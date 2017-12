Prije 225 godina: Rođen veliki ruski matematičar Nikolaj Lobačevski

Djeca danas uče euklidsku geometriju, zahvaljujući grčkom matematičaru Euklidu, rođenom oko 300. godine pr. Kr. U svom je najznačajnijem radu "Elementi" opisao pet glavnih postulata geometrije, uključujući i ovo: "Ako su zadani pravac i točka izvan njega, tada postoji jedinstven pravac koji prolazi tom točkom i paralelan je zadanomu pravcu." Ovaj su postulat pokušavali pobiti brojni matematičari, koji su njime bili opsjednuti više od 2000 godina, sve dok tri matematičara, Carl Gauss, János Bolyai i Nikolaj Lobačevski, nisu dokazala (a Bernhard Riemann rezimirao njihova istraživanja) da euklidska geometrija nije Sveto pismo.

U ravnini bez zakrivljenosti se može primijeniti standardna euklidska geometrija. Sfera će biti objekt s "pozitivnom zakrivljenošću", no, ako uzmemo hiperboloid, objekt s "negativnom zakrivljenošću", vidjet ćemo da se na njega euklidska geometrija ne može primijeniti.

Geometrija Lobačevskog pobija glavni Euklidov postulat. To ne znači da se u njegovoj geometriji paralele mogu sijeći, to samo znači da je moguće povući nekoliko paralela kroz zadanu točku (ili da nije moguće povući niti jednu). Ova je geometrija svoju primjenu našla u okviru Einsteinove teorije relativnosti.

Lobačevskog često zovu "Kopernikom geometrije". Kopernik je promijenio ljudsko poimanje Zemlje, a Lobačevski je promijenio dogmu o životu u trodimenzionalnom prostoru - živimo u zakrivljenosti vremena i prostora koja se može bolje opisati pomoću neeuklidskih geometrija.

Lobačevski je rođen 1. prosinca 1792. u Nižnjem Novgorodu. Većinu života je proveo u Kazanju, gdje je studirao. 1827. je postao rektor Kazanjskog sveučilišta.

Gauss je cijenio djela Lobačevskog jer je i on istraživao teoriju paralela, no svoja istraživanja nije objavio. Bolyai je došao do istih rezultata, no kasnije. Lobačevski je umro nezapažen 1856. godine. Svijet ga je počeo slaviti tek na 100. obljetnicu njegove smrti, kada je stvorena Nagrada Lobačevski i dignut spomenik u njegovu čast u Kazanju.