7 stranaca koji su promijenili Rusiju

Nikolaj Titov/Global Look Press; Konstantin Kokoškin/Global Look Press; Lucas Conrad Pfandzelt/Ermitaž; Javna domena

1. Vitus Bering (1681.-1741.), moreplovac, Danska

Bering je bio čovjek koji je ispunio jednu od posljednjih želja cara Petra Velikog. Neposredno uoči smrti, u siječnju 1725. godine, Petar je napisao tajnu instrukciju u kojoj je Beringu bilo naloženo da pronađe tjesnac između Azije i Sjeverne Amerike i da se zatim duž sjevernoameričke obale spusti na jug.

Institut za arheologiju Ruske akademije znanosti Institut za arheologiju Ruske akademije znanosti

Bering, rođen u Danskoj, služio je u ruskoj carskoj mornarici od njenog osnutka 1703. godine, a 1725. je već bio brodski kapetan 1. klase. Njegova je ekspedicija bila prva znanstvena pomorska ekspedicija u Rusiji. Od 1725. do 1727. godine Bering i njegova posada su, nakon što su kopnom stigli na Kamčatku, brodom prošli kroz Beringov prolaz u Čukotsko more, pokazavši da Azija i Amerika nisu povezane kopnom. Tijekom ove misije otkrivena je sjeveroistočna obala Azije, ali Prva kamčatska ekspedicija ipak nije stigla do Amerike.

Petrovu je volju Bering uspio ostvariti tek 1741. godine, kada je ovaj, tada 60-godišnji kapetan, pristao brodom uz američku obalu. Bio je to njegov posljednji podvig. Na putu kući u teškim zimskim uvjetima Bering je umro na otoku koji je kasnije ponio njegovo ime. Njegovi ostaci su pronađeni i identificirani tek 90-ih godina 20. stoljeća.

2. Domenico Trezzini (1670.-1734.), glavni arhitekt Peterburga, Švicarska

Domenico Trezzini/Javna domena Domenico Trezzini/Javna domena

Domenico Trezzini porijeklom je iz švicarskog kantona Ticino. Stanovnici ovog kantona bili su širom Europe poznati po svom građevinarskom i kamenorezačkom umijeću. S 33 godine, nakon što je kratko vrijeme radio u Europi, Trezzini je potpisao ugovor o službi u Rusiji, gdje je car Petar tek nedavno osnovao Peterburg.

Nadežda Pivovarova (CC BY-SA 3.0) Nadežda Pivovarova (CC BY-SA 3.0)

Kao najiskusniji među arhitektima koje je Petar angažirao, Trezzini je postao glavni graditelj nove prijestolnice. Istovremeno je nadgledao izgradnju nekoliko desetaka građevina i cjelokupni izgled Sankt-Peterburga dugujemo njemu. Upravo on je autor Petropavlovske crkve i Zgrade 12 kolegija (tadašnjih ministarstava). Trezzini je također sastavio zbornik tipičnih projekata stambenih građevina i dača za razne slojeve društva i na taj način godinama unaprijed predodredio arhitektonski stil Peterburga.

3. Francesco Bartolomeo Rastrelli (1700.-1771.), arhitekt, autor Zimskog dvorca, Italija

Portret Francesca Rastrellija (1700.-1771.) Lucas Conrad Pfandzelt/Ermitaž Lucas Conrad Pfandzelt/Ermitaž

Bartolomeo Rastrelli je, iako Talijan rođen u Parizu, odrastao u Rusiji. Njegovog oca, kipara i inženjera Carla Bartolomea Rastrellija, pozvao je Petar Veliki u Peterburg 1716. godine.

Upravo mu je otac bio i prvi učitelj, a Bartolomeo je svoja znanja zatim širio putovanjima po Europi. Prve je narudžbe mladi arhitekt dobio s carske instance: bili su to Rundaljski i Mitavski dvorac za grofa Birona, miljenika carice Ane Ivanovne. Veličanstveni Rundaljski dvorac možete detaljno upoznati u HBO-ovoj seriji "Katarina Velika", jer je većina dvorskih scena u njemu snimljena upravo tamo. A zbog čega? Zato što je izgledom najbliži pravim ruskim carskim dvorovima, Zimskom dvorcu u Peterburgu i Velikom dvorcu u Peterhofu. Projektirao ih je također Rastrelli.

