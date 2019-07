Razotkrivanje: 48 najupadljivijih pogrešaka u Netflixovim "Posljednjim carevima"

Događaji opisani u Netflixovim "Posljednjim carevima", odnosno ruska revolucija i kasnije ubojstvo ruske carske obitelji, u stvarnosti su bili tako složeni i višeslojni da se jednostavno ne mogu uvjerljivo prenijeti na ekrane uz sredstva i budžet koje serija ima.

Stoga je beskorisno razjašnjavati ogroman broj povijesnih netočnosti u prikazu epohe. Glavni problem je u tome što je život obitelji Romanov u seriji prikazan tako da izgleda kao život američke obitelji iz gornje srednje klase, dok politički život Ruskog Carstva izgleda kao putujući cirkus, s ljudima koji posvuda skaču, viču, vrište i svađaju se. Sve carske ceremonije i postupci kojima su ruski carevi bili podvrgnuti u svakodnevnom životu potpuno su ispušteni, a prikazani životni uvjeti su prilično skromni, dok su Nikolaj i njegova obitelj živjeli u luksuzu.

Ipak, i dalje postoje određene velike pogreške preko okojih ne možemo prijeći.

Epizoda 1

1) Car nije mogao piti u crkvi

Sputnik Sputnik

Car Nikolaj je prikazan kako tijekom pogreba svoga oca pije u crkvi. Pogledajte povijesne fotografije cara Nikolaja u crkvama. Uvijek je okružen svojom svitom i dužnosnicima. U tim okolnostima car nije imao vremena za diskretno pijenje. Osim toga, uzimajući u obzir njegov status i formalnu prirodu pogreba, car nije mogao sebi dopustiti da radi takvo što.

2) Nemoguće je da je Sergej Aleksandrovič rekao: "On je grozan!"

Ni u kojem okolnostima Sergej Aleksandrovič nije mogao reći: "On je grozan!" o pokojnom caru. To bi dovelo do ogromnih previranja u obitelji.

3) Car nije kontrolirao sve

Simon Montefiore, koji u seriji ima ulogu pripovjedača, pogrešno tvrdi da je car imao kontrolu nad svime, da je on bio i papa i premijer itd. u jednom. To je daleko od istine: carevi, osobito Nikolaj II., oslanjali su se na pomoć savjetnika i vlade u svim odlukama. Njegovo je djelovanje ovisilo o ruskom plemstvu - bez njega bi bio bez ikakve stvarne moći. Ukratko, car je uvijek bio prvi među plemstvom, ali nije sam vladao situacijom.

4) Carica Marija Fjodorovna nije okrunila caricu Aleksandru

Marija Fjodorovna je prikazana kako stavlja krunu na Alixinu glavu i kaže: "Ti si jedna od nas." Krunidba je bila javno događanje. Štoviše, samo je car, nositelj suverene vlasti, mogao okruniti svoju suprugu, caricu.

5) Kriva ortografija

Avito.ru Avito.ru

Rasputin čita Evanđelje u novoj, boljševičkoj ortografiji - bez predrevolucionarnih ruskih slova. Štoviše, on se moli pred evidentno katoličkim raspelom.

6) Hodinka i krunidba se nisu odvile na isti dan

"Hodinka" Vladimira Makovskog pokazuje koliko je ljudi stvarno bilo tamo. Vladimir Makovski Vladimir Makovski

Prikazano je da su se tragedija na Hodinskom polju i krunidba odvile istodobno. Krunidba se odvila 14. svibnja, a tragedija se dogodila četiri dana kasnije, 18. svibnja.

7) Verhoturjevski manastir je prikazan na nevažnom mjestu

Verhoturjevski manastir. Katedrala. Dmitrij Kozlov (CC BY-SA 3.0) Dmitrij Kozlov (CC BY-SA 3.0)

Umjesto Verhoturjevskog manastira je prikazan Hor Virap u Armeniji. On se nalazi u sasvim drugom okruženju. Sibir uopće nije bio takav.

