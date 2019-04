Deset miljenika i miljenica koji su osvojili srca Romanovih

U 18. i 19. stoljeću je srce skoro svakog ruskog cara ili carice pripadalo nekom miljeniku ili miljenici do čijih su odaja vodile tajne stepenice za koje su znali samo Romanovi. Povijest carske dinastije je prepuna intrigantnih priča o ljubavi.

Petar I. - Anna Mons

Paul Delaroche/Kunsthalle Hamburg ; Getty Images Paul Delaroche/Kunsthalle Hamburg ; Getty Images

Petar Veliki (vladao 1682.-1725.) je volio sve što je dolazilo iz Zapadne Europe, pa i žene. On nije gajio nikakve osjećaje prema djevojci iz ruskog plemićkog roda Jevdokiji Lopuhinoj s kojom se oženio 1689. i zaljubio se u Annu Mons, mladu Njemicu rođenu u Moskvi u trgovačkoj obitelji.

Petar je toliko bio očaran Annom Mons da nije ni obraćao pažnju na to da ljudi govore da je ona kurtizana. Njihova veza je trajala od 1690. do 1704, a car je za to vrijeme zatvorio svoju vjenčanu suprugu u manastir. Petar je čak razmišljao i da se oženi Annom Mons, ali spriječile su ga priče da ga vara. Umrla je 1714. od tuberkuloze, a Petrova sljedeća pasija, buduća carica Katarina I., također nije imala rusko porijeklo - rođena je kao Marta Helena Skowrońska u siromašnoj obitelji možda poljske, možda litavske, donekle švedske ili njemačke krvi.

Ana Ivanovna - Ernst Johann Biron

Public domain ; Rundāle Palace Public domain ; Rundāle Palace

Carica Rusije od 1730. do 1740. bila je Petrova unuka koja je godinama prethodno živjela kao udovica u Kurlandiji (danas zapadna Latvija). Kada je Rusko Carstvo ostalo bez muškog nasljednika, pozvali su Anu da vlada, a ona je sa sobom dovela svog miljenika i ljubavnika Ernsta Birona koji je čitavo desetljeće bio najmoćniji čovjek ogromnog carstva. Taj period ruske povijesti se ponekad naziva "Bironovo doba".

Biron ipak nije vladao sam, već je bio Anin lojalni savjetnik i pomoćnik u svemu. Carica je preminula 1740., a Biron je protjeran u Sibir. Katarina II. mu je kasnije dozvolila da se vrati u Kurlandiju gdje je ostao do kraja života.

Elizabeta Petrovna - Aleksej Razumovski

Vigilius Eriksen ; Public domain Vigilius Eriksen ; Public domain

Kći Petra I. iz braka s Katarinom je otjerala s dvora Anine rođake i pristaše i vladala od 1741. do 1762. Nikada se nije udavala i imala je mnogo ljubavnika, ali Aleksej Razumovski je bio na prvom mjestu. On je bio sin običnog kozaka koji je dospio na dvor kao zborski pjevač i postao Elizabetin ljubavnik deset godina prije nego što je ona sjela na tron.

Kada je Elizabeta stekla vlast, Razumovski je postao i knez i maršal. Govorilo se čak i da su se tajno vjenčali, ali to nije dokazano. Živio je još 9 godina nakon njezine smrti.

Petar III. - Elizabeta Voroncova

Georg Cristoph Grooth/Tretjakovska galerija ; Aleksej Antropov/Državni povijesni muzej Georg Cristoph Grooth/Tretjakovska galerija ; Aleksej Antropov/Državni povijesni muzej

Car koji je vladao samo godinu dana (1761.-1762.) bio je u užasnim odnosima s vjenčanom suprugom, budućom caricom Katarinom II. Zato i ne čudi da je pažnju posvećivao drugoj ženi.

"Elizabeta Voroncova ima dvije sestre ljepotice, ali on je izabrao nju, toliko ružnu da joj ne pomaže ni dobra figura ni bijela koža. Ipak ta djevojka nije glupa, i kad bi joj se ukazala prilika, znala bi kako je iskoristiti", pisao je francuski veleposlanik Jean-Louis Favier. Ipak Petar je volio Elizabetu i sve je svoje slobodno vrijeme provodio s njom. Kada je svrgnut s prijestolja, Voroncova je protjerana s dvora.

Katarina II. - Grigorij Orlov

Fjodor Rokotov/Tretjakovska galerija ; Fjodor Rokotov/Tretjakovska galerija Fjodor Rokotov/Tretjakovska galerija ; Fjodor Rokotov/Tretjakovska galerija

O ljubavnicima Katarine Velike bi se mogla napisati posebna knjiga, a mi smo odabrali dvojicu najpoznatijih. Prvi je Grigorij Orlov, lijepi grof koji je ovoj njemačkoj princezi pomogao da se oslobodi supruga Petra Trećeg i zauzme tron.

Katarina se, kao i Elizabeta, željela udati za svog miljenika, ali je odustala od te ideje, jer je narod Orlova znao kao jednog od ubojica ruskog cara. Grigorij je ipak uživao na dvoru, zaslužio mnoge titule, dobio na poklon mnoga imanja i kupao se u novcu.

