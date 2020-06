Zemlja-zrak: U čemu se sve vozi predsjednik Putin?

Prošli tjedan, glasnogovornik predsjednika Rusije, Dmitrij Peskov rekao je kako predsjednik Putin ima gust raspored, no kretanje predsjednika po Moskvi neće praviti probleme vozačima jer će predsjednik letjeti helikopterom. Ovaj oblik prijevoza aktivno koristi već nekoliko godina, ostavljajući limuzine u Garaži za specijalne namjene. "Lenta.ru" je odlučila saznati, koja prijevozna sredstva koristi predsjednik Rusije.

Izbjegavajući gužve

U listopadu 2012. godine, na svoj rođendan, Vladimir Putin donio je odluku o maksimalnom udaljavanju od Kremlja, kako ne bi stvarao gužve na moskovskim ulicama. I to je zaista i napravio. Preselio se u podmoskovsku rezidenciju Novo-Ogarjevo. A Dmitrij Medvedev je preselio u helikopter. Iz tog razloga je pred Bijelom kućom sa strane Krasnopresnenskaje obale napravljen helidrom. No, taktika nije polučila uspjeh. Nakon pola godine glasnogovornik predsjednika Rusije, praktički je priznao besmislenost tog poteza. Gužve, koje su mislili izbjegavati Putin i Medvedev, nisu nestale.

No, helidrom u Tajnickom vrtu Kremlja su napravili. Helikopteri su slijetali u Kremlj i ranije, još i za vrijeme Borisa Jeljicna. No, helidrom se nalazio na Ivanovskom trgu i vibracije helikoptera su mogle oštetiti zgrade u blizini, te su iz tog razloga isti maknuli dalje.

Putin tradicionalno preferira domaću proizvodnju, pa iz tog razloga leti isključivo u ruskim helikopterima Mi-8. A Medvedev, koji često daje prednost stranim proizvođačima primijećen je u talijanskom helikopteru, Agusta Westland. Kako su objasnili, izbor je pao na tu europsku tvrtku iz tog razloga što je ista planirala proizvoditi i opsluživati svoje helikoptere u Rusiji.

Holding "Vertoleti Rossii" je pažljivo osluškivao interes ljudi iz najviše politike te je odlučio napraviti novu modifikaciju helikoptera Mi sa poboljšanim interijerom za vrlo važne osobe. Maketa takvog VIP salona demonstrirana je predsjedniku Putinu prije nekoliko godina. Opremljena je kožnim foteljama i kožnim trosjedom, dekorativnom suptilnom rasvjetom, velikim televizorom i svim mogućim priborom za kućanstvo - od aparata za kavu do hladnjaka. Naravno, predviđena je i maksimalna izolacija zvuka, rečeno je tada predsjedniku. Putin nije samo detaljno pregledao salon, nego je i tiho rekao ministru prometa i trgovine svoje želje, pokazavši prestom prema eksponatu.

Slijetanje predsjedničkog helikoptera u centru grada Voroneža

Prošle godine, za vrijeme Međunarodnog zrakoplovno-svemirskog sajma ( MAKS ), predsjednik Rusije je pregledao već gotovi primjerak, te pozvao u salon princa Ujedinjenih Arapskih Emirata. U salonu je moralo biti nešto što je zadivilo monarha koji je naviknuo na raskoš.

Garaža za specijalne namjene

Na kopnu se predsjednik Putin koristi sa vozilom Mercedes-Benz S600 Pullman — koji se nalazi u floti Federalne službe za sigurnost, a koja ima 11 takvih vozila. U Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W140) Vladimir Putin se vozio na tokom svog prvog predsjedničkog mandata. U istom takvom modelu se vozio i za vrijeme inauguracije 7. ožujka 2004. godine. Prije svečane ceremonije povodom stupanja na dužnost predsjednika, radi se i smjena generacije vozila predsjednika Rusije.

Putin se nije vozio samo u limuzinama, već i u mini autobusima. Kada je postao predsjednik, značajno je povećao broj putovanja po Rusiji. Zbog toga su mu napravili mini autobus sa blindiranom karoserijom te 8-10 mjesta za sjedenje, u kojoj su udobno mogli putovati predsjednik i ljudi iz njegovog najužeg kruga.