Legion Media Legion Media

Rastrelli je imao izuzetan pristup poslu. Poznato je da se osobno dogovarao s tesarima, klesarima, lončarima i opskrbljivačima materijala. Kada je postao glavni arhitekt ruskog dvora, istovremeno je bio rukovoditelj nekoliko projekata, no u svima se njima osjećao njegov jedinstveni i prepoznatljivi stil, koji je dobio naziv "elizabetinski barok". Ništa su manje od njegovih dvoraca poznate i njegove crkve: Smoljna u Peterburgu i Andrejevska u Kijevu, koje vrijede za uzore barokne arhitekture.

Kraj baroka bio je i kraj Rastrellijeve karijere. Kada je ovaj stil izašao iz mode, Rastrelli više nije dobivao narudžbe. Naviknut na raskošan život, arhitekt je vrlo brzo potrošio sve što je ranije stekao. Pokušao je otići iz Rusije i svoje projekte ponuditi Fridriku II. u Pruskoj, ali ni njemu se nije svidio zastarjeli stil. Tako se Rastrelli vratio u Rusiju. Kako bi sastavio kraj s krajem, prodavao je namještaj i umjetničke predmete iz svoje kuće. Točno mjesto njegove smrti nije poznato.

4. Agustín de Betancourt (1758.-1824.), inženjer, Španjolska

Agustín de Betancourt Muzej katedrale sv. Izaka Muzej katedrale sv. Izaka

Agustín de Betancourt je slavu stekao još u domovini, Španjolskoj. Potomak stare ugledne obitelji, školovao se za inženjera na najboljim sveučilištima Europe. Agustín je 1798. godine organizirao prvu telegrafsku liniju u Španjolskoj, a kasnije je postao načelnik odjela prometnih inženjera. No u to je doba u Španjolskoj počela ekonomska i politička kriza i spremao se rat. Betancourt je bio prisiljen napustiti zemlju i činilo se da je njegova blistava karijera završena. Ali 1808. godine su ga pozvali u Rusiju, gdje je odmah dobio čin general-bojnika i neograničene mogućnosti. Rusima su, naime, bili neophodni talentirani i iskusni inženjeri.

Louis-Pierre-Alphonse Bichebois, Adolphe Jean-Baptiste Bayot Louis-Pierre-Alphonse Bichebois, Adolphe Jean-Baptiste Bayot

Betancourt je ličnost za koju ni većina Rusa ne zna, iako je ostavio dubok trag u različitim područjima ruskog života. Bio je prvi direktor Ekspedicije izrade državnih papira, pa je većina tadašnjih strojeva za izradu ruskog novca bila njegovo djelo. Također je bio prvi načelnik ruske visoke škole prometnih inženjera. On je bio odgovoran za školovanje stručnjaka koji su zatim počeli izgradnju prvih ruskih željezničkih pruga.

Ali najvažniji plod Betancourtovog rada poznaje svaki Rus: to je Aleksandrovski stup u Sankt-Peterburgu. Upravo je na temelju sustava koji je razradio Betancourt njegov učenik, kipar Auguste de Montferrand, uspio okomito postaviti granitni stup iz jednog komada kamena težak 600 tona.

5. Auguste de Montferrand (1786.-1858.), arhitekt, autor katedrale sv. Izaka, Francuska

Eugène Pluchart Eugène Pluchart

Auguste de Montferrand je služio u Napoleonovoj vojsci, ali njegova karijera je počela tako što je album sa svojim arhitektonskim projektima predao pobjedniku nad Napoleonom, ruskom caru Aleksandru, kada je ovaj 1814. godine sa svojom vojskom ušao u Pariz. Aleksandru su se projekti svidjeli i 30-godišnji arhitekt se ubrzo našao u Peterburgu. Tu se upoznao s Agustínom de Betancourtom, koji je bio predsjednik odbora za građevinske projekte u gradu.

Legion Media Legion Media

Betancourt je prepoznao nesvakidašnji talent mladog arhitekta i na svoju odgovornost predložio caru Montferranda kao arhitekta za preuređenje katedrale sv. Izaka. Ova crkva je bila jedna od svetinja Peterburga. Sagrađena je za vrijeme Petra Velikog i u njoj se kralj vjenčao s caricom Katarinom. Osim toga, rad na preuređenju crvke bio je izuzetno složen zadatak: bilo je potrebno postojeću crkvu djelomično porušiti i, ne dirajući tri oltara, ugraditi ih novi objekt.

