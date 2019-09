"Staljinov malj": Strašna sovjetska haubica B-4

U studenom 1920. godine pri Artiljerijskom je odboru bio stvoren Artiljerijsko-konstruktorski biro pod rukovodstvom Franca Lendera. Lender je prije toga bio konstruktor brojnog artiljerijskog oružja u Ruskom Carstvu, a kao konstruktor Putilovskog zavoda prešao je raditi pod okrilje novih sovjetskih vlasti, gdje je zauzimao brojne odgovorne dužnosti. Konstruktorski biro je dobio zadatak da stvori tešku haubicu 203 mm velikog dometa u siječnju 1926. godine. Lender je počeo rad na projektu, međutim, preminuo je naredne godine u rujnu. Nakon njegove smrti projekt je predan zavodu "Boljševik".

Projekt haubice je bio završen 16. siječnja 1928. godine u dvije varijante: s kompenzatorom na ustima cijevi i bez njega. Crteže za dio haubice izradio je Konstruktorski biro "Artkoma", a crteže lafeta i gusjeničnog dijela - KB zavoda "Boljševik". Prvi probni obrazac haubice 203 mm završen je 1931. godine. Prvo poligonsko ispitivanje je prošlo u kolovozu 1931. Nakon toga su slijedila nova ispitivanja, koja su trajala sve do 1933., kada je haubica uvedena pod oznakom haubica 203 mm obrasca 1931. Međutim, povijest proizvodnje išla je još teže.

Proizvodnja je počela vrlo sporim tempom u zavodima "Barikade" i "Boljševik". Do kraja 1934. je u zavodu "Barikade" završeno svega 20 teških haubica B-4; problem je prije svega bio s osvajanjem proizvodnje iz složenosti sustava, kao davanje prednosti haubicama 122 mm. Zavod "Boljševik" također nije izbacio veliki broj haubica - od 1932. do 1936. napravili su 104 sustava, a nastavak proizvodnje se od 1937. do 1942. vršio u Staljingradu. 1938. je proizvedeno 75 haubica, a sljedeće godine - 181. Zavod u Staljingradu je 1940. izbacio 165 haubica, a 1941. - 300. Ukupno je do 1942. proizvedeno 1011 habuica B-4 koje će se proslaviti u razbijanju utvrđenih područja.

Haubica B-4 s maskirnom mrežom, na položaju russiainphoto.ru/MAMM/MDF

Borbena uporaba

Haubica B-4 je vatreno krštenje prvi put imala u ratu protiv Finske. Na finskom su frontu do 1. ožujka 1940. ukupno djelovale 142 haubice B-4. Međutim, njihov broj na početku je bio manji. Pogrešna pretpostavka prve faze rata s Finskom bila je da će manje pješaštva, a više tehnike (tenkova) dovesti do rata s malo krvi, kao u slučaju bitke na Halking Golu. Međutim, u surovim geografskim uvjetima šuma i jezera, upravo su pješadija i artiljerija imale presudnu ulogu. A sovjetska se haubica pokazala prilikom proboja Mannerheimove linije u punom sjaju. Sovjetski vojnici su joj dali ime "karelijski kipar", jer je prilikom izravnih pogodaka u finske bunkere na Karelijskoj prevlaci ostavljala mješavinu betona i armature nepravilnog oblika. Za jedan je bunker bila dovoljna samo jedna granata od 100 kg. S druge strane, Finci su ovo strašno oružje prozvali "Staljinov malj" i to ime je nastavilo pratiti haubicu B-4 kroz sva ratna djelovanja.

Finski bunker uništen sovjetskom haubicom B-4. Zbog mješavine betona i armature koja je preostajala od bunkera, sovjetski vojnici su je prozvali "karelijskim kiparom". russiainphoto.ru/MAMM/MDF

Na početku Velikog domovinskog rata teške haubice B-4 bile su razmještene isključivo u "artiljerijsko-haubičnim pukovnijama velike moći". S obzirom na to da su haubice bile predviđene za uništenje obrambenih pojaseva u nastupajućim operacijama njihova uloga u prvoj fazi rata nije bila značajna. Dijelovi njemačke 11. tenkovske divizije brzim su prodorom u Dubno uspjeli zarobiti 23 haubice B-4. Međutim, ukupni gubici haubica u operaciji "Barbarossa" nisu bili veliki: od 22. lipnja do 1. prosinca izgubljeno je 75 haubica, dok je u isto vrijeme proizvedeno njih 105. Ostale pukovnije su odvedene u duboku pozadinu, a počele su se upotrebljavati masovno tek kada je inicijativa studenog 1942. godine počela polako prelaziti u ruke Crvene armije - od tada ponovno počinje slavni period ovog oružja.

Haubica se proslavila prije svega u gradskim borbama rušeći s nekoliko pogodaka čitava zdanja gradova kroz koje je prolazila Crvena armija, kao što je ranije rušila bunkere. Međutim, ponekad se događalo da se haubica koristi i nestandardno. U vrijeme Kurske bitke jedna je haubica B-4 u rajonu stanice Poniti uništila njemačku tešku samohotku "Ferdinand" direktnim pogotkom s daljine od 600 m. Ipak, slučajevi izravne paljbe bez navođenja po tenkovima su izuzetno rijetki, jer zbog brzine paljbe to nije bila osnovna namjena ovog oružja. Heroj Sovjetskog Saveza kapetan I. Vadmedenko dobio je orden za uništenje ogromnog finskog bunkera na Karelijskoj prevlaci 9. lipnja 1944. Svugdje gdje se ovo oružje pojavljivalo Nijemcima je bilo jasno: ovdje će biti ofenzivna operacija. Zbog toga je sovjetsko zapovjedništvo strogo naređivalo da se markiranje meta probnom vatrom vrši isključivo drugim artiljerijskim oružjem, kako bi se izbjegli demaskirajući znaci operacije. Haubica je ostala zabilježena na mnogim videozapisima i slikama u toku rata. Najčuvenije snimke djelovanja B-4 zabilježene su prilikom Berlinske operacije, gdje vojnici izravnom paljbom ruše njemačke zgrade s daljine od svega nekoliko stotina metara.

Zvuči nevjerojatno, ali Rusija se nije u potpunosti odrekla ovog oružja, a u skladištima rezerve se, prema podacima iz 2016. godine, nalazi 40 haubica B-4.