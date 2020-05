Vodič za preživljavanje: Kako razumjeti rusku djevojku?

Kako biste razumjeli tajanstvenu dušu ruskih žena, potrebno je, naravno, čitati Dostojevskog ili Tolstoja, a ne ovaj vodič za preživljavanje. No, ruski se klasici ne odlikuju kratkoćom i bilo bi nehumano da vas prije prvog spoja s Natašom pošaljemo u knjižnicu. Dakle, ako želite da nakon prvog sastanaka uslijedi i drugi, za početak se upoznajte s ovim kratkim no životno važnim pravilima.

Sve žene u Rusiji su djevojke. Kod nas nije uobičajeno obraćati se pripadnicama ljepšeg spola riječima "žena", "cura" ili "mala". Čak i ako vaša odabranica već ima više od 45 godina, svejedno joj se trebate obraćati kao "djevojci". Svaki drugi naziv neće je samo uzrujati, već bi se mogla i uvrijediti.

Račun u restoranu ili kafiću. Ovdje nema više opcija - u Rusiji djevojka očekuje da vi platite. Čak i ako je formalno ona pozvala vas. Čak i ako ste vi naručili samo kavu, a ona večeru od pet slijedova. Da, u Parizu i New Yorku račun se dijeli popola. No, u Moskvi će ona vjerojatno misliti da si škrtica. Ako je dobro odgojena, ona će kada stigne račun dohvatiti svoju torbicu i pretvarati se da je spremna podijeliti račun popola. Ne vjerujte. To je čista provokacija.

Vrećice. Prilikom pohoda u trgovine djevojke feminizam ostavljaju doma. Ako se na blagajni ispred vas nalaze dvije vrećice - jedna lakša i jedna teža - najbolje ćete učiniti ako uzmete obje. U idealnom slučaju u rukama vaše pratilje neće biti ništa osim njezine torbice.

Znakovi pažnje. Djevojke u Rusiji galantnost cijene više od onih na Zapadu. I očekuju je od vas. Otvoriti djevojci vrata automobila, pomoći joj da objesi kaput, propustiti je na ulazu u zgradu - sve su to standardne, ali učinkovite tehnike. Usput, što se tiče ulaska i izaska u zgradu - u većini slučajeva prva je djevojka. Ali ne i u dizalu - u njega prvo ulazi muškarac. Navodno je jedan od razloga taj da je bolje da se, ukoliko je umjesto dizala provalija, žrtvujete vi nego ona.

Cvijeće. Kao prvo, poklanjajte im cvijeće. Kao drugo, u Rusiji je običaj poklanjati buket cvijeća s neparnim brojem cvjetova. Smatra se da se paran broj nosi na pogreb. Iako suvremeni cvjećari kažu da, ako u buketu ima više od 10 cvjetova, ne trebate brinuti o tome je li broj paran ili neparan. Dakle, izbor je jednostavan - ili kupite neparan broj ili uzmite toliko cvijeća da ga je teško prebrojati.

U Rusiji je gotovo zakonom propisano da žene smiju kasniti na sastanak. Ako djevojka dođe 10-15 minuta kasnije od dogovorenog vremena, to se ne smatra kašnjenjem. Razlozi mogu biti razni. Objektivni: gužva ili poslovni sastanak. Mogu biti i subjektivni: trebalo joj je dugo da odluči pristaju li ove cipele na ovu haljinu. Mogu biti smiješni: ona je stigla na vrijeme i čekala iza ugla 20 minuta kako ne bi ispala previše nametljiva, jer ju je majka učila da djevojke koje znaju koliko vrijede nikad ne dolaze na vrijeme. Pokušavati saznati o čemu se zaista radi beskorisno je i čak netaktično. Samo se nasmiješite i recite da ste sretni što ju vidite, čak i ako se vani već smračilo, a vi se već smrznuli.

"Sve je u redu". Tu vam neće pomoći niti jedan vodič. Ruski muškarci su stoljećima pokušavali doznati što djevojka želi reći kada kaže ovu rečenicu. Ali bez uspjeha. Znači li to da je stvarno sve u redu i da ne treba ništa brinuti? Ili je to znak da hitno trebate odjuriti i kupiti milijun crvenih ruža i bombonijeru? Ako je potonje, što ju je naljutilo? Nažalost, shvaćanje ovoga postiže se samo metodom pokušaja i puno više pogrešaka. Drugačije ne ide. Pa čak ni to nije garancija. Nije ni čudo da je jedan od omiljenih viceva ruskih muškaraca na ovu temu: "Naljutila si se?" "Ne." "Jako?" "Da."

Ovaj priručnik mogao bi se nastaviti unedogled. No, to bi vas lišilo uzbuđenja koje vam jamčimo u pokušaju da nađete zajednički jezik s ruskom djevojkom. Ako vas ništa ne preplaši i odlučite se oženiti s njom, svakako pročitajte Tolstoja i Dostojevskog. To će vam biti od koristi.