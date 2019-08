Svakodnevica nuklearne podmornice

Prvi duboki zaron i podmorničarsko „vatreno krštenje“

Kada se podmornica prvi put spušta duboko u more, svaki mornar mora proći svojevrstan obred posvećenja. U mom slučaju su zahtjevi bili najmanji mogući: staro pravilo je da se u staklenu kuglu od svjetiljke u kabini ulije morska voda iz dubinomjera koju svaki novajlija mora popiti. Mogu samo reći da joj je okus vrlo opor i gorak. Tada su mi uručili potvrdu, rukom ispisanu, da sam postao podmorničar. A na nekim podmornicama taj obred podrazumijeva još i „poljubac malja“: on se zakači za strop i kada se podmornica ljulja, mornar ga treba poljubiti. Ne razumijem sasvim smisao tog rituala, ali kod nas nema rasprava i suvišnih pitanja - to je prvo pravilo koje čovjek nauči kada stupi na podmornicu.



Služba



Gotovo svaka podmornica ima dvije posade. Kada jedna ide na odmor (što je predviđeno nakon svake autonomne plovidbe - rus. Avtonomka), službu preuzima druga. „Avtonomka“ može imati različito trajanje: najmanje 50 dana, a najviše - 90 dana. Najprije slijedi izvršavanje pripremnih zadataka: primjerice zaronjavanja i uspostavljanje veze s drugom podmornicom, spuštanje do maksimalnih dubina, vježbe gađanja itd. Ako stožer potvrdi da su sve vježbe uspješno obavljene, podmornica se šalje na izvršavanje redovnih borbenih dužnosti.

Najčešće smo plovili ispod leda Sjevernog pola - tada se podmornica ne vidi iz satelita, jer ako se podmornica kreće u područjima gdje je voda bistra, vidljiva je i na dubini od 100 metara. Naš zadatak je bilo patroliranje u određenom području mora u punoj pripravnosti i primjena oružja u slučaju napada. Jedna podmornica s 16 balističkih raketa može doslovno zbrisati s lica zemlje cijelu Veliku Britaniju, na primjer. Svaka od 16 raketa posjeduje 10 autonomnih bojevih glava. Jedno punjenje je pet do šest puta jače od bombe bačene na Hirošimu. Nije teško izračunati da smo svaki dan sa sobom nosili 800 „hirošima“.



Svakodnevica



Život u zatvorenom prostoru nije tako težak kao što se možda čini. U velikoj mjeri to je zato što smo cijelo vrijeme zauzeti - 8 sati provodimo na dežurstvu. Svaki dan u 15:00 svi se okupljaju na „malo spremanje“. Svatko čisti određeni dio podmornice. Netko je zadužen za kontrolni pult s kojeg treba očistiti prašinu, a netko - za toalete (sanitarni čvor za mornare je u pramcu podmornice). Najviše smeta svakako to što kada nekom jednom zapadne u dužnost da nešto radi, onda to tako ostaje tijekom čitave službe. Dakle, kada netko jednom počne ribati toalete - radi to do samog kraja.



Ishrana

Za podmorničare je osigurana dobra prehrana. Za doručak tu je obično tvorog (slatki sir), med, džem i slatko. Za ručak ili večeru je obavezno crveni kavijar i sušena jesetra. Svaki podmorničar dnevno dobije i 1 dl suhog crnog vina, čokoladu i voblu [endemska vrsta ribe iz Kaspijskog jezera nalik na crvenperku - prim. prev.]. Još u sovjetsko vrijeme, kada se razmišljalo o tome kako poboljšati apetit kod podmorničara, komisija je imala podijeljeno mišljenje: jedni su glasali za pivo, a drugi - za vino. Prevagnuo je drugi prijedlog, ali je vobla, koja inače ide u paru s pivom, ipak uvedena na jelovnik.



Pravilnik



Naš pravilnik je za nas svetinja. Međutim, ponekad se događaju smiješne stvari. Na primjer, prema 33. članu Strojevog pravilnika Oružanih snaga RF, kretanje trkom slijedi samo kada se izda naredba „trkom marš“. No jednom prilikom je zamjenik zapovjednika divizije krenuo u toalet, a vrata su bila zaključana. On je tada naredio starijem pomoćniku zapovjednika: „Otvorite toalet“. Stariji pomoćnik je sjedio okrenut leđima i nije se pomicao. Zamjenik zapovjednika je već gubio strpljenje: „Stariji pomoćniče, brzo donesite ključ!“. A ovaj je i dalje sjedio. Starješina se više nije uzdržavao: „Trčite, kad Vam kažem! Zar me ne čujete? Trkom! Što čekate?!“. Stariji pomoćnik je sklopio pravilnik, koji je izgleda čitao sve svoje slobodno vrijeme, i rekao: „Čekam naredbu 'marš', druže kapetane prvog ranga.“



Starješine

Ima vrlo različitih starješina, ali im je svima zajedničko da izazivaju strahopoštovanje. Neposlušnima ili onima koji im se suprotstave – slijedi ukor u najmanju ruku. Najneobičniji starješina koga sam imao bio je kapetan prvog ranga Gaponenko [odgovara činu kapetana bojnog broda u Vojsci RS, prezime je izmijenjeno, prim. red.]. On je jednom sišao, pogledao oko sebe i rekao: „Što se ovdje radi?“ Mi odgovaramo, uvježbavamo manevre, moramo uskladiti rad sa susjednom podmornicom, lokal 685. On je iznenada sam sjeo za pult, uzeo mikrofon i rekao: „Lokal 685, ovdje lokal 681, molim da se izvrši 'riječ' ('riječ' u jeziku pomoraca znači prekid kretanja, tj. zaustavljanje). „S druge strane je uslijedio odgovor: „Ovdje lokal 685, ne mogu izvesti 'riječ'. Prijem.“ Gaponenko je s ljutnjom rekao: „Naređujem da se izvrši 'riječ' - odmah!“ A odgovor je bio još jasniji: „Ponavljam vam, ne mogu izvesti 'riječ'. Prijem. „Starješina se tada sasvim razbjesnio: „Naređujem ti da izvršiš 'riječ'! Odmah, čuješ li me!? Ovdje kapetan prvog ranga Gaponenko! Doći ćeš mi u bazu, za stražnjicu ću te objesiti!“ Uslijedila je neugodna tišina. U tom trenutku radist polumrtav od straha šapuće: „Druže kapetane prvog ranga, oprostite, pogriješio sam, potreban nam je lokal 683, a ne 685 - to je avion“. Gaponenko je lupio pult, otišao u svoju kabinu i do izlaska na površinu više se nije pojavljivao.