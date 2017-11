Prije 56 godina: Rođen ruski jazz maestro Igor Butman

Russia Beyond

On je jedan od najpoznatijih ruskih glazbenika i organizator festivala.

Igor Butman je najpoznatiji ruski saksofonist i organizator mnogih jazz festivala u Rusiji. Među njima su Trijumf jazza u Moskvi i Sankt-Peterburgu, Aquajazz u Sočiju, Skolkovo Jazz i drugi.

Butman je odrastao u Sovjetskom Savezu, ali se preselio u SAD 1987. Tamo je studirao na akademiji Berklee College of Music. 1993. se vratio u Rusiju i postao "most" jazza između Moskve i New Yorka, svirajući s glazbenicima kao što su Eddie Gomez, Lenny White, John Abercrombie i Joe Lock u Rusiji.

Za Butmana je vrlo važna podrška mladim umjetnicima. "Naša je glazbena škola mlada, ali u našem jazzu ima mnogo strasti", izjavio je ranije ove godine. "Naš temelj je moćna vojska klasičnih glazbenika, a imamo i vrlo jaku akademsku školu".

Butman je također vlasnik dva jazz kluba u centru Moskve.