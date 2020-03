6 uglednih ruskih sveučilišta koja nude diplomski studij na engleskom jeziku

1. Moskovsko državno sveučilište Lomonosov

Osnovano 1755. godine, Moskovsko državno sveučilište Lomonosov (MGU) najstarije je i jedno od najvećih sveučilišta u zemlji. Nudi različite obrazovne programe i smatra se jednim od najprestižnijih sveučilišta među ruskom mladeži. Budući studenti mogu birati između niza diplomskih programa na engleskom jeziku.

Primjerice, možete odabrati program "Globalni poredak: Transformacije i izazovi" ("The Global Order: Transformations and Challenges") i učiti ne samo od ruskih profesora, nego i od onih iz Sjedinjenih Država, Kanade, Njemačke, Italije i Švedske.

Ili možete odabrati program "Napredno računarstvo i mreže" ("Advanced Computing and Networks"), koje zajedno drže MGU i Skoltech (Institut za znanost i tehnologiju Skolkovo), i postati specijalist za računalne mreže, dizajn složenih distribucijskih sustava, obradu podataka i analizu te strojno učenje.

Nadalje, postoje neki programi koji nude zajednički diplomski studij sa stranim sveučilištima, poput "Diplomski studij matematičkih znanosti" ("Master in Mathematical Science"), u suradnji sa Sveučilištem Primorska u slovenskom Kopru ili "Globalizacija, upravljanje i međunarodno razumijevanje" ("Globalisation, Governance and International Understanding"), u suradnji sa Sveučilištem Link Campus u Rimu u Italiji.

2. Moskovski institut za fiziku i tehnologiju (MFTI)

Jedno od vodećih ruskih sveučilišta na polju fizike i tehnologije, MFTI, osnovano je 1951. godine te je iznjedrilo mnoge vodeće ruske znanstvenike, uključujući preko 80 članova Ruske akademije znanosti. Njezini prvi profesori bili su dobitnici Nobelove nagrade Pjotr Kapica, Nikolaj Semjonov i Lav Landau.

Ako vas zanimaju matematika ili inženjerstvo, ovo bi moglo biti mjesto za vas. Sveučilište nudi niz diplomskih programa koji se podučavaju samo na engleskom jeziku: od "Napredne kombinatorike" ("Advanced Combinatorics") i "Neuronskih mreža i neuronskih računala" ("Neural Networks & Neural Computers") do "Aerodinamike" ("Aerodynamics") i "Industrijske bioinformatike" ("Industrial Bioinformatics"). Nadalje, postoje i programi iz područja inovacija i poslovanja - "Diplomski studij međunarodnog poslovanja, poduzetništva i tehnologije" ("Master of International Business, Entrepreneurship and Technology") i "Diplomski studij digitalne transformacije" ("Master in Digital Transformation").

3. Visoka škola ekonomije

Već godinama rangirano kao jedno od najboljih ruskih sveučilišta, sveučilište "Visoka škola ekonomije" relativno je mlada ustanova. Osnovana 1992. godine, brzo je prerasla u poznatu istraživačku ustanovu, izdvajajući se svojom međunarodnom prisutnošću i mrežom suradnji.

Profesori i studenti na Visoke škole ekonomije dolaze iz više od 90 zemalja, pa je prirodno da sveučilište nudi široku lepezu diplomskih programa na engleskom jeziku, koji pokrivaju područja kao što su računarska znanost, ekonomija i financije, humanističke znanosti, društvene znanosti, menadžment, svjetska ekonomija i međunarodni poslovi, matematika, urbani studiji, pravo, komunikacije i mediji. Izbor je bogat - od "Sustava velikih podataka" ("Big Data Systems") do "Prototipiranja gradova budućnosti" ("Prototyping Future Cities").

Sveučilište ima kampuse u nekoliko ruskih gradova, uključujući Moskvu, a svaki se diči stručnošću u različitim akademskim područjima. Na primjer, postoji mogućnost da studirate "Matematiku" ("Mathematics"), "Globalno poslovanje" ("Global Business") ili "Primijenjenu lingvistiku i analizu teksta" ("Applied Linguistics and Text Analytics") u Nižnjem Novgorodu, ili "Financije" ("Finance"), "Globalnu i regionalnu povijest" ("Global and Regional History"), "Poslovni menadžment i analiza" ("Management and Analytics for Business") ili "Komparativnu politiku Euroazije" ("Comparative Politics of Eurasia") u Sankt-Peterburgu.

4. Nacionalno istraživačko nuklearno sveučilište MIFI (Moskva)

Osnovan usred Drugog svjetskog rata, MIFI među svoje utemeljitelje ubraja "oca atomske bombe" Igora Kurčatova. Bilo je to jedno od glavnih središta ruskog nuklearnog istraživanja i obuke, pa ne čudi da i danas privlači najtalentiraniju mladež zainteresiranu za tehničke predmete.

Danas sveučilište nudi nekoliko diplomskih programa na engleskom jeziku. "Nuklearno inženjerstvo" ("Nuclear Engineering"), "Materijali za nuklearnu primjenu" ("Materials for Nuclear Application") i "Dizajn materijala i inženjering" ("Materials Design and Engineering") - na sve su ove programe pozvani međunarodni kandidati koji nemaju znanje ruskog jezika.

5. Sveučilište ITMO

Povijest Sveučilišta ITMO sa sjedištem u Sankt-Peterburgu seže do 1900. godine, kada je Strukovna škola carevića Nikolaja započela s obukom stručnjaka za mehaniku, optiku i urarstvo. Od tada se puno toga promijenilo, a danas je sveučilište uglavnom poznato po stvaranju IT profesionalca svjetske klase.

Sveučilište nudi niz međunarodnih diplomskih programa, od kojih se mnogi održavaju u suradnji sa sveučilištima iz drugih zemalja. Možete birati između dvostrukog akademskog stupnja (poput "Robotike" ili "Bioinžinjeringa i biotehničkih sustava") ili upisati programe kao što su "Kemija primijenjenih materijala" ili "Umjetnost i znanost" i studirati samo u Rