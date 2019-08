Putinovi rođendanski pokloni

Russia Beyond

Predsjednik Indonezije Susilo Bambang Yudhoyonoosobno je pjevao Putinu poznatu pjesmu Happy Birthday To You.

Pjesma od predsjednika Indonezije

Svoj 61. rođendan (2013.) Putin je dočekao na Summitu azijsko-tihooceanskog foruma za gospodarsku suradnju (ATES) na indonezijskom otoku Baliju. Organizatori summita odlučili su čestitati rođendan predsjedniku Rusije, i to na najvišoj razini. Predsjednik Indonezije Susilo Bambang Yudhoyono osobno je uzeo u ruke gitaru i otpjevao Putinu poznatu pjesmu Happy Birthday To You. S njim su pjevali, a zatim aplaudirali i drugi čelnici zemalja ATES-a, uključujući i kineskog predsjednika Xi Jinpinga i predsjednicu Južne Koreje Park Geun-hye.

Izvor: YouTube

Putin se zahvalio Yudhoyonou o na indonezijskom jeziku, istaknuvši da je predsjednik "jako lijepo" otpjevao pjesmu. Prema Putinovim riječima, on je taj rođendan na Baliju obilježio skromno - popio je samo čašicu votke s kineskim partnerima u kasnim večernjim satima.

Zidni sat od Angele Merkel

Na otvaranju izložbe industrijskih inovacija u njemačkom gradu Hannoveru 2013. godine, kancelarka Angela Merkel uručila je Putinu zidni sat s kukavicom i prikazom orla s njemačkog grba. To ipak nije smetalo ruskom lideru da već nakon godinu dana stigne na susret s Merkelovom sa četverosatnim zakašnjenjem.

Doduše, direktor banke Sberbank Herman Gref kaže da uzrok nije Putinovo nepoštivanje Merkel, već njegova težnja da svakog sugovornika sasluša do kraja, čak iako zbog toga mora pomaknuti sve ostale susrete toga dana.

Sablja od kralja Bahreina

U Bahreinu, maloj otočnoj državi u Perzijskom zaljevu, kao i na čitavom Bliskom istoku, ljudi se dobro razumiju u reprezentativne poklone. Kada je kralj Bahreina Hamad ben Isa el Halif u veljači 2016. godine doputovao u radni posjet Moskvi, donio je Putinu na poklon sablju dimiskiju s rukohvatom i koricama od dragocjenih metala. Poklon se zove "Mač Pobjede", ni manje ni više.

Kralj je uručio sablju Putinu u osobnom susretu, a ruski predsjednik nije ostao dužan. Kralj Hamad je dobio na poklon rasnog ždrijepca ahaltekinske rase, po imenu Hadžibek. Još u srednjem vijeku su utjecajni ljudi poklanjali jedni drugima sablje i konje.

Životinje na poklon

I sam Putin je u više navrata dobivao na poklon konje, pse, pa čak i tigra. Konje su mu poklanjali guverneri i predsjednici srednjoazijskih republika (Kirgistana i Turkmenistana), a jednom mu je kralj Jordana Abdulah Drugi poklonio tri konja. Putin posjeduje i konja najmanje rase na svijetu. Naime, 2005. godine mu je na hipodromu u Kazanju poklonjen konj rase Falabella (Pony Falabella), visok samo 57 centimetara. Konju su dali ime Vadik.

Svog prvog psa, labradora Konija, koji je 2007. godine uplašio Angelu Merkel, Putin je dobio na poklon još 2000. godine od Sergeja Šojgua, današnjeg ministra obrane (a tada ministra za izvanredne situacije). Štene po imenu Buffy poklonio mu je 2010. godine premijer Bugarske, a 2011. godine mu je psa poslao i guverner japanske prefekture Akite, u znak zahvalnosti za pomoć u otklanjanju posljedica tragedije u Fukushimi. Putin je uzvratio poklon i poslao u Japan sibirskog mačka, kome je japanski gubernator dao ime Mir.

Vladimir Putin je 2008. godine, dok je bio premijer, kao rođendanski poklon dobio mladunče usurijskog tigra. Ruski lider je rekao da je to najoriginalniji poklon koji je dobio za rođendan. Dosad se nitko nije usudio pokloniti mu medvjeda, možda zbog toga što Putinov prethodnik Boris Jeljcin nije bio oduševljen takvim poklonom. Naime, Vladimir Ševčenko, šef kremaljskog protokola za vrijeme Borisa Jeljcina, priča kako je prvi predsjednik Rusije pitao: "Jeste li poludjeli?", kada je saznao da ga u Kremlju na lancu čeka poklonjeni medvjed.

"Ključ od mirnog neba"

U ožujku 2016. godine Putin je posjetio novu vojnoindustrijsku tvornicu u Nižnjem Novgorodu, koja proizvodi komponente za zenitne raketne sustave (S-400, planiranu raketu S-500 itd.) Tamo mu je poklonjena kopija mehanizma za pokretanje radarske stanice "Nebo-M" za otkrivanje tuđih aviona.

"To je ključ mirnog neba", izjavio je prilikom uručivanja poklona Jan Novikov, glavni direktor koncerna "Almaz Antej" (kojem pripada tvornica). "Samo Gospodin ima ključeve od mirnog neba", odgovorio je predsjednik, i dodao: "A i ovaj će zatrebati".