A. C. Tatarinov (CC BY-SA 3.0) A. C. Tatarinov (CC BY-SA 3.0)

Montferrand je cijeli svoj život posvetio izgradnji ove crkve. Katedrala sv. Izaka je završena 1858. godine, a mjesec dana kasnije Montferrand je preminuo. Njegova posljednja želja bila je da ga pokopaju u podzemnim prostorijama crkve, ali car Aleksandar II. to nije dozvolio, jer je Montferrand bio katolik. Kovčeg s njegovim tijelom samo su triput u kočijama pronijeli oko ogromne crkve, a u njoj je postavljena njegova bista. Ona je načinjena od ostataka kamena korištenog pri izradi pročelja katedrale sv. Izaka.

6. Moritz von Jacobi (1801.-1874.), fizičar, izumitelj galvanoplastike, Njemačka

Portret Moritza Hermanna von Jacobija Rudolph Hoffmann Rudolph Hoffmann

Kupola katedrale sv. Izaka, koju je projektirao Montferrand, pozlaćena je pomoću živine pare, pri čemu je stradalo 60 do 100 majstora. Fizičar Moritz von Jacobi osmislio je galvanoplastiku, tehnologiju pokrivanja predmeta metalom pomoću električne struje. Sitniji detalji i ukrasi na katedrali sv. Izaka pozlaćeni su upravo pomoću ove metode.

Moritz (Boris) Jacobi rođen je Potsdamu, u bogatoj židovskoj obitelji. Njegov otac je bio osobni računovođa pruskog kralja i zato je Moritz stekao odlično obrazovanje kao inženjer. Najviše ga je zanimala struja. 1834. godine je napravio prvi električni motor na svijetu. To je bilo u Königsbergu, nedaleko od ruske zemlje. Jacobija su pozvali da dođe živjeti i raditi u Rusiji. Car Nikolaj I. je u tehnologiji koju je stvorio Jacobi vidio veliku budućnost.

Julius Dub Julius Dub

Moritz von Jacobi se u Rusiju preselio 1837. godine i tamo je ostao do kraja života. U Peterburgu su ga dočekali kao veliku i slavnu ličnost. Odmah je po dolasku dobio 50 000 rubalja (što je bila godišnja plaća deset ministara) za rad na pronalascima. I Jacobi je ispunio očekivanja. Već je 1938. godine došao do glavnog otkrića - galvanoplastike. 1941. godine je za ruskog cara napravio prvi telegraf koji ispisuje slovne znakove. Pomoću njega je Nikolaj iz svog kabineta u Zimskom dvorcu mogao kontaktirati s časnicima Glavnog stožera koji se nalazio na drugom kraju Dvorskog trga. Uskoro su Jacobijeve telegrafske linije stigle i do prigradskih carskih rezidencija. Jacobi nikada nije napustio Rusiju. Postao je ruski dvorjanin i umro u dubokoj starosti u Peterburgu 1874. godine.

7. Marius Petipa (1818.-1910.), baletni majstor, Francuska

Marius Petipa Gravura s fotografije Bergamaska Gravura s fotografije Bergamaska

Ruski balet je danas jedan od simbola ruske kulture. Zanimljivo je da se na njegovim počecima nalazi jedan Francuz. Marius Petipa je rođen u Marseilleu u obitelji Jean-Antoinea Petipe, poznatog baletnog majstora u Francuskoj. Život čitave obitelji bio je posvećen umjetnosti plesa. Oni su neprekidno putovali. Sinovi Jean-Antoinea, Lucien i Marius, od djetinjstva su nastupali s ocem. A Rusiji je u to doba nedostajalo kvalitetnih koreografa.

Čitava kultura ruske elite sastojala se u umijeću elegantnog kretanja i plesanja. Zato je Marius Petipa, kada su ga 1847. godine pozvali u Peterburg, već četiri mjeseca kasnije sa sobom doveo i oca. Ruska prijestolnica je, naime, bila zlatni rudnik za koreografe. Poznati Francuzi nisu mogli predahnuti od ogromnog broja učenika. Od 1869. godine Marius Petipa je bio glavni baletni majstor carskih kazališta. 1894. godine, sa 72 godine, postao je podanik Ruska Carstva. Petipa je proživio dug život i umro u Gurzufu, na Krimu, 1919. godine. Petipa je stvorio ruski stil akademskog baleta i školovao brojne generacije izvanrednih plesača.