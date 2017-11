Napadi na Lenjinovo tijelo: Za života i poslije smrti

Neoprezni vođa

Dok je Lenjin vladao sovjetskom državom, nije pretjerano brinuo o svojoj osobnoj sigurnosti te ga je obično pratio samo jedan tjelohranitelj. Je li Lenjin možda mislio da je nepobjediv? Prvi je put napad na njegov automobil izvršen u siječnju 1918. - pucnjavu su naredili monarhisti. Ubrzo nakon toga je otkriven i spriječen drugi pokušaj atentata. Uskoro su, u kolovozu 1918., Lenjina gotovo ubili metci teroristice Fanny Kaplan, no brzo se oporavio.

Lenjinov mauzolej na Crvenom trgu, 1924. TASS TASS

Tek je najbizarniji incident potaknuo Lenjina da nabavi pristojnu ekipu tjelohranitelja. 1919. godine su Lenjinov automobil na periferiji Moskve zaustavila šestorica naoružanih muškaraca - razbojnici koji su htjeli ukrasti automobil, tada još uvijek prilično rijetko prijevozno sredstvo u Moskvi, kako bi izveli pljačku banke koju su planirali. Kada su Lenjin, njegova sestra, njegov privatni vozač i tjelohranitelj izašli iz automobila, Lenjin je rekao: "Što je? Ja sam Lenjin!", no razbojnici ga nekim čudom nisu dobro čuli niti su ga prepoznali. Ukrali su automobil, dokumente i novac te pobjegli. Nakon toga je Lenjin za sebe zatražio stalnu stražu. No ovaj je napad bio posljednji - barem za njegova života.

Red za Lenjinov mauzolej na Crvenom trgu u Moskvi, 1960. Naum Granovski/RIA Novosti Naum Granovski/RIA Novosti

Najomraženiji leš

Lenjin je umro 21. siječnja 1924., a ubrzo nakon toga je bio sahranjen u mauzoleju na Crvenom trgu. Prvi napad na njegovo tijelo dogodio se 10 godina poslije. Jedan je muškarac 19. ožujka 1934. ušao u mauzolej i pokušao pucati u Lenjinovo tijelo, ali je promašio i odmah se potom ubio. Bio je Mitrofan Nikitin, poljoprivredni radnik. Razočaran podmićivanjem, glađu i korupcijom koja je cvjetala u novoj državi, htio je unakaziti Lenjinovo tijelo kao čin protesta. Na njegovom je tijelu pronađena oproštajna poruka u kojoj je objasnio svoje motive, no ona je odmah završila u Staljinovom privatnom arhivu. "Probudi se, što to radiš? Gdje si to doveo zemlju? Sve ide nizbrdo prema ponoru", pisalo je u poruci. Pojedinosti tog napada otkrivene su tek u devedesetima.

Lenjinov sarkofag Oleg Lastočkin/RIA Novosti Oleg Lastočkin/RIA Novosti

25 godina i jedan dan kasnije, 20. ožujka 1959., netko je pokušao razbiti staklo Lenjinovog sarkofaga, ali bez uspjeha. Ipak, u srpnju 1960. godine se muškarac po imenu Minibajev popeo na sarkofag i udarcem razbio staklo. Dijelovi stakla su proboli Lenjinove ruke i njegovo lice, oštetivši desnu obrvu. Komadiće su morali ukloniti pomoću pincete i otopina za čišćenje, a lice je u potpunosti popravljeno. Minibajev je tijekom ispitivanja priznao da je napad na Lenjinovo tijelo planirao od 1949.

Nakon ovog je incidenta staklo sarkofaga ojačano, tako da se, kada ga je 1966. godine jedan 59-godišnji umirovljenik pokušao razbiti maljem, nije razbilo.

Lenjinovo tijelo Reuters Reuters

Nepoznati ubojica

Začudo, ne postoje gotovo nikakve informacije o životima ljudi koji su izvršili napad na Lenjinovo tijelo. Posljednji poznati napad je ujedno bio i najgori - odnio je živote nevinih ljudi.

1. rujna 1973. je jedan razred iz jedne od moskovskih škola na Dan znanja došao u posjet Lenjinu. Tada se još nisu primjenjivale stroge protuterorističke mjere: ljudi koji su ulazili u mauzolej su predavali svoje torbe, no njih se nije ponaosob pregledavalo. Muškarac je hodao zajedno s grupom djece, a stražari su mislili da se radi o jednom od njihovih učitelja. Dok se približavao sarkofagu, muškarac je zavukao ruku u svoj kaput, nakon čega je uslijedila ogromna eksplozija. Obližnji par iz Astrahanja je ubijen na mjestu; stražari su pretrpjeli potres mozga, četvero djece je ozbiljno ozlijeđeno, a sam je napadač raznesen na komadiće - na mjestu napada su pronađeni samo dijelovi njegove ruke i lubanje - barem tako kaže službena verzija. Dijelovi dokumenata koji su kasnije pronađeni sugeriraju da je napadač prethodno bio osuđen na 10 godina zatvora, ali ta informacija nije dokazana. Sarkofag i tijelo su ostali neoštećeni.

Straža Valerij Šustov/RIA Novosti Valerij Šustov/RIA Novosti

To je posljednji ozbiljni napad na Lenjinovo tijelo. U postsovjetskoj Rusiji su se na spomenik okomljivali samo luđaci: 2010. se jedan muškarac došuljao do govornice u mauzoleju, s koje je pozivao na to da se tijelo pokopa, a mauzolej uništi. U pritvoru se ispostavilo da muškarca traže zbog pljačke i napada. Kasnije iste godine je jedan muškarac u smjeru muzeja bacio rolu toaletnog papira i brošuru. Zadržan je na psihijatrijskom odjelu. 2017. su nad mauzolejem neki politički aktivisti izlijevali svetu vodu, da bi ih za samo nekoliko sekundi zadržali stražari. "Ustani i odlazi", vikali su aktivisti. No on je još uvijek tamo!