Na današnji dan: Odigrana bitka kod Borodina u Moskovskoj oblasti

Bio je to jedan od najkrvavijih sukoba u Napoleonskim ratovima.

Bitka kod Borodina - Francuzima poznata kao bitka kod Moskve - bila je jedna od najkrvavijih bitki u Napoleonskim ratovima, premašujući čak i Waterloo. Selo Borodino se nalazi u blizini grada Možajska u Moskovskoj oblasti. Tijekom bitke, koja je započela u 6 sati ujutro 7. rujna 1812. i završila u 6 sati popodne 8. rujna, u prosjeku je svakog sata poginulo 2500 ljudi. Prema različitim procjenama, ruska vojska je izgubila oko 38 tisuća ljudi, a francuska oko 58 tisuća. Pokapanje poginulih je trajalo do svibnja 1813.

Francuzi su odnijeli taktičku pobjedu, ali nisu uspjeli ubiti sve ruske snage pod zapovjedništvom princa Mihaila Kutuzova. Povlačenje ruske vojske nakon Borodina rezultiralo je uništenjem velikog dijela Moskve koju su Rusi spalili. Okupacija glavnog grada nije dovela do poraza Rusije, već do raspada francuske Grande Armée. Do kraja prosinca ostatak Napoleonove vojske protjeran je iz Rusije.

Pročitajte više: 8 "najruskijih" mjesta u Rusiji