Za sve automobile je zadužen posebni odjel Federalne službe sigurnosti - Garaža za specijalne namjene. Njena povijest datira u početak 1921. godine, kada je Vijeće narodnih komesara rasporedilo nekoliko vozila i za korištenje Lenjinove obitelji. No, datumom rođenja se može smatrati i 1906. godina - tada je na dvoru Nikole II. otvorena Carska motorizirana garaža. Upravo te automobile su i nasljedili boljševici.

Neke pojedinosti oko transporta predsjednika zemlje Federalna služba za sigurnost otkrila je u čast jubileja Garaže za specijalne namjene u veljači 2016. godine. Novinarima su pokazani svi modeli voznog parka. Onima koji su to htjeli, dopušteno je sjesti u predsjedničke utvrde na četiri kotača. Njihova obavezna oprema je: zaštitni oklop, sustav evakuacije iz nesreća ( daje mogućnost kretanja automobila barem 30 km pri brzini od 80 km/h čak i ako su sve četiri gume probušene ), a također i sustav kontrole kvalitete zraka te drugu potrebitu opremu.

Predsjednički vozač

U Federalnoj službi za sigurnost su objasnili, kako se pripremaju vozači za predsjednika. Kandidat prolazi ozbiljan psihofizički pregled i trening u ekstremnim uvjetima. Dugo vremena mora provesti sa voditeljem operativnog odjela Federalne službe za sigurnost. Nakon toga, mora prikupljati iskustvo kao vozač pratećih vozila. Tek poslije svega toga, može se kandidirati na dužnost vozača predsjednika ili premijera. Ukupno, ovaj proces traje sedam do petnaest godina.

Predsjednik ima više od deset vozača. Oni su prvoklasni profesionalci, koji barem jednom tjedno imaju vježbe. Vježbe se sastoje od izmjene vatre iz vatrenog oružja tokom kretanja vozila, vožnje na simulatoru, koji imitira led i ostale loše uvjete na kolniku, vodene prepreke te eksplozije. Kažu, da vozači poslije svakog ovakvog treninga izgube i po nekoliko kilograma.

Radni dan vozača počinje sa medicinskim pregledom, instrukcijama i analizom posljednjih prometnih nezgoda u Moskvi. Jako rijetko sudjeluju u nezgodama. Istina, šansa da se dovedu u situaciju da se sudare s drugim vozilom je izuzetno mala, jer se predsjednička kolona kreće po praznim cestama.

Povorka jahača

Inauguraciju predsjednika, koja se održala 7. svibnja 2012. godine, mnogi pamte po pustim ulicama Moskve, na kojima se kretala kolona Vladimira Putina. Izgledalo je nadrealno, iako se slični kadrovi mogu vidjeti u Rusiji i ostalim zemljama ZND-a posvuda - kretanje predsjednika gotovo uvijek se skriva.

U jednom od specijalnih izdanja "Središnje televizije" na NTV-u, voditelj Vadim Takmenev dok se vozio s Putinom, priupitao ga je, zna li išta o gužvama, koje napravi predsjednička kolona "Ja se ispričavam. Žao mi je. Ali, što da radim - raditi se mora. Kako drukčije da se krećem?", - odgovorio je Putin. Voditelj je spomenuo primjer Francoisa Hollandea, čija je predsjednička kolona stajala na semaforima dok je išao na inauguraciju predsjednika Francuske. "On je dobar čovjek, no mene ne zanima populizam.", - odgovorio je na to Putin.

Za vožnje van granica Rusije, predsjednička vozila prevozi se teretnim zrakoplovima specijalne jedinice "Rusija". Tokom posjete Beču u lipnju 2014. godine, kolona ruskog predsjednika brojala je 27 automobila i 10 motocikala - većinom austrijske policije. Automobili koji su definitivno pripadali predsjedničkoj pratnji, bili su limuzine sa rotacijama i nekoliko mini autobusa sa specijalnom signalizacijom. Gradske vlasti nisu zaustavile promet. No, policajci na motociklima zamolili su sve koji su prolazili u tom trenutku, da se drže desne strane, kako ne bi smetali koloni.

Na tom planu, zanimljivo je vidjeti razliku između kretanja predsjedničke pratnje npr. u Erevanu. No, iskreno govoreći, treba spomenuti kako i pratnja američkog predsjednika stvara poprilične smetnje u prometu.

