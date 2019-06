U Černobilu nije bilo crnaca? Varate se! Bio je jedan

Russia Beyond

On je bio vojnik čijoj su postrojbi 1986. godine naredili da pomogne evakuirati ljude iz područja u blizini elektrane.

Britanska scenaristica Karla Marie na Twitteru se požalila da u novoj HBO-ovoj hit seriji "Černobil" nema osoba koje nisu bijele rase.

Tvit je u Rusiji dočekan sa sarkazmom. Ljudi su pokušali uvjeriti Marie da je teško moguće da su za tajnu nuklearnu elektranu u sovjetskoj provinciji bili zaduženi ljudi koji nisu bijele rase.

Međutim, ukrajinska internetska stranica theBabel je pronašla crnca koji zaista jest bio likvidator posljedica nuklearne katastrofe u Černobilu.

Njegovo ime je Igor Hirjak. Prema pisanju stranice, Igor je mobiliziran u obveznu vojnu službu u dobi od 18 godina. Pridružio se brigadi za izgradnju pontonskog mosta u Kijevu 1985. godine. Vojnicima iz ove vojne jedinice je kasnije naređeno da pomognu u likvidaciji posljedica katastrofe u Černobilu.

Ova je jedinica 1986. godine izgradila pontonski most preko rijeke Pripjat kako bi pomogla evakuirati stanovnike grada.

Igorov profil na ruskoj društvenoj mreži VK sadrži mnogo fotografija iz njegovog vremena u Černobilu, a na stranici stoji da ih je objavio 2016. godine kako bi obilježio 30. godišnjicu tragedije. Na njegovom se profilu može pronaći i skenirana počasna zahvalnica koju je Igor dobio za svoju dužnost prema domovini, koju je potpisao zapovjednik njegove jedinice.

Međutim, neki online komentari sumnjaju u autentičnost dokumenta - dok drugi ne vjeruju da su spomenute fotografije zaista snimljene u Černobilu (postoje fotografije s pločama s imenom Pripjata i Černobila, no Igor se ne nalazi na njima, on se pojavljuje samo na fotografijama s vojnicima iz svoje jedinice). No mnogi kažu da prepoznaju mostove i lokacije u Černobilu i vjeruju da su istinite.

Igor danas živi u Rusiji - u sjeverozapadnom gradu Čerepovcu u Vologodskoj oblasti. Nažalost, Igor ne koristi često društvene mreže. Preostaje nam nadati se da će odgovoriti na desetke novinarskih upita za intervjue (uključujući i naš). Također ne znamo je li Igor pogledao novu HBO-ovu seriju i što o njoj misli. Ne znamo niti zna li uopće za svoju iznenadnu slavu.