Katarina II. - Grigorij Potemkin

Aleksej Antropov/Galerija likovne umjetnosti u Tveru ; Public domain Aleksej Antropov/Galerija likovne umjetnosti u Tveru ; Public domain

Ipak, mjesto Orlova u Katarininom srcu su zauzeli drugi ljudi. Jedan od njih je bio Grigorij Potemkin. Njihova ljubavna veza nije dugo trajala, ali za Katarinu je Potemkin bio više od ljubavnika, on je bio čovjek na kojem se držalo carstvo.

Potemkin je proveo reformu vojske, uspješno se borio protiv Turaka, osvojio Krim, razvijao teritorij Moldavije... Slobodno možemo reći da je Potemkin najutjecajniji miljenik na ovoj listi. Kada je preminuo 1791., Katarina je bila očajna te je napisala: "Tko može zamijeniti takvog čovjeka? Moj učenik, moj prijatelj, može se reći moj idol, knez Potemkin je preminuo..."

Pavao I. - Anna Lopuhina

Stepan Ščukin/ Ruski muzej ; Vladimir Borovikovski/Ruski muzej Stepan Ščukin/ Ruski muzej ; Vladimir Borovikovski/Ruski muzej

Kada je 1796. Pavao I. naslijedio tron pa sve do 1917., kada je pala monarhija, vladali su samo muškarci i miljenice su bile žene koje se nisu miješale u politiku. Pavao se, primjerice, iako oženjen, zaljubio u mladu damu Annu Lopuhinu.

Njenom ocu je dao titulu kneza, vojnim brodovima je davao imena u njezinu čast i naredio da se dvorac oboji u njezinu omiljenu boju - grimiznu. Ipak, mnogi vjeruju da je njegova ljubav bila platonska. On se doživljavao kao vitez, a Lopuhina je bila njegova dobra vila. 1800. godine je blagoslovio njeno vjenčanje s knezom Gagarinom, a već dogodine Pavao je ubijen.

Aleksandar I. - Marija Nariškina

Stepan Ščukin/Wikipedia ; Salvatore Tonci/Wikipedia Stepan Ščukin/Wikipedia ; Salvatore Tonci/Wikipedia

Pavlov sin Aleksandar (1801.-1825.) je imao više ljubavnica i samo jedna ga je natjerala da se "smiri". Veza s kneginjom Marijom Nariškinom je počela dok je on još bio samo nasljednik. Bio je u hladnim odnosima sa suprugom i Marija je 15 godina bila njegova druga obitelj.

Neki povjesničari vjeruju da su oni imali zajedničku djecu, a drugi kažu da je car bio sterilan. Ipak, carica Marija je bila bijesna kada je na balu čula kako se Nariškin hvali da je možda zanijela. "Kao da ja ne znam tko bi mogao biti otac", napisala je. Car i Nariškina su se rastali 1813. godine.

Nikolaj I. - Varvara Nelidova

Vladimir Sverčkov/Gardijski muzej; Public Domain Vladimir Sverčkov/Gardijski muzej; Public Domain

Supruga Nikolaja I. Aleksandra Fjodorovna je do 1832. godine rodila sedmero djece i bila toliko iscrpljena da su joj liječnici zabranili blizost sa svojim mužem. Slučajno ili ne, nekoliko godina ranije je Nikolaj svojoj ženi poklonio divno imanje na selu. Aleksandra je sve više vremena provodila tamo, dok je car (i mnogi ljudi u Sankt-Peterburgu su to znali) imao nekoliko ljubavnih izleta s damama iz visokog društva i iz dvorskih krugova.

Varvara Nelidova je bila najvoljenija među njegovim ljubavnicama, a istovremeno je bila Aleksandrina omiljena dvorska dama. Carica je 1845. godine naredila Nelidovoj da je prati na putu za Italiju. Nikolaj je ostavio sve obveze i otišao zajedno s njih dvije u Napulj. Prema legendi, njih troje su riješili svoje odnose i vratili se zajedno u Sankt-Peterburg. Ljubavna veza Nikolaja i Nelidove je trajala sve do njegove smrti 1853. godine.

Aleksandar II. - Katarina Dolgorukova

Jegor Botkin/Ruski muzej ; Konstantin Makovski/Wikipedia Jegor Botkin/Ruski muzej ; Konstantin Makovski/Wikipedia

Car Aleksandar II. je bio skoro 30 godina stariji od svoje voljene. On je Katju poznavao još kao malu djevojčicu kada je dolazila u goste na imanje njegovog oca, a zatim ju je sreo u Ljetnom vrtu već kao 18-godišnju djevojku i ludo se zaljubio. Počele su šetnje i tajni susreti, a car je 1878. godine doveo kneginjicu u odaje Zimskog dvorca i od tada se nisu rastajali.

Supruga Aleksandra II. je umrla 1880. godine, i samo mjesec dana nakon toga car se oženio Dolgorukovom. Tada je ona dobila titulu najsvjetlije kneginje Jurjevske. Isto to prezime dobiva i troje njezine djece za koje je Aleksandar službeno priznao da su njegova.

Obiteljska idila nije dugo trajala. Car je 1. ožujka 1881. godine umro u dvorcu na rukama svoje mlade žene od rana zadobivenih u terorističkom bombaškom napadu. Dolgorukova je s 33 godine ostala udovica i više se nije udavala, premda je nadživjela Aleksandra za čitavih 40 godina.