8) Umanjena krunidba

Svečanosti za vrijeme Nikolajeve krunidbe Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Krunidba prikazana u seriji u potpunosti je fikcionalna. Krunidba Nikolaja i Aleksandre bila je jedna od najatraktivnijih u ruskoj povijesti. Zasigurno nije izgledala kao obična ceremonija u ruskoj crkvi u nazočnosti najbližih članova obitelji.

Svečanosti za vrijeme Nikolajeve krunidbe Getty Images Getty Images

Samo trebate pogledati fotografije s prave krunidbe. Još je jedna velika greška što svećenik pravi znak križa iznad glave cara s carskom krunom, što je apsurdno: carska kruna nije vjerski atribut ili ikona kojom netko može praviti znak križa.

9) Krivi lanac

Lanac Reda sv. Andrije Sergej Kompaničenko/Sputnik Sergej Kompaničenko/Sputnik

Lanac Reda sv. Andrije koji je Nikolaj nosio doista je pao s njegova vrata tijekom ceremonije, ali to nije izgledalo onako kako je prikazano u seriji. Pogledajte pravi lanac (na slici). Također, nitko, čak niti car, nije mogao pregaziti lanac, poput glumaca koji su odglumili Nikolaja i Aleksandru.

10) Car i njegova supruga su posjetili bolnice nakon tragedije na Hodinskom polju

Simon Montefiore tvrdi da su Nikolaj i Aleksandra trebali posjetiti bolnice nakon tragedije na Hodinskom polju. No oni to jesu učinili. Car i carica su ranjenicima dali 80 000 rubalja i 1000 boca madeirskog vina, a 19. i 20. svibnja su posjetili dvije bolnice u kojima su se liječili ranjenici, zajedno s velikim knezom Sergejom Aleksandrovičem.

11) Veliki knez Sergej Aleksandrovič nije nimalo nalik stvarom velikom knezu

Veliki knez Sergej Aleksandrovič, 1913. Getty Images Getty Images

U seriji je veliki knez Sergej Aleksandrovič prikazan kao niski, ogorčeni i bijesni konzervativac. Prema onome što serija implicira, ubijen je jer je bio utjelovljenje autokracije. U stvarnosti je veliki knez bio potpuno drugačiji i vjerojatno mnogo složenija osoba.

Veliki knez Sergej Aleksandrovič (u sredini) s carem Nikolajem II. (lijevo od velikog kneza) Arhivska fotografija Arhivska fotografija

On doista je bio čvrsto protiv demokratskih reformi. No izgledao je i ponašao se drugačije. Veliki knez je bio viši od Nikolaja (fotografija). Imao je blage crte lica i bio je plavokos. Doista je bio ogorčen i natmuren. Mnogi ga nisu voljeli.

Također, postojale su stalne glasine o tome da je veliki knez Sergej Aleksandrovič bio homoseksualac. "Ovaj suhi, gadni čovjek... je na licu nosio oštre znakove poroka koji ga je proždirao, poroka koji je život njegove žene, Jelizavete Fjodorovne, učinio nepodnošljivim i odveo je... u monaški život", napisao je Viktor Obninski, suvremeni političar. Glasine o homoseksualnosti Sergeja Aleksandoviča ponavljaju se u raznim memoarima epohe. On i njegova žena nisu imali djece.

12) Krunidba nije održana na prvi dan Nikolajeve vladavine

Suprotno onome što de Orellana kaže u epizodi, dan krunidbe, kao ni dan tragedije na Hodinskom polju, nisu se dogodili na prvi dan Nikolajeve vladavine. On je za cara i imperatora proglašen 21. listopada 1894., odmah nakon smrti svoga oca. Krunidba se dogodila godinu i pol kasnije, u svibnju 1896. godine.

Epizoda 2

13) Carski par nije bio sam u Sarovu

Proslave u Sarovu, 1903. Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Nikolaj i Aleksandra su prikazani kako putuju u Sarov da bi se pomolili za Alixinu plodnost. Sarovsko putovanje je bilo tempirano s beatifikacijom Serafima Sarovskog. Ova beatifikacija je bila među najimpresivnijim Nikolajevim ideološkim potezima, jer se Serafim jako štovao među Rusima. Pogledajte fotografije s ovog putovanja. Ni u kojim okolnostima Alix i Nikolaj nisu mogli ostati sami, obučeni u jednostavnu odjeću, samo u molitvi (u zaštiti carske obitelji je tijekom ovog posjeta sudjelovalo najmanje 15 000 pješaka. Vojnika je doslovno bilo posvuda.)

