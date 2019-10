Prije 132 godine: Rođen glavni kroničar Ruske revolucije John Reed

Russia Beyond Croatia

Rođen 22. listopada 1877., Johna Reeda je 1917. u Rusiju poslao socijalistički časopis The Masses kako bi izvijestio o Ruskoj revoluciji, no časopis je kasnije odbio objaviti Reedove članke. Međutim, socijalist Max Eastman je simpatizirao s revolucionarima te je pristao objaviti članke u svom časopisu The Liberator, a kasnije je i došao u Rusiju kao pristalica Lenjina i Staljina.

Prije dolaska u Rusiju, Reed je izvještavao o revoluciji u Meksiku i Prvom svjetskom ratu, a bio je poznat po svojim agresivnim izvještajima.

Reed je aktivno podupirao revoluciju te je čak svjedočio jurišu za Zimsku palaču. Reed je umro 5 dana prije nego što je navršio 33 godine, nedugo nakon što je završio djelo "Deset dana koji su potresli svijet", knjigu koju je Lenjin hvalio i želio vidjeti objavljenu u milijunima primjeraka.