Za vrijeme putovanja predsjednika po Rusiji, iz sigurnosnih razloga registracijske pločice s prednje strane se ne postavljaju. Iz razloga, kada ide nekoliko jednakih automobila, osobi koja stoji na putanju vozila, teško se orijentirati. Stražnja tablica nužna je radi orijentacije tjelesnih čuvara, odnoso vozila u pratnji. Ova tradicija održava se još od vremena Josifa Staljina. U vožnjama van granica Rusije, sve ovisi o dogovoru sa državom koja prima pratnju.

U novi predsjednički mandat sa novim automobilom

Predsjednik države bi se trebao voziti u vozilu domaće proizvodnje - rekli bi, to je očigledno. No, kao pravilo, radi se samo o blindiranim verzijama serijskih modela. Malo država proizvodi specijalne limuzine za najviše državne dužnosnike. A vozila su ipak - "posjetnice" države. Mogu poslužiti kao slika u kakvom je stanju ekonomija i industrija zemlje, te ugledu zemlje na međunarodnom planu.

Krajem 2017. - početkom 2018. godine Garaža za posebne namjene trebala bi dobiti prve automobile projekta "Kortež" ( "pratnja" ). Što znači da bi na, prije svega, idućoj inauguraciji publika mogla vidjeti novost.

U videu pogledajte automobil u kojem će se u budućnosti voziti ruski predsjednik

Projekt "Kortež" radi se po narudžbi države od 2013. godine. Na bazi jedinstvene platforme, radi ju moskovski Znanstveno-istraživački automobilistički institut ( NAMI ) planira pokrenuti komercijalno isplativu proizvodnju limuzina, terenaca i mini kombija. Prema planu, dobrostojeći kupci mogli bi si nabaviti identično vozilo kao i predsjednik, no manje zaštićenu verziju. Očekuje se kako će u 2020. godini proizvoditi 4-5 tisuća vozila svih tipova projekta "Kortež". U 2015. proračunska sredstva za projekt su iznosila 3,6 milijardi rubalja, a u 2016. godini dodatnih 3,7 milijardi rubalja.

Najtajniji leteći odred

Vlast u Rusiji ne vozi se samo u vozilima, nego i plovi, leti, a nekada se kreće i u specijalnim terenskim vozilima na teško prohodnim mjestima, a ponekad i u batiskafima. U sastavu predsjedničkog Odjela za upravljanje imovinom ( ustrojen početkom 1990-tih godina kako bi se zadovoljilo potrebe visokih državnih dužnosnika ) postoji cijeli aviopark - Specijalni leteći odred "Rusija". U krug njegovih klijenata ulazi predsjednik, premijer, ministar vanjskih poslova, glasnogovornik dume, drugi visoki dužnosnici i patrijarh cijele Rus. Zrakoplovima Specijalnog leteće odreda "Rusija" prevoze se i novinari Kremlja i premijera, članovi delegacije, radnici press-službe i protokola.

Osnovu avioparka čine zrakoplovi Il-96-300 i Tu-214. Uskoro će im se pridružiti i Sukhoi Superjet 100. Odred ima i svoju kontrolu leta - zrakoplov koji je opremljen specijalnim sustavima za vezu, koji omogućuju predsjedniku kriptiranu komunikaciju kao i upravljanje nuklearnim arsenalom Rusije. U odredu se nalaze većinom zrakoplovi domaće proizvodnje, a sva polijetanja i slijetanja se odvijaju na državnom aerodromu Vnukovo-2.

Glavni predsjednički zrakoplov od 1996. je značajno modificirana varijanta putničkog Il-96. Tokom leta, predsjednik može komunicirati sa bilo kojim odjelom ili ministarstvom, a osim toga može održavati i međunarodne razgovore ili konferencijske pozive. Zrakoplov, rednog broja 1, može po potrebi postati letećom kontrolom leta glavnog zapovjednika oružanih snaga. No, niti jednom u povijesti nije bilo potrebe za tim. Ipak, takva mogućnost je ugrađena u zrakoplov. U slučaju nužde, predsjednički zrakoplov dužan je osigurati održavanja sastanaka i pregovora na međunarodnoj razini.

Pogledajte u videu iznad, kako izgleda predsjednički Il-96-300

Za putovanja na vodi, Odjel za upravljanje imovinom predsjednika ima dvije jahte, tri motorna broda, sedam glisera i jedan katamaran s jedrima.

Neobična transportna sredstva, kojima se služi predsjednik, koriste se i druge organizacije. Naprimjer batiskaf, u kojem je Putin pregledavao potonuli brod na dnu Crnog mora, uključen je u Rusko geografsko društvo.