Proslave u Sarovu, 1903. Getty Images Getty Images

Bilo kakav seksualni odnos (prikazan u filmu) bi tijekom takvog posjeta bio nemoguć, kao i mogućnost da car i njegova supruga budu obučeni u tako jednostavnu odjeću igdje osim u svojoj spavaćoj sobi.

14) Veliki knez nije bilo Nikolajev glavni ratni savjetnik

Veliki knez Sergej Aleksandrovič nije bio carski savjetnik u pitanjima rata. Najvjerojatnije je ministar unutarnjih poslova, Vjačeslav von Plehve, rekao da bi rat s Japanom mogao biti koristan.

15) Nikolaj nije predstavio svog sina na zabavi

Nikolaj i Aleksandra su prikazani kako svog dugo očekivanog sina i nasljednika javnosti predstavljaju na koktel zabavi u palači. Sam Nicholas nosi dječaka da bi ga pokazao obitelji. Ovo je samo smiješno. Zdravlje i blagostanje nasljednika su se nadgledali vrlo pozorno. Svako je njegovo pojavljivanje u javnosti bilo ceremonija.

16) Car nije pušio cigarete

Nikolaj II. puši Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Istina, Nikolaj II. je doista mnogo pušio, no pušio je papirose, posebnu vrstu cilindričnih kartonskih punjenja s duhanom. Cigarete koje puše svi u seriji očito su anakronizam.

17) Nadimak "Crne princeze" je pogrešan

Anastasija i Milica Arhiva Arhiva

Katherine Antonova je jedna od rijetkih savjetnica koja zapravo podučava rusku povijest, no u seriji govori veliku besmislicu, nazivajući Milicu i Anastaziju, princeze iz Crne Gore "takozvanim crnim princezama". One su rođene u obitelji crnogorskog kralja, a zatim su bile u braku s knezovima iz obitelji Romanov. Premda nisu bili tako plemenite kao sami Romanovi, ipak su se smatrale plemstvom i nikada ih nisu zvali "crnima". Čini se da su scenaristi samo pomiješali riječi "Černogorija" (Crna Gora na ruskom) i "černij" (crn). Kakva šteta!

18) Nikolaj nosi red koji još nije primio

Tijekom serije, Nikolaj je prikazan kako na prsima nosi znak jednog reda. Radi se o Redu sv. Georgija, 4. klase. Problem je u tome što je Nikolaj ovaj red primio tek 1915. godine, kako bi podigao borbeni duh vojske. U seriji ga nosi otpočetka.

19) Pogrešne hlače

Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Tijekom vojnog vijeća u prisutnosti cara svi su vojni zapovjednici prikazani u plavim hlačama s prugama. Čini se da svi pripadaju kozačkoj vojsci (plave hlače s prugama su bile njihova uniforma). Zapravo je uniforma najviših vojnih dužnosnika imala crne hlače.

20) Nikolaj nije bio tako skromno odjeven

Getty Images Getty Images

Car Nikolaj je bio vrlo modno osviješten čovjek, jedan od najzgodnijih i najbogatijih europskih dandija tog doba. Kao car je tijekom svog života bio vođa mnogih carskih pukovnija te je mogao nositi bilo koju paradnu uniformu koje god od tih pukovnija. No on je tijekom cijele serije prikazan u istoj uniformi, kao da je samo obični vojni pomoćnik.

Getty Images Getty Images

21) Sergej Aleksandrovič je imao osiguranje

Veliki knez Sergej Aleksandrovič, carev stric, bio je jedan od najomraženijih ljudi u zemlji. Imao je ogromno osiguranje. U seriji je prikazan kako se vozi u jednostavnoj kočiji, s ljudima koji lupaju po njegovim prozorima. U stvarnosti se nitko nije mogao pješice niti približiti kočiji (da, Sergeja Aleksandroviča je ubio Kaljajev koji je bacio bombu u njegovu kočiju, no to je učinjeno iznenada, dok je kočija malo usporila na križanju).

