao zasebna struktura oružanih snaga SAD-a. Ubrzo zatim je postalo i najveća i najmoćnija zrakoplovna sila na svijetu.