Dan Rusije: Što točno znači taj najmlađi državni praznik?

Nova neovisnost

Taj je praznik postao za mnoge ruske stanovnike proturječan. Ljudi nisu shvaćali kako se može slaviti dan gubitka državnosti svoje države? Međutim, 12. lipnja 1991. održao se jedan značajni događaj – Boris Jeljcin izabran je za novog predsjednika RSFSR-a.

Pitanje „treba li slaviti Dan Rusije 12. lipnja?“ za mnoge je i dalje postojalo. Rusija je stoljećima bila samostalna država, a pokušaji da se objavi da je to sad „mlada država koja ima samo 23 godine“ izgledali su pomalo čudno.

Kako ističe filozof politike Aleksandr Dugin, praznik ruske samoidentičnosti mora se slaviti na dan njezinog velikog postignuća, a takvih je u ruskoj povijesti zaista puno. „Mislim da se Dan Rusije mora slaviti na dan neke zaista velike pobjede. Recimo, pobjede nad onima koji su prijetili našem povijesnom postojanju, pobjede nad okupatorima, pobjede nad našim neprijateljima“, govori Dugin.

Proglasivši 12. lipanj Danom Rusije, Putin je napravio kompromis. Rusija od 2002. više ne slavi donošenje Deklaracije o državnom suverenitetu RSFSR-a. To je sad praznik posvećen državi kao takvoj.





12. lipanj i suvremena Rusija



Sociolozi iz Levada-Centra proveli su anketu na 1600 ljudi, upitali su ljude što misle o tom prazniku. 44% je uvjereno da se taj dan naziva Danom neovisnosti Rusije. Samo 38% znaju što je to Dan Rusije. Petina ispitanika odgovorilo je s poteškoćom na to pitanje.

Oleg Rumjancev, bivši voditelj radne grupe koja je razrađivala Deklaraciju, bio je tužan kad smo ga zamolili da odgovori na naše pitanje: „Taj dan je temelj za ustavno uređenje. Zbog toga je današnji naziv pomalo neuspješan. Pa u Deklaraciji proglašeni su principi narodnog suvereniteta, ona je morala postati orijentir za federalizam, otvoriti put prema novom Saveznom sporazumu. To je suviše racionalni praznik da bi ga prihvatila masa, no jako dobar da bi razmislili do čega smo došli i idemo li tim putem“.



Što će Rusi raditi na Dan Rusije?



Bez obzira na sve to, Dan Rusije ostaje i dalje praznik i neradni dan. Ljudi će se na različite načine odmarati. Prema anketi Levada-Centra 14% radnih Rusa provest će 12. lipanj kod kuće, u krugu obitelji, 11% na vikendici ili u selu. Isti toliki broj nije znao odgovoriti na pitanje.

Svaki deseti otići će u prirodu – roštiljati ili se sunčati. Za 9% Dan Rusije se ni po čemu ne razlikuje od obične subote ili nedjelje, ti građani ga žele iskoristiti samo za „odmor“. 5% planira se 12. lipnja šetati po gradu ili u parku. 3% ispitanika se želi pošteno zabaviti, a 2% samo naspavati. Još 2% provest će dan s prijateljima te će proslaviti rođendane svojih bližnjih koji su bili ovih dana. 11% ispitanika nema određene planove.

Ono što je istaknula većina građana jest to da se taj dan„dostojno“ proslavi. Iako će svatko to tumačiti na svoj način.