Kasnije je Sergej Aleksandrovič može vidjeti kako izlazi iz kuće sa svojom ženom, kao običan čovjek. Usamljeni stražar stoji na njegovu trijemu. To je samo smiješno.

22) Riječi Pabla Orellane o Revoluciji uz snimku iz 1930-ih

Dok dr. Orellana govori o događajima iz 1905. godine, na smici su prikazani Rusi iz 1930-ih, što se jasno može zaključiti po električnim kablovima koji su prikazani na snimci. Ruske ulice su elektrificirane tek dvadesetih i tridesetih godina prošlog stoljeća. Isto se može reći i za brojne tvornice koje su prikazane u snimci. Štoviše, u nekom trenutku čak vidimo gladne Afrikance. Postoje sumnje u pogledu povijesne točnosti snimke (iako su definitivno prisutni i dijelovi stvarne snimke Revolucije 1905. i 1917.-1918.).

23) Nikolaj nije bio u Sankt-Peterburgu uoči Krvave nedjelje

Nije bilo rasprave o tome bi li car trebao ostati u Peterburgu 9. siječnja 1905. (kasnije poznatom kao Krvava nedjelja). Ustvari je otišao još ranije, u strahu za svoj život. 6. siječnja, na dan Krštenja Isusova, u vrijeme vjerske ceremonije blagoslova u vodama Neve, došlo je do pokušaja atentata na cara (podli su ljudi uvijek pokušavali ubiti cara, čak i prije boljševika ), kada je jedan od ceremonijalnih topova opalio u smjeru carevog šatora. Ispostavilo se da je napunjen pravom granatom, pa je ranio jednog policajca i razbio nekoliko prozora na Zimskoj palači. Iste su večeri car i njegova obitelj prevezeni u Carsko Selo.

24) Nikolaj nije o svemu razgovarao s majkom i suprugom

Carica Marija Fjodorovna (1847.-1928.) Getty Images Getty Images

Car Nikolaj nije mogao s majkom i suprugom raspravljati o tome hoće li njegova obitelj otići iz Petrograda ili ostati u njemu. Carska sigurnost je bila državno pitanje.

25) Car je ima dužnost prema svojoj zemlji, a ne prema svojoj obitelji

"Tvoja je prva dužnost ona prema tvojoj obitelji", kaže Alix Nikolaju, što je pogrešno. Suština carskog poziva, utjelovljena u procesu njegove krunidbe, jest njegovo "vjenčanje" s državom. Zemlja i njezini ljudi moraju biti primarna briga cara i njegove obitelji. Time što je Alix izgovorila ove riječi scenaristi potkopavaju značenje carske moći. Da je njegova obitelj bila njegova prva dužnost, svi su mogli prije toga pobjeći u Europu, ali nisu, zbog njegove odgovornosti kao cara i velikog obeshrabrenja koja bi naposljetku zadesilo narod da je otišao.

26) Krvava nedjelja je pogrešno protumačena

D'Orellana govori o nekoj djeci koja su sjedila na drveću i strijeljana, i da je nakon toga uslijedio masakr. Ne postoje povijesne činjenice koje bi dokazale ono što on govori. U stvarnosti se 9. siječnja dogodio masovni ustanak s tisućama ubijenih, kako među ljudima, tako i među vojskom. Opseg i važnost ovog dana uvelike su narušeni u seriji, a Krvava nedjelju izgleda samo kao mali ustanak.

27) Broj žrtava je smanjen

D'Orellana pogrešno navodi broj žrtava od 9. siječnja. Točan broj još uvijek nije ustanovljen; međutim, radi se vjerojatno o više od 2 ili čak 3 tisuće ljudi.

28) Duma nije bila vlada

Nikolaj II. na otvaranju Državne Dume, 1906. Getty Images Getty Images

Dr. Philippa Hetherington vjerojatno pravi najsmješniju pogrešku u seriji, nazivajući Dumu "izabranom vladom", dok se radilo o izabranom zakonodavnom tijelu. Štoviše, u petoj epizodi čujemo za "predsjednika Dume", što je poprilično smiješno - takav položaj nije postojao - Duma je imala predsjedatelja.

