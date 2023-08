"Dobro je da nisi glavu zaboravio!" i druge kultne fraze ruskih učiteljica

Russia Beyond (Legion Media)

Vjerojatno su svi učenici od Sahalina do Kalinjingrada čuli ove fraze. Jer one su stvarno čuvene!

1. Dobro je da nisi glavu zaboravio! (А голову ты дома не забыл?)

Događa se da učenik zaboravi kod kuće udžbenik, bilježnicu, olovku ili domaću zadaću. Tada učiteljice obavezno koriste ovu frazu.

Kozeljsk, 5. listopada 2017. Nastavnica Marija Krilova na satu u srednjoj školi br.1. Sergej Fadeičev/TASS Sergej Fadeičev/TASS

2. Šuma od ruku (Лес рук)

"Tko će na ploču? Pa da, šuma od ruku." "Tko zna kakva je razlika između sinusa i kosinusa? Opet šuma od ruku." To zapravo znači da nitko nije podigao ruku. A dalje to znači da učiteljica "pita po dnevniku".

3. Zvono je za učitelja (Звонок для учителя)

Zvono podsjeća učitelja da je sat završen, ali nitko ne može na odmor dok svi prethodno ne zapišu što je za zadaću. U svakom slučaju, upravo to znači spomenuta učiteljska fraza.

Prvašići na satu. Dan znanja u Gimnaziji br. 2 u Vladivastoku. Vitalij Anjkov/Sputnik Vitalij Anjkov/Sputnik

4. Dođi ti sjesti na moje mjesto, a ja ću na tvoje (Давай ты сядешь на мое место, а я на твое)

Jeste li vi nekada poželjeli biti na mjestu učiteljice? Ponekad ona nudi i takvu opciju, naročito ako učenici nisu baš mirni ili je zasipaju pitanjima koja nemaju veze s gradivom. Istina, takva primamljiva ponuda uvijek ostane samo na riječima.

5. Izađi i uđi kako treba (Выйди и зайди как следует)

Tko je zakasnio na sat ne može se tek tako "ušetati" razred, mora to uraditi "kako treba". Drugim riječima, mora pokucati na vrata, ispričati se učitelju i razredu, pa tek kad dobije dozvolu, onda otići na svoje mjesto.

Na odmoru, Škola br. 1392 "D. V. Rjabinkina" Sergej Karpuhin/TASS Sergej Karpuhin/TASS

6. Sada ću razmjestiti ove pričalice! (Я сейчас рассажу эту сладкую парочку)

Tako učitelj ili učiteljica obično govori za učenike koji se došaptavaju ili smiju na satu umjesto da prate nastavu. Naravno, daleko je zabavnije planirati gdje ćemo ići nakon nastave nego se udubljivati u drugi zakon termodinamike.

7. Zasad pišem jedinicu olovkom (Пока что ставлю двойку карандашом)

Ako do sutra učenik ne nauči gradivo, učitelj može podebljati jedinicu kemijskom, i to će već utjecati na konačnu ocjenu. Ali to je tek sutra, danas učenik može i odahnuti, jer još uvijek nije sve propalo.

Sjeverna Osetija (Alanija), Učenici za vrijeme odmora u srednjoj školi koja nosi ime heroja socijalističkog rada Salamgerija Kokajeva, selo Humalag. Kiril Kuhmar/TASS Kiril Kuhmar/TASS

8. Tko se to smije tamo na Kamčatki? Ispričajte nam da se svi smijemo (А кто там смеется на Камчатке? Расскажите всем, вместе посмеемся)

U Rusiji ima mnogo regija koje su "na kraju svijeta", ali zbog nečega se zadnji red klupa u razredu zove upravo Kamčatka. To je omiljena pozicija ponavljača i onih koji se nisu spremili za sat. Tamo su neprimjetniji.

9. Hoćete li i ocjenu podijeliti? (А оценку я вам на двоих ставить буду?)

Jeste li nekada prepisivali na satu? Ako jeste, onda ste vjerojatno čuli od učitelja ove riječi.

10. Sutra neka ti dođu roditelji! (С родителями в школу!)

To učitelj govori samo u krajnjim situacijama, kada se učenik ponaša vrlo nevaljalo. Najprije poziva roditelje na razgovor, a poslije učenika može poslati i kod ravnatelja. Strašno!