Koji su najpopularniji testovi ruskog jezika za strance?

TRKI / ToRFL

Test ruskog jezika kao stranog, poznat i kao ToRFL, je službeni ispit s državnim certifikatom, vjerojatno najpopularniji u ovoj kategoriji. Može se polagati na različitim mjestima širom svijeta, jer ima puno stranih partnera. Npr., u Londonu, Rio de Janeiru i Pekingu.

Legion Media Legion Media

U Rusiji certifikate izdaje 13 sveučilišta. Pritom se ne nalaze sva u Moskvi i Sankt-Peterburgu, glavnim turističkim centrima. ToRFL možete polagati i u Tomsku, Kazanju, Tjumenju, Volgogradu i drugim gradovima.



ToRFL ima šest razina koji odgovaraju onim koji postoje za druge jezike (A1 - C2). Međutim, certifikat se izdaje počev od nivoa B1, jer je to prva certifikacijska razina za ovaj test (TRKI-I / B1). Obično je potrebna onima koji se upisuju na ruska sveučilišta. Ali, kako biste dobili titulu bacc, magistra ili doktora, morate položiti razinu ToRFL-II / B2.



Ispit za svih šest razina sastoji se od pet dijelova. Četiri dijela su, kao i u europskom sustavu: čitanje, pisanje, razumijevanje na sluh i govor. „Nestandardan“ je samo peti dio „Leksika-gramatika“ koji se polaže u formatu u kojem birate više pravilnih odgovora među ponuđenim.



TRKI se može polagati neograničen broj puta, a cijena polaganja je od 5000 do 6500 rubalja (500 do 600 kn), ovisno o razini i sveučilištu. Ali, imajte u vidu da certifikat važi samo dvije godine, a onima koji ga hoće polagati bez pripremnih tečajeva može biti potrebna prethodna provjera znanja: „Ako ste 'vanjski kandidat' možda će vam tražiti da prvo polažete test RLC (ruskog centra za jezike) prije ispita. "Morao sam to napraviti za drugi TRKI certifikat, kada sam došao sa strane. Međutim, kada sam polagao za treći TRKI certifikat, već sam s njima prošao ljetni tečaj“, kaže bloger-poliglot Garret Popkins.

Ispiti Državnog instituta za ruski jezik „Aleksandar Puškin“

Institut „Aleksandar Puškin“ je 70-ih postao prva nastavna ustanova koja je počela školovati nastavnike i predavati ruski kao strani jezik. Za to vrijeme on je razvio čitav sustav vlastitih ispita: od ispita za djecu u šest razina (A1 - C2), analognog ispita za odrasle do poslovnog ruskog (B1 - C1) i ruskog jezika za međunarodni turizam (A1 - C1). Svi oni su organizirani po približno istoj shemi kao i ToRFL i usporedivi su s ljestvicom Vijeća Europe. Npr., razina B1 za poslovni ruski odgovara Fundamental Level u sustavu za testiranje Londonske trgovinsko-industrijske komore.

Ispit se može polagati u institutu u Moskvi ili u jednom od partnerskih centara u inozemstvu, koji se nalaze u još 15 zemalja: Njemačka, Portugal, Španjolska, Italija, Turska itd. Cijene se kreću od 3000 do 6000 rubalja (300 – 600 kn).



Jedna od glavnih prednosti: ako se radi o testovima Instituta „Puškin“, oni izdaju certifikate koji važe neograničeno. Nemojte ih miješati s ispitom ToRFL i ispitom koji se polaže za dobijanje ruskog državljanstva, jer Institut „Puškin“ nudi i mogućnost njihovog polaganja.

Ispit za dobijanje ruskog državljanstva (The Russian Citizenship Exam)

Ovo je obavezan ispit za one koji žele dobiti rusko državljanstvo (ne koristi se u druge svrhe). Da biste ga uspješno položili, morate točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja. S obzirom da je to službeni državni ispit, izdvojen iz sustava ToRFL, može se polagati samo u određenim ustanovama (svaka regija ima svoj spisak) i to samo u Rusiji.



Ispit se smatra bazičnim, odgovara razini A2 ToRFL i ima istu strukturu: čitanje, pisanje, razumijevanje na sluh, govor i leksika/gramatika. Fragment možete pogledati ovdje, a polaganje košta oko 4500 rubalja (400 kn).

Ispit Telc

Telc (“The European Language Certificates”), neprofitna kompanija locirana u Frankfurtu na Majni, ima preko 7500 licenciranih partnera širom svijeta (ali pretežno u Europi). Prvobitno Telc je bio specijaliziran za njemački jezik, ali sada nudi certifikate i za druge jezike, uključujući ruski.

Getty Images Getty Images

Test je namijenjen onima koji hoće da potvrditi osnovne komunikacijske vještine: maksimalna razina je B2. Odgovara međunarodnom standardu i sastoji se iz četiri dijela: pismeni (za koji kandidati imaju od 70 do 150 minuta, ovisno od razine), razumijevanje na sluh (30 minuta), pisanje (30 minuta) i razgovor, gdje je potrebno 15 minuta voditi dijalog iz svakodnevnog života. Primjer testa možete vidjeti na njihovoj stranici.