29) Kaljajev je obješen, a ne strijeljan

Ivan Kaljajev je pogubljen vješanjem, a ne streljačkim vodom.

30) Boljševička revolucija se nije nastavila odmah nakon 1905.

The series leaves a clear impression that after the Revolution of 1905, Russia “completely slips out of control”. This is not accurate – between 1905 and the revolutionary events of 1917, there were years when Russian government still held the situation together, the Duma was created and the elections were held, with Russia flourishing as an industrial and cultural power, etc.

31) Bitka kod Cušime je krivo protumačena

Dr. Orellana kaže da je pomorska bitka kod Cušime trajala 40 minuta, dok je zapravo trajala dva dana. A ruska flota koja se u njoj borila nije bila Baltička, nego Tihooceanska flota.

Epizoda 3

32) Nikolaj nije financirao pogrome

Nikolaj II. nije financirao pogrome (antisemitsko nasilje). Pogromi su se za vrijeme Nikolajeve vladavine zaista pojačali, a u ruskoj je vojsci i policiji bilo mnogo antisemita, što je otežavalo suzbijanje pogroma. Još uvijek se raspravlja o tome je li ruska vlada doista oklijevala zaustaviti ih. No takve optužbe su nečuvene.

33) Nitko nije mogao vikati na cara, čak niti premijer

Petar Stolipin (kao i neki drugi likovi iz serije) je prikazan kako viče na cara, što je bilo nemoguće, ako ni zbog čega, onda barem zbog pravila ruskog sustava građanskog rangiranja.

34) Stolopin je nakon eksplozije bio neozlijeđen

Stolipinova dača nakon eksplozije TASS TASS

Petar Stolipin je nakon eksplozije na svojoj dači prikazan s modricama. Međutim, on nije zadobio nikakve ozljede, osim tinte koja ga je poprskala nakon što mu je posuda s tintom preletjela preko glave.

35) Rasputin nije pokušao zlostavljati Stolipinovu kćer

Ovo je čišća fikcija. Štoviše, Stolipin je bio vrlo sumnjičav prema Rasputinu te je naredio da se "svećenik" nadzire, no nisu poznati nikakvi kontakti između Rasputina i Stolipinove kćeri.

36) Rasputinova kuća je netočna

Rasputinova kuća u Pokrovskom Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Rasputinova kuća u Sibiru je "povijesna" koliko i Lenjinov mauzolej 1905. Samo zamislite grijanje ove kuće na -30 stupnjeva Celzija.

Epizoda 4

37) "Veliki knez Nikolaša" je glupost

Očito je da, kada dr. Orellana kaže "veliki knez Nikolaša", to zvuči kao da netko kraljicu Elizabetu II. zove "kraljicom Lizzy", i žao nam je to čuti od povjesničara. "Nikolaša" je bio obiteljski nadimak velikog kneza Nikolaja Nikolajeviča i nije se mogao koristiti s njegovim naslovom.

38) Alix nije vladala zemljom

Ruska carska moć je u seriji prikazana kao običan uredski posao koji žena može preuzeti dok je njezin muž u ratu. "Koncentriraj se na rat", kaže Aleksandra Nikolaju, "a ja ću se pobrinuti za sve kod kuće", kao da se rat događa u nekoj drugoj zemlji. Aleksandra nakon toga zauzima Nikolajev radni stol i "počinje vladati", što je nemoguće. Carstvo je imalo Vladu, Dumu, Senat, vojsku dužnosnika i državanih službenika kojima je carica manje-više manipulirala kroz veliku mrežu suradnika i službenika, ali nikada nije službeno kontrolirala vladu.

39) Car nije mogao imati afričkog slugu

Kada carica Marija Fjodorovna dolazi u Mogilev kako bi se sastala sa svojim svrgnutim sinom, vrata joj otvara afrički sluga. Ruski car nikada u svojim privatnim odajama nije imao afričke sluge.

40) Pištolj iz kojeg je ubijen Rasputin je anakronizam

Webley .455 Aleksej Ščukin/TASS Aleksej Ščukin/TASS

Čudno je što grof Jusupov protiv Rasputina očito koristi moderni pištolj. Rasputina je vjerojatno ubio revolver Webley, kalibra .455. Taj pištolj nije bilo tako teško naći.

