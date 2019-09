Greška američkog diplomata bila uzrok Hruščovljevog posjeta Americi

Russia Beyond

Do povijesnog posjeta generalnog sekretara Centralnog komiteta KPSS-a Nikite Hruščova Americi u rujnu 1959. godine došlo je greškom američkog diplomata, priča autor Hruščovljeve biografije William Taubman.

Po Taubmanovim riječima, poziv je bio potaknut situacijom oko Berlina koji je poslije Drugog svjetskog rata podijeljen na dva dijela. Hruščov je zahtijevao da SAD, Velika Britanija i Francuska povuku trupe iz Zapadnog Berlina. U protivnom je SSSR prijetio da će prepustiti Istočnoj Njemačkoj da kontrolira pristup zapadnoj polovici grada. Moskva je također izrazila spremnost potpisati separatni mirovni sporazum sa Zapadnim Berlinom. Tako se moglo dogoditi da cijeli grad bude pod kontrolom Istočne Njemačke, što nije odgovaralo Amerikancima.

Predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower dugo nije htio popustiti po ovom pitanju, ali je tenzija toliko porasla da se već strahovalo od mogućeg rata.

"Tenzija je popustila tako što je Eisenhower pozvao Hruščova da posjeti SAD. Poziv je važio pod uvjetom da se postigne sporazum oko Berlina. Međutim, uslijed jedne čudne okolnosti taj uvjet nije spomenut u pozivnom pismu koje je stiglo do Hruščova, tako da je glavni tajnik CK KPSS-a bio začuđen, ali se obradovao pozivu da posjeti SAD ", prenosi agencija RIA Novosti Taubmanove riječi.

Grešku je, kaže on, napravio zamjenik državnog tajnika Robert Murphy, koji je u New Yorku trebao predati poziv prvom zamjeniku predsjednika Vijeća ministara SSSR-a Frolu Kozlovu koji je došao na otvaranje sovjetske izložbe. Diplomat je to učinio, ali iz nekog razloga nije spomenuo Eisenhowerov uvjet.

"Predsjednik je bio vrlo uznemiren i potresen. Rekao je Murphyju da će sada morati održati susret koji mu je neugodan i da ne zna radi čega se sastaje s Hruščovom. Bilo mu je krivo zbog te pogreške... ali možda se nadao da će tijekom posjeta postići neki napredak u pregovorima s Hruščovom", ispričao je Taubman.