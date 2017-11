Prije 103 godine: Rusija proglasila rat Osmanskom Carstvu

Russia Beyond

Rusko i Osmansko Carstvo su stoljećima ratovali oko strateških interesa na Balkanu i Kavkazu. Dva su se carstva koja su se počela raspadati sukobila već 1856. i 1877. zbog starog ruskog problema - nedostatka pristupa Crnomorske flote Mediteranu.

Napetost je kulminirala 1914. godine, pogoršana potporom Rusije slavenskim nacionalističkim pokretima na područjima od osmanskog interesa, poput Srbije.

Rusija je već bila upletena u sukob s Njemačkom i Austro-Ugarskom, a francuski i britanski saveznici su potaknuli cara Nikolaja II. da pokuša pripojiti Konstantinopol kako bi snagama Antante dao bolji nadzor nad Mediteranom.

Iako je kampanja Rusije u Prvom svjetskom ratu bila veliki neuspjeh, neke od najvećih pobjeda vojske bile su one protiv Turaka. Do 1916. godine je ruska vojska stigla do grada Erzincana, dobrano u današnjoj Turskoj.

Sukob je završio nakon Brestlitovskog mira i izlaska Rusije iz Prvog svjetskog rata. Međutim, regionalni neprijatelji Osmanskog Carstva, Armenija i Azerbajdžan, na koncu su se odlučili pridružiti SSSR-u kako bi se zaštitili od budućih turskih invazija.