Epizoda 5

41) Dr. Orellana opisuje lažne događaje

"Dijete je razapeto mecima na ogradi u blizini Zimskog dvoca", kaže dr. Orellana, izlažući nam ne činjenice, već priču ili legendu za koju čak niti Rusi ne znaju!

42) U Rusiji nije bilo pomorske straže

Nikolaj II. raspoređuje "pomorsku stražu" kako bi osigurao sigurnost svoje obitelji. U ruskoj vojsci nije bilo takve pukovnije ili snage. Snage koje su čuvale carsku obitelj u Carskom Selu u danima Revolucije zvale su se Konvoj Njegovog Carskog veličanstva i Pukovnija Njegovog Carskog veličanstva. U stvarnosti oni nisu dezertirali te su štitili obitelj sve do uhićenja od strane Privremene vlade.

43) Gubitak pojma o događajima

Do 5. epizode događaji iz serije postaju zbrani do razine farse. Nekoliko je godina ugurano u jedne neprestane priču. Profesor Sean McMeekin sa Sveučilišta Bard kaže: “Ubrzo je na ulicu izašlo nekoliko vojnika. Neki od njih počinju mahati crvenim zastavama, zauzimaju vozila, a do večeri je jasno da je vlada izgubila kontrolu nad javnim redom u Petrogradu. ”Međutim, nije jasno na koji dan misli.

Po svemu sudeći, pravi ustanak je bjesnio nekoliko dana tijekom kaosa Revolucije. Naravno da su morali mahati crvenim zastavama! No bilo ih je na tisuće! I doista, zauzeli su vozila. Čak i vlakove. I brodove. To je bila Ruska revolucija, jedan od najkrvavijih događaja u političkoj povijesti čovječanstva, a ne radnička pobuna u dalekom sjevernom gradu!

A kad dr. Orellana kaže da je vojska u nekom trenutku počela dezertirati, pitamo se na koji trenutak misli, jer su različiti dijelovi vojske i razni garnizoni dezertirali kaotično, dok su mnogi još uvijek bili odani caru.

Epizoda 6

44) Carska obitelj nije bila tako siromašna

Kada se Romanovi u seriji smjestili u Ipatijevoj kući u Jekaterinburgu, bili su u dronjcima. Zapravo im je bilo mnogo bolje - kad su djeca dovedena u Ipatijevu kuću nakon svojih roditelja, putovali su s 26 ljudi u svojoj sviti, kaže Nikolaj Sokolov, sovjetski istražitelj ubojstva carske obitelji.

45) Kriva ortografija (opet!)

Dok Nikolaj čita pismo tajanstvenog dobročinitelja, možemo vidjeti da je ono napisano u suvremenoj ruskoj ortogafiji.

46) Carica nije mogla klečati u prisustvu boljševičkih stražara

Dok stražari u Ipatijevoj kući pretražuju stvari Romanova, Alix se na koljenima moli, što ona nikada ne bi učinila u nazočnosti sovjetskih stražara. Čak i ako je bila bivša carica, i dalje je bila carica.

47) Boljševici su morali čuvati carsku obitelj od ljudi

Dok raspravljaju o sudbini carske obitelji u Jekaterinburgu, povjesničari ne spominju da su se Romanovi trebali čuvati i od ruskog naroda. Kada su Nikolaj i Alix iz Tobolska došli u Jekaterinburg, boljševici koji su ih čuvali su morali zadržati gomilu ljudi, željnih osvetiti se caru. Samo je otkrivanje više topova Gatling zaustavilo nerede te je vlak s carem krenuo na sljedeću stanicu kako bi spasio Nikolaja i Alixa od gomile.

48) Car nije bio Božji "predstavnik na Zemlji"

Dr. Hetherington Nikolaja naziva "Božjim predstavnikom na Zemlji". To je iskrivljeni pogled na carsku ulogu. Ruski su carevi tijekom ceremonije krunidbe pomazani drugi put u životu - da služe Božjem naumu kao ruski carevi, u misiji i pozivu nalik svećeničkom.