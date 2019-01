Tri šokantne i neobjašnjive otmice zrakoplova u Rusiji i SSSR-u

Čak i u najgorem filmu o otmici zrakoplova negativac ne bi ponovio ono što je uradio Pavel Šapovalov (41) u utorak, 22. siječnja ove godine. Tražio je da zrakoplov na relaciji Surgut - Moskva leti u Afganistan, a zatim je dugo gledao kroz prozor i... zaspao.

"Nije sve tako jednostavno kako se čini"

Otmica zrakoplova 1515 "Aeroflota" izazvala je pravu uzbunu. Priča zvuči nevjerojatno. Stanovnik Surguta Šapovalov se na početku leta ponašao normalno, sjedio je mirno na svom mjestu prvih 30 minuta. Zatim je ustao, prišao stjuardima i izjavio da je naoružan i da zrakoplov mora letjeti u Afganistan. Otmičar pritom nije bio ni pijan ni drogiran (to su potvrdile i kasnije analize), i povjerovali su mu. Povjerovao je i on kad je čuo da zrakoplov neće doletjeti do Afganistana ako ne dopuni gorivo u najbližem Hanti Mansijsku. I sve to vrijeme putnici nisu ni slutili da netko otima zrakoplov. Uspaničili su se tek kad su u salon upali specijalci iz antiterorističke jedinice FSB-a. Šapovalov je u to vrijeme već spavao. Nije imao ni oružje ni eksploziv.

Artur Borisov/Sputnik Artur Borisov/Sputnik

Još je nepoznato kako je Šapovalov došao na ideju da otme zrakoplov, i što je htio u Afganistanu. "Bit ću iskren, ne moram letjeti u Afganistan", rekao je on i tajanstveno dodao: "Nije sve tako jednostavno kako se čini na prvi pogled." Te riječi zasad nitko ne shvaća. Ipak, moramo priznati da je dobro kad se sve završi makar i misterijem, a ne nekom krvavom dramom u zraku.

Zlatna mladež iz Tbilisija

Skandal se dogodio 1982. u SSSR-u: studenti slikarske škole i glumci (svi u dobi od 20 do 25 godina) oteli su zrakoplov i napravili pravu klaonicu. Štoviše, "teroristi" su bili djeca najutjecajnijih obitelji u Gruziji, a među njima Soso Cereteli, sin poznatog znanstvenika Konstantina Ceretelija, i Tamara Patiašvili, kći tajnika CK Gruzije.

Kadar iz filma "Taoci", 2017. Rezo Gigineishvili/20 Steps Productions Inkfilm, 2017 Rezo Gigineishvili/20 Steps Productions Inkfilm, 2017

"Zlatna mladež" je odlučila pobjeći iz Sovjetskog Saveza i u tu je svrhu organizirala svadbeno putovanje. Soso i Tamara su prvo registrirali brak i pozvali na svadbu najpoznatije političare Gruzije i rukovoditelje aerodroma. Pretpostavljalo se da će Soso i Tamara zatim poletjeti na medeni mjesec u Lenjingrad, pa su poveli i nekoliko prijatelja. Banda je ušla u zrakoplov kroz koridor za zastupnike, odnosno njihovu prtljagu nitko nije provjeravao. Tako se i zrakoplov napunio oružjem (samo je Tamara u torbi imala tri protutenkovske granate).

Zrakoplov je poletio s 57 putnika i 7 članova posade. Jednom od otmičara se učinilo da je među putnicima suradnik sigurnosnih snaga te mu je o glavu razbio bocu šampanjca. Tako je počela otmica. Druga dvojica su uhvatila stjuardesu i upala u pilotsku kabinu. Tražili su da zrakoplov leti u Tursku i čuli dežurni odgovor: treba nam više goriva. Mehaničar je zbog tih riječi dobio nekoliko metaka u grudi, a navigator je uspio uzvratiti vatrom, izgurati otmičare iz kabine i zaključati vrata.

Kadar iz filma "Taoci", 2017. Rezo Gigineishvili/20 Steps Productions Inkfilm, 2017 Rezo Gigineishvili/20 Steps Productions Inkfilm, 2017

Otmičari su prilikom slijetanja ubili jednu stjuardesu, a, vidjevši da je zrakoplov ponovo na aerodromu u Tbilisiju, jedan od mladića je izvršio samoubojstvo. Drugi su pod djelovanjem droge zaprijetili da će ubijati po jednog čovjeka svakih sat vremena sve dok ne napuste zemlju.

Njihovi roditelji su odbili sudjelovati u pregovorima. Antiteroristički odred je morao reagirati i akcija je trajala samo četiri minute. Zatim je uslijedio sud. Svi otmičari osim Tamare su strijeljani, a djevojka je osuđena na 14 godina zatvora. Na pitanje zašto su morali otimati zrakoplov kad su kao djeca utjecajnih ljudi mogli mirno otputovati u Tursku kao turisti, odgovorili su: "Da smo bježali iz zemlje na takav način, rekli bi da smo obični emigranti. Što nam vrijede imena, utjecaj i novac naših roditelja preko granice?" Mlada banda se onda sjetila prve uspješne otmice zrakoplova u SSSR-u koja se dogodila 12 godina ranije kada su otac i sin Brazinskas ubili stjuardesu. "Od njih su tamo napravili akademike, borce za slobodu. Poslali ih iz Turske u Ameriku. Po čemu smo mi gori?", govorili su mladi u sudu.

Studenti otmičari

Najstariji od četvorice moskovskih učenika koji su 1974. godine oteli zrakoplov radi otkupnine imao je 20 godina, najmlađi 16. Zrakoplov je letio na relaciji Moskva - Brjansk, no 10 minuta prije slijetanja momci su dohvatili dvije lovačke puške i noževe iz svojih torbi i krenuli zauzeti pilotsku kabinu. Mehaničar je tom prilikom dobio metak u trbuh.

M. Šarifov/TASS M. Šarifov/TASS

Mladići su tražili 1,5 milijuna dolara (nešto kasnije 5 milijuna). Zrakoplov se vratio u Moskvu i sletio na aerodrom Vnukovo. Prvi je put u sovjetskoj povijesti jedna antiteroristička jedinica imala posla s otetim zrakoplovom. Skupina specijalaca je neprimjetno prišla zrakoplovu. Kroz nekoliko je sati teroristima rečeno da je novac spreman. Kovčeg s lažnim novčanicama je ponio suradnik policije u civilu i bio je ubijen čim je prišao teroristima. Jedno oklopno vozilo je odmah otvorilo vatru i izrešetalo zrakoplov. Srećom, nijedan putnik nije poginuo. Zatim su u salon bacili suzavac i izazvali požar.

Ministarstvo unutarnjih poslova Ruske Federacije Ministarstvo unutarnjih poslova Ruske Federacije

"Kao da sam bio u nekoj drugoj dimenziji. Pokušao sam disati kroz ručnik - i postalo je malo lakše", prisjećao se kapetan posade Ivan Kašin. "Gledam kroz prozor - u mene je uperena neka kamera. Dispečer me pita je li sve u redu? Nije, kažem, pucaju."

Vođa ove bande se ubio kada je shvatio da je operacija propala. Drugi je preminuo od zadobivenih rana, a treći se predao. "Posljednji otmičar nije htio skočiti s 2 metra te je krenuo prema stajnom trapu, ali usput su na njega skočili putnici."