Kako je šest čuvenih stranaca pokušavalo naučiti ruski jezik?

Čuveni pisac posjetio je Rusiju ukupno tri puta. Prvi put 1914. godine. Prije nego što je pošao na put, autor "Rata svjetova" i "Nevidljivog čovjeka" intenzivno je sam učio jezik. Točnije, pokušavao ga naučiti. Po njegovim riječima, uspio je zapamtiti samo one riječi koje je naučio koristeći latinično pismo. Na novom jeziku naučio je brojiti do sto. Nakon dva tjedna provedena u Rusiji, Wells je napisao esej "Što će biti: prognoza stanja nakon rata", u kojem je predlagao uvođenje ruskog jezika u engleske škole kao trećeg stranog jezika, uz francuski i njemački.

Glavna poteškoća u njegovom učenju, po mišljenju pisca, nalazi se u ćiriličnom pismu koje je Wells doživljavao kao "iracionalno pisanje slova". Zalagao se za latiničnu transkripciju slova i objavljivao ruske knjige na latinici. I ne samo to. Junaci u romanu "Joan i Peter", poput samog pisca, putuju u Peterburg i Moskvu. U knjizi se pojavljuju i prijestolnica s blistavim izlozima radnji i kremaljske zidine, prelazak zaleđene rijeke na sanjkama, ali i predstave u MHAT-u (Moskovski hudožestveni teatar).

Čuveni Venecijanac u svom je životu boravio u mnogim zemljama, uključujući i Rusiju. Na dvor Katarine Druge dolazio je carici predložiti da organizira državnu lutriju. Casanova je u Francuskoj bio njen glavni rukovoditelj i uspio je dobro zaraditi na lutriji. Kako bi bio što uvjerljiviji, odlučio je, kao što je obično i činio, naučiti nekoliko rečenica na ruskom. Međutim, shvatio je da mu ništa ne ide od ruke. Casanova se toliko naljutio da se uopće nije ustručavao u pravljenju usporedbi. Ruski jezik nazivao je primitivnim govorom, žaleći se da zapravo nije uspio izgovoriti niti jednu riječ tog "volovskog jezika".

Autor "Tri mušketira" putovao je po Rusiji po preporuci grofa Grigorija Kušeljeva-Bezborodka. Ruta nije podrazumijevala samo Moskvu i Sankt-Peterburg. Dumas stariji plovio je Volgom do Astrahanja, boravio na Kavkazu i napisao nekoliko knjiga o Rusiji, objavljivao časopis s putopisnim bilješkama. U Rusiji je proveo oko godinu dana i polako naučio jezik. U svojim bilješkama primjećivao je da "ruski jezik nema međuodrednice". Konstatirao je da je izbor psovki podjednako raznovrstan, kao i stilske figure kojima se izražava nježna ljubav. Osim pisanja putopisnih bilježaka, Dumas je preveo na francuski poeziju Nekrasova s kojim se upoznao u Petrogradu, Vjazemskog i Puškina. U tome su mu pomogli doslovni prijevodi s objašnjenjima pisca i prevoditelja Dmitrija Grigoroviča.

Bismarck je u svojstvu veleposlanika Pruske u Rusiji proveo tri godine. Prema diplomatskoj službi odnosio se vrlo odgovorno i sam je počeo učiti ruski jezik. U Petrogradu je uzimao satove jezika. Jedanput tjedno ostavljao je po strani sve svoje obaveze i svu pažnju posvećivao ruskoj gramatici i sintaksi. Bismarck se u početku žalio da je nositi se s vrstama riječi teže nego ratovati protiv francuske vojske. Međutim, vrlo je brzo uspio čitati "Plemićko gnijezdo" Turgenjeva na ruskom.

Pritom nikome nije govorio da je naučio jezik. Istina je otkrivena kada je Aleksandar Drugi primijetio da Bismarck pažljivo prati njegov razgovor s ministrom vanjskih poslova Aleksandrom Gorčakovom. Ostajalo mu je samo priznati. Car ne samo da se nije naljutio na tajnovitog pruskog veleposlanika, nego mu je udijelio kompliment za brzinu kojom je naučio ruski. Bismarck je nastavio koristiti ruski jezik do kraja svoje političke karijere. Ruske riječi promicale su stalno u njegovim pismima. Kada je postao premijer, čak je i napomene na službenim dokumentima umio pisati na ruskom.

Francuski pisac odlučio je učiti ruski nakon što je pročitao "Povijest ruske države" Nikolaja Karamzina. Mérimée je bio poliglot i odlično je govorio grčki, latinski, engleski, talijanski, njemački i španjolski. Ruski ga je jednostavno fascinirao. Bibliograf Sergej Sobolevski upoznao je pisca s Varvarom, bivšom dvorskom damom velike kneginje Marije Nikolajevne, koja ga je podučavala ruskom. Toliko uspješno da je počeo prevoditi s ovog jezika. Tako su se na francuskom pojavili "Pikova dama" i Puškinova poezija, kao i Gogoljev "Revizor". Mérimée je ruski okarakterizirao kao "najljepši europski jezik, kao stvoren da izrazi najfinije jezične nijanse".

Matematičar i pisac krenio je u Rusiju zajedno sa svojim prijateljem bogoslovom Henryjem Liddonom. Na putovanje su krenuli radi uspostavljanja veza s ruskom pravoslavnom crkvom. Sa sobom su imali pisma episkopa Oksfordskog Wilberforcea mitropolitu moskovskom i kolomenskom Filaretu. Za Carrolla je putovanje postalo zadatak koji je on fenomenalno riješio. Plašili su ga da je ruski jako težak i ima dugačke riječi, a on je u dnevniku zapisao jednu od njih - защищающихся - i to latiničnim pismom, što bi u latiničnoj transkripciji izgledalo ni manje ni više nego ovako - zashtsheeshtschayjushtsheekhsya. Ipak, uz pomoć rječnika i priručnika počeo je polako vladati jezikom. Prvo je zapisivao nepoznate riječi, a potom učio cijele rečenice. I pored toga što je ruski govorio s rječnikom kraj sebe, radio je to fenomenalno, uspijevajući se čak i cjenkati na sjamovima.