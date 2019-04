Pet najvrednijih novčića iz carske Rusije

Vrijednost novčića direktno ovisi o tome koliko primjeraka je registrirano. Što su rjeđi, to su i skuplji. Najrjeđi su probni novčići koji iz nekog razloga nikada nisu dospjeli u širi opticaj.

1. Konstantinov rubalj, 1825.: 5-10 milijuna dolara

Konstantinov rubalj je jedini ruski novčić s likom cara koji nikada zapravo nije stupio na prijestolje. Nakon smrti Aleksandra I. trebao ga je naslijediti njegov brat Konstantin, no on se odrekao prijestolja u korist Nikolaja I.

Danas postoji samo osam probnih novčića koji su iskovani za očekivanu Konstantinovu krunidbu. Kako bi se izbjegao skandal, svi novčići su skriveni odmah poslije krunidbe Nikolaja I. i nikad nisu vidjeli svjetlost dana.

"To je najlegendarniji ruski novčić", kaže Igor Lavruk, direktor aukcijske kuće Coins and Medals. Posljednji put kada je Konstantinov rubalj prodan, 2004. godine, dostigao je cijenu od 525 tisuća dolara. Stručnjaci procjenjuju da bi danas mogao vrijediti 5 do 10 milijuna dolara.

2. Rubalj Ivana Antonoviča, 1740.: 3,8 milijuna dolara

Cijena ovog novčića na aukciji 2012. godine bila je 3,8 milijuna dolara. Danas bi brojka sigurno bila znatno viša.

Ivan VI. je proglašen za cara kao beba, prije nego što je napunio godinu dana. Gotovo odmah poslije toga, s vlasti ga je svrgnula Elizabeta, najmlađa kći Petra Velikog, i cijeli je život, koji je prerano okončan u njegovoj 23. godini, proveo u zatočeništvu.

Iako je bilo uobičajeno da se na novčiću prikazuje profil cara, to nije bilo moguće zbog djetinjeg uzrasta Ivana VI. Umjesto toga je iskovan novčić s njegovim monogramom, ali je povučen nakon prevrata. "Ovaj novčić je izuzetno rijedak", ističe Lavruk.

3. Elizabetin zlatnik, 1755.: 3 milijuna dolara

Prilikom posljednje prodaje Elizabetinog zlatnika, 2008. godine, njegova je cijena dosegnula 2,5 milijuna dolara u aukcijskoj kući St. James's u Londonu. Načinjen od čistog zlata s nominalnom vrijednošću od 20 rubalja, nikada nije bio u opticaju, a po veličini se razlikuje od češćeg novčića s Elizabetinim likom od 10 rubalja.

"Vjerojatno je napušten samo zato što je njegova izrada bila preskupa. 1755. godine, kada su ljudi po džepovima nosili bakrene novčiće, za jedan zlatnik od 20 rubalja mogli ste kupiti nekoliko sela", kaže Lavruk.

Direktor aukcijske kuće procjenjuje da bi ovaj novčić danas mogao dosegnuti vrijednost od 3 milijuna dolara.

4. Rubalj Rejhelja, 1845.: 2 milijuna dolara

Za vrijeme vladavine Nikolaja I. u prvoj polovici 19. stoljeća bilo je moderno kovanje memorijalnih novčića kako bi se obilježili događaji kao što su rođenje carske djece, vjenčanje prijestolonasljednika itd. Neki primjerci su proizvedeni u vrlo malim serijama i iz različitih razloga nisu dobili carsko odobrenje za daljnju izradu.

Takav je bio slučaj i s rubljem Rejhelja iz 1845. godine. Novčić prikazuje profil Nikolaja I. s izduženim vratom. Nije poznato je li to bio razlog da ga car odbaci, ali on je to u svakom slučaju učinio. Međutim, tako je samo podigao njegovu današnju vrijednost. Vrijednost mu je procijenjena na 2 milijuna dolara, kaže Lavruk.

5. Ana s lancem, 1730.: milijun dolara

Ovaj srebrni novčić nikada se nije masovno proizvodio zbog kompliciranog dizajna. Grb na poleđini okružen je lancem reda Svetog Andreja Prvozvanog. Zato je novčić poznat kao "Ana s lancem" (profil carice Ane nalazi se na drugoj strani novčića). Smatralo se da je izrada šablona za tako sitne detalje previše kompliciran posao, pa je dizajn napušten u korist dizajna bez lanca. Otuda rijetkost verzije "s lancem".

Kada je posljednji put ovakav novčić izložen na aukciji, 2010. godine, dostigao je cijenu od 460 tisuća dolara. "Primjerak u dobrom stanju danas bi vrijedio oko milijun dolara", smatra Lavruk.