"To nikad nije bilo, a, evo, opet se događa": Najveći lapsusi bivšeg ruskog premijera Černomirdina

Viktor Černomirdin je bio ruski premijer od 1993. do 1998. godine, u vrijeme dok se na čelu zemlje nalazio Boris Jeljcin. Proslavio se po svojim upečatljivim izjavama, a ovo su najpoznatije među njima.

"Htjeli smo najbolje, a ispalo je kao i uvijek..."

Černomirdin je ovu čuvenu rečenicu izgovorio 6. kolovoza 1993. godine na konferenciji za novinare kako bi objasnio zlosretnu reformu koja je trebala iz optjecaja izuvući novčanice iz sovjetskog razdoblja, koje su još uvijek bile važeće, iako su 1991. godine tiskane nove novčanice. Ljudima je rečeno da zastarjele novčanice zamijene za nove, no postavljena su ograničenja na količinu koju je moguće zamijeniti, pri čemu je kao rok zadan 31. prosinca 1993. godine. To je u suštini bio košmar za one koji su novac čuvali kod kuće. Veliki dio novca nisu uspjeli zamijeniti prije isteka roka, pa je mnogo Rusa preko noći ostalo bez ušteđevine.

Već u kolovozu, kada je zamjena počela, bilo je jasno da će biti mnogo problema i da je reforma loše pripremljena i započeta u pogrešnom trenutku. Bili su sigurni samo oni sretnici koji su svoju ušteđevinu sklonili na račune državnih banaka. Za većinu ljudi, međutim, zaista se dogodilo "kao i uvijek": izgubili su veći dio svog novca. O tome je pričao Černomirdin.

Ali zašto vlada nije odmah unaprijedila reformu? Nova vlast je gradila novi monetarni sustav i nije željela da ljudi koji kod kuće imaju mnogo sovjetskog novca sav taj novac zamijene za novi. To bi dovelo do inflacije i ugušilo tržište. Tako da su Černomirdin i njegovi kolege morali poduzeti ove nepopularne mjere i spasiti državu na račun građana.

Evo još nekoliko poznatih citata ovog ruskog političara:

"To nikad nije bilo, a, evo, opet se događa!"

"Sve točke smo realizirali: od A do B."

"Vlada da da ostavku? Koga ruke svrbe, neka se češe na drugom mjestu!"

"Nekada je pola zemlje radilo, a pola nije. A sada je sve obrnuto."

"Nitko nas ne može optužiti za dobre namjere."