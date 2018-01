Normandie - jedan od najvećih putničkih brodova ikada izgrađenih

Bile su to zlatne godine velikih prekooceanskih brodova. To je doba počelo 1920-ih godina te je trajalo do kraja 1960-ih, kada zrakoplovi definitivno preuzimaju prijevoz putnika preko Atlantika. U tom se razdoblju pojavilo nekoliko brodova koji su se nadmetali u luksuzu i brzini; bili su to "Mauretania", "Rex", "Normandie", "Queen Mary", "France", "Queen Elisabeth" i "Normandie". "Normandie" ne samo da je bio jedan od najvećih putničkih brodova ikada izgrađenih, nego je odmah privukao svjetsku pozornost izvanrednom linijom i opremom interijera. Bio je to 314 metara dugi francuskiprekooceanski brod izgrađen 1935. u Saint Nazaireu, za "Compagnie Générale Transatlantique", poznatu i kao "French Line". Po izgradnji je bio najveći i najbrži brod na svijetu, i do danas putnički brod s najsnažnijim turbo-električnim strojevima.

Već je na prvom putovanju, 1934. godine, taj putnički transatlantik osvojio "Plavu vrpcu" preplovivši Atlantik od Le Havrea do New Yorka za samo 4 dana, 3 sata i 14 minuta. Brod je krasio niz spektakularnih ambijenata, dugačkih, širokih stepeništa i golemih salona velike elegancije, među kojima se posebno isticala blagovaonica prve klase - 93 metra dugačka, 14 široka i 8,5 metara visoka. Bila je to najveća prostorija u plovećem objektu, veća od Dvorane zrcala u Versaillesu. Dvorana optočena reljefima, koja je primala 700 gostiju za 157 stolova, nije imala pristup prirodnom svjetlu, već je rasvjetu omogućavalo 12 visokih kristalnih rasvjetnih fontana izrađenih od stakla Lalique, zajedno s još 38 svjetlećih stupova uza zidove i dva velika lustera na svakom kraju dvorane. Takva blistava rasvjeta priskrbila mu je nadimak "Brod svjetlosti", s jasnom aluzijom na "Grad svjetlosti", Pariz.

U ostalim dvoranama bili su postavljeni mozaici s prizorima iz francuske povijesti, tapiserije i skulpture. Javni prostori bili su dekorirani ornamentima, reljefima, vitražima, tropskim biljkama. Normandie je drugi prekooceanski brod, nakon talijanskog "Rexa", koji je imao otvoreni i zatvoreni bazen, dok je brodski teatar s 400 mjesta služio kao kazalište i kino. U kuhinji je radilo 76 kuhara koji su dnevno pripremali oko 4000 obroka, a 11 paluba povezivala su 23 dizala. Na brodu je također bila i operacijska dvorana s dva dežurna liječnika. Svaki apartman prve klase imao je poseban dizajn, od baroknog, preko orijentalnih kineskih i japanskih stilova, do modernoga. Najluksuzniji su bili apartmani Deauville i Trouville. Teško je na jednom mjestu pobrojati sve raskošne detalje interijera, kao što je teško pobrojati i sva slavna imena koja su njime plovila: Fred Astaire, Marlene Dietrich, Walt Disney, Douglas Fairbanks, James Stewart, Ernest Hemingway, obitelj Von Trapp…

U cijeloj priči oko ovog slavnog broda malo je poznato ime njegovog konstruktora. Riječ je o rođenom Moskovljaninu, inženjeru Vladimiru Ivanoviču Jurkeviču. U ruskoj prijestolnici rođen je 5. lipnja 1885. u plemićkoj obitelji. Vladimir je od djetinjstva sanjao o moru i brodovima. 1903. je završio gimnaziju sa zlatnom medaljom i otišao u Sankt-Peterburg gdje je upisao Politehnički institut. Kao student je praksu odrađivao u njemačkim, francuskim i engleskim brodogradilištima. 1909. godine se odlučio specijalizirati za vojnu brodogradnju. U Baltičkom brodogradilištu u Sankt-Peterburgu se iskazao kao talentirani pomorski inženjer sudjelovavši u izgradnji nekoliko kruzera i oklopnih brodova, ali i podmornica gdje je promoviran u voditelja projekta. Ipak, napušta Rusiju te odlazi u Francusku gdje radi za brodogradilište "Paquebot", a 1929. je angažiran kao glavni projektant na izgradnji kolosalnog broda "Normandie" koji je svojom pojavom nadmašio sve što je tada plovilo oceanima svijeta. Brzinski rekord broda "Normandie" u preplovljavanju Atlantika proslavila je cijela ruska emigracija u Parizu i cijeloj Francuskoj. Ipak, mnogi francuski dužnosnici nisu htjeli javno istaknuti da je za uspjeh broda "Normandie" najzaslužniji inženjer, ruski emigrant. Na krilima tog uspjeha Jurkevič otvara svoj vlastiti projektantski ured u Parizu. 1937. se preselio u SAD, uzeo američko državljanstvo i otvorio vlastitu tvrtku, gdje je bio angažiran za dizajn različitih vrsta plovila.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata "Normandie" je trebao ploviti kao transportni brod ratne mornarice SAD-a te je preimenovan u USS "Lafayette". Iako se razmatralo da ga se prenamjeni u nosač zrakoplova, odlučeno je da će postati brod za prijevoz vojnika. U veljači 1942. je za vrijeme radova na prenamjeni unutrašnjosti broda za prijevoz vojnih postrojbi došlo do katastrofe. Pri eksploziji acetilenske boce dogodio se veliki požar koji je zahvatio cijelu strojarnicu te se proširio na salone. Brod se u oblaku dima nagnuo na bok i potopio u njujorškoj luci. Brod je uz pomoć Jurkoviča izvađen iz mora i uspravljen.

Međutim, svi Jurkovičevi planovi da se brod obnovi pokazali su se preskupima te je na kraju brod razrezan i prodan u staro željezo. Ostatke nekad veličanstvenog broda je za samo 162 tisuće dolara kupila tvrtka "Linsett Inc". Trebalo je čak tri i pol godine i 14 tisuća radnika da se brod pretvori u hrpu željeznog otpada. U poslijeratnom razdoblju Jurkevič je radio na projektu velikog broda za kojeg su nacrtni planovi predviđali da primi 6 tisuća putnika i bude sposoban za svega tri dana od New Yorka doploviti do Europe. I to za cijenu karte od svega 50 dolara. Takav projekt naišao je na podršku američke javnosti. Međutim, projekt nikada nije realiziran. Već su u to vrijeme putnički zrakoplovi preuzeli primat u prijevozu putnika, a zlatno doba prekoatlantskih kruzera neumitno je odlazilo. Do kraja života Jurkevič je radio kako konzultant velikih američkih i kanadskih brodogradilišta. Nakon teške bolesti ovaj genijalni pomorski inženjer umire 13. prosinca 1964. godine, te je pokopan na pravoslavnom groblju Novo Diveyo u New Yorku. Zanimljivo je da se u Sovjetskom Savezu Jurkevičevo ime nije spominjalo; počelo se spominjati tek sredinom 90-tih godina prošlog stoljeća kada su društvene promjene zahvatile Rusiju.

Moderan dizajn i raskošni interijeri, prema mnogim mišljenjima, "Normandie" čine najgrandioznijim transatlantikom ikada izgrađenim. "Normandie" je, zajedno s "Queen Mary" i "Queen Elizabeth", jedan od tri najveća i najznačajnija broda iz zlatnog doba velikih prekooceanskih brodova.