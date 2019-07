Kako je sovjetski MiG-23 slučajno ubio belgijskog farmera?

4. srpnja 1989. godine je za pukovnika Nikolaja Skuridina, iskusnog pilota sovjetskog Ratnog zrakoplovstva, trebao biti običan dan. Skuridin, koji se upravo vratio s odmora, tog je dana imao probni let preko Poljske (tadašnjeg sovjetskog saveznika). Ali, ubrzo nakon što je u svom lovcu MiG-23 uzletio sa zrakoplovne baze Bagicz pored Kołobrzega, stvari su krenule po zlu.

Tisuću kilometara zapadno, u Belgiji, 19-godišnji mladić Wim Delaere također je očekivao da će imati sasvim običan dan na svojoj farmi. Nije ni slutio da će to biti posljednji dan u njegovom životu.

Što se dogodilo?

AP AP

Čim je Skuridin uzletio, na motoru se isključio forsaž (režim maksimalnog rada motora). To je bila privremena smetnja, no Skuridin je zaključio da je to znak da motor otkazuje. Zato je obavijestio rukovoditelja leta da će se katapultirati i, nakon što je dobio službenu potvrdu, to je i učinio. Skuridin je sve učinio prema pravilima, no uslijedila je potpuno neočekivana situacija.

Motor na zrakoplovu bez pilota povratio je normalno funkcioniranje. Prestao je gubiti na visini i nastavio letjeti pomoću autopilota prema zadanom kursu, nastavljajući dalje na zapad. Sovjeti i Poljaci koji su ostali u bazi nisu mogli ništa više učiniti.

Rizična meta

AP AP

MiG-23 bez pilota bez problema je prošao kroz zračni prostor Poljske i Istočne Njemačke, jer je prepoznat kao "saveznički". Čak i kada je prešao granicu između Istočne i Zapadne Njemačke, piloti NATO lovaca su, ustanovivši da zrakoplov leti bez pilota, odlučili da ga neće gađati.

"Kada su američki lovci vidjeli da sovjetski zrakoplov nije naoružan ofenzivnim oružjem poput nuklearne bombe, ostavili su ga da leti, nadajući se da će se srušiti u La Manche", objavio je tog dana The New York Times. Imali su dobre razloge. MiG-23 je letio iznad gusto naseljenih regija Njemačke, Nizozemske i Belgije. Da su ga tada oborili, vjerojatno bi izazvali veliki broj žrtava.

Zatim je utvrđeno da postoji opasnost da se zrakoplov sruši na francuski grad Lille, pa su se NATO lovci pripremali da ga ipak obore. Međutim, MiG-23 je počeo gubiti na brzini i srušio se u zapadnom dijelu Belgije, u naselje pored Kortrijka... izravno na kuću nesretnog Wima Delaerea. On vjerojatno nije imao vremena ni shvatiti što se događa.

Posljedice

"Žao mi je zbog onoga što se dogodilo. Belgijanci već znaju razloge i mi smo uputili našu ispriku", izjavio je istog dana Mihail Gorbačov, predsjednik SSSR-a. U najgorem slučaju, ova nesreća je mogla izazvati veliku međunarodnu krizu, ali, s obzirom na to da su sovjetsko-zapadni odnosi u to vrijeme bili na vrhuncu zahvaljujući Gorbačovljevoj demokratizaciji i da su tenzije iz Hladnog rata oslabile, sve je prošlo relativno glatko. SSSR je Belgiji platio kompenzaciju od 685 tisuća dolara i nesreća je ubrzo zaboravljena. Na kraju krajeva, MiG-23 je ubio samo jednu osobu, a moglo je biti puno gore. Doduše, Wim Delaere se s tim vjerojatno ne bi složio.