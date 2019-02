Ruski general: SAD u Afganistanu prvi put protiv SSSR-a primijenio "ratovanje neregularnim snagama"

Russia Beyond

Metodu ratovanja neregularnim vojnim snagama s teritorija druge države Amerikanci su prvi put primijenili protiv Sovjetskog Saveza u vrijeme rata u Afganistanu, a sada ovu vrstu vojnih djelovanja aktivno provode u Siriji, rekao je predsjednik Odbora za obranu ruske Državne Dume general pukovnik Vladimir Šamanov, prenijela je agencija Tass.

U Afganistanu se tada pojavila teorija koja se i danas primjenjuje. Kinezi je nazivaju ratovanjem "putem infiltracije", a Amerikanci "neregularnim vojnim snagama". Do čega je to dovelo? Neregularna vojska financirana velikim sumama novca sa Zapada pretvorila se u dobro organiziranu snagu koja je rušila države, kao što je to bio slučaj s Irakom, i bila, recimo, nadomak uspjeha u Siriji, rekao je Šamanov, odgovarajući na novinarsko pitanje o iskustvu stečenom u Afganistanu.

Kako je rekao, upravo je tada smišljena nova forma utjecaja na unutarnja događanja u nekoj zemlji iz susjedne države. "Takva država bio je Pakistan. Tamo su bili prisutni američki, i ne samo američki instruktori, međutim, oni izravno nisu mogli sudjelovati u sukobima s 40. armijom", naglasio je Šamanov. Pritom su se Sjedinjene Države, kako je rekao, brižljivo upoznale s iskustvima partizanskog pokreta u SSSR-u u vrijeme Velikog domovinskog rata i prilagodile ga svojim ciljevima.

Iskustvo iz Afganistana i ratova na Kavkazu omogućilo je ruskoj vojsci da prilikom planiranja operacije u Siriji uzme u obzir pogreške. Po generalovom mišljenju, tamošnja situacija je izravna posljedica djelovanja Sjedinjenih Država u srednjoazijskoj republici. "To su sve posljedice Afganistana, mi smo sve to i izanalizirali i prolili krv, a svaka prolivena krv znači stjecanje iskustva", rekao je Šamanov.