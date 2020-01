8 stvari koje povezuju Donalda Trumpa s Rusijom

1. Snovi o neboderima

Mediji znaju za pet posjeta Donalda Trumpa Rusiji, i svi su oni bili vezani uz razvojne projekte biznismena i njegovog konglomerata Trump Organization.

Trump je u Rusiju prvi puta došao 1987. godine kako bi sa sovjetskom vladom i kompanijom "Inturist" razgovarao o projektu luksuznog hotela, no biznis u Sovjetskom Savezu nije funkcionirao. Zatim su tu bili planovi za luksuzno stanovanje i luksuzne hotele, poslovni centar, rekonstrukciju hotela "Moskva" i "Rossija", prodaju licence brenda Trump u Rusiji, izgradnju najvećeg dječjeg zabavnog parka na svijetu "Park čudesa" i, na koncu, izgradnju nebodera Trump Tower po uzoru na onaj u New Yorku.

Niti jedan od ovih projekata nije bio realiziran. Trump mlađi u dvije je godine nekoliko puta bio u Ruskoj Federaciji u interesu tvrtke. No, možda je sada vrijeme kada će za Trump Organization stvari u Rusiji stvarno krenuti uzbrdo.

2. Natjecanje u ljepoti

Trump Tower u Moskvi bio je toliko željeni san milijardera da je 2013. godine on u glavnom gradu Rusije održao natjecanje u ljepoti "Miss Universe". Očekivalo se da će na njemu potpisati ugovor s najvećom ruskom developerskom tvrtkom - Crocus Groupom Arasa Agalarova.

Trump je tuda pokušao namamiti Vladimira Putina uz pomoć djevojaka iz 86 zemalja svijeta. "Mislite li da će Putin doći na "Miss Universe" u studenom u Moskvi? - Ako bude tako, hoće li on postati moj novi najbolji prijatelj?", napisao je Trump na Twitteru.

Dobar plan, no Putin ipak nije došao. No jedan od najbogatijih Amerikanaca tada se fotografirao s gotovo svim zvijezdama ruskog šoubiznisa, na čelu s "kraljem pop scene" Filippom Kirkorovim. Sada fotografiju s novim predsjednikom SAD-a imaju gotovo svi na čije se hitove u Rusiji obično pije.

3. Savjetnici

Trump je početnik u politici, no odmah je počeo iz najvažnije fotelje. Nad projektom "Donald Trump - predsjednik SAD-a" radio je tim u kojem se nalazilo nekoliko savjetnika povezanih s Rusijom.

Šef njegovog izbornog stožera Paul Manafort ranije je bio savjetnik odbjeglog predsjednika Ukrajine Viktora Janukoviča, a u svjetlu te informacije Manafort je u kolovozu 2016. napustio Trumpov stožer. Prema podacima lista Financial Times, u Ukrajini je Manafort radio s prevoditeljem koji je bio povezan s ruskom vojnom inteligencijom.

Drugi Trumpov savjetnik - Carter Page - ranije je surađivao s Gazpromom kroz investicijsku banku Merrill Lynch. I on je morao otići, nakon što je osumnjičen da je vodio privatne razgovore s ruskim dužnosnicima o ukidanju sankcija u slučaju Trumpove pobjede, što je privuklo pažnju FBI-ja.

Glavni Trumpov savjetnik i organizator predizbora u New Yorku bio je Michael Caputo - on je 1990-ih živio u Rusiji i radio na predizbornoj predsjedničkoj kampanji Borisa Jeljcina. Niti Caputo nije s Trumpom došao do kraja te je u srpnju podnio ostavku zbog nesretnog tweeta u kojem je uvrijedio kolegu.

4. Rusi su najbolji kupci Trumpovih nekretnina

Kako je jednom priznao Trumpov sin Donald Trump mlađi, Rusi čine neproporcionalno veliki postotak klijenata u mnogim projektima. "Vidimo kako se slijeva mnogo novaca iz Rusije", rekao je, dok je Trumpov drugi sin Eric jednom izjavio da su "Rusi najbolji kupci nekretnina".

Zapravo je malo "ruskih" poslova naširoko poznato. Možda je najpoznatija svojedobno bila prodaja kuće u Palm Beachu milijarderu Dmitriju Ribolovlevu, koji se obogatio prodajom kalcijevog klorida, za 95 milijuna dolara.

5. Usporedbe s Gorbačovom

Trump je američki Mihail Gorbačov [posljednji glavni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog Saveza, jedini predsjednik SSSR-a]. Ova usporedba u svjetskom se tisku čula u više navrata - Trumpove radikalne izjave o američkoj vanjskoj politici u najmanju su ruku najavljivale perestrojku. No, za razliku od Gorbačova, ova perestrojka trebala bi biti s izolacionističkim vektorom (izlazak iz WTO-a, obustavljanje bezuvjetne potpore NATO-u itd.)

Gorbačova i Trumpa veže i jedan neobični događaj. Jednom je prilikom Gorbačov namjeravao posjetiti Trump Tower, no ipak za to nije imao vremena. Tada su u zgradu poslali pobjednika natjecanja dvojnika Gorbačova i gledali kako radosni Trump juri dočekati lažnog političara u predvorju.

6. Ruski Kolumbo Zuraba Ceretelija

Jednom se Trump zanio idejom da na Manhattanu postavi spomenik Kristoforu Kolumbu veličine Kipa slobode. Zadatak je povjerio uglednom ruskom kiparu Zurabu Cereteliju. No ruskog su Kolumba odbili ne samo New York, već i nekoliko drugih američkih gradova, kao i Španjolska i zemlje Latinske Amerike. Prema informacijama ruskih medija, Cereteli je spomenik Kolumba morao preraditi u spomenik Petra Velikog, koji je postavljen nedaleko od Tretjakovske galerije na Krimskom valu. 98-metarski spomenik "U znak sjećanja na 300. godišnjicu ruske mornarice" ne sviđa se baš svima u Moskvi - neki smatraju da proporcijama ne odgovara staroj Moskvi i da je jednostavno "ružan".

7. Film Leonida Gajdaja

1990-ih je Donald Trump pomogao kultnom redatelju Leonidu Gajdaju da snimi svoj posljednji film - komediju "Vrijeme je dobro na Deribasovskoj, ili na Brighton Beachu opet pada kiša". Na skromnu zahvalu u odjavi dosad nije obraćana velika pozornost, no nakon Trumpove pobjede na izborima brzo se raširila društvenim mrežama.

8. Trumpova votka u Moskvi

Trump voli nazivati svojim imenom sve što dotakne. Nebodere, parfeme, donje rublje i... votku. 2005. godine je u suradnji s tvrtkom Drinks Americas biznismen pokrenuo vlastiti brend votke, a 2007. godine ju je doveo na "Sajam milijunaša" u Moskvu.

Cijena ove votke bila je viša od ostalih premium brendova votke (30 dolara po boci), no biznismen je bio uvjeren da će se Rusima više sviđati Trumpova votka od njihove vlastite. Iste je godine planirao votku uvesti na rusko tržište, čak je i snimljena reklama za nju, no od toga na koncu nije bilo ništa. Brend je mrtav i u SAD-u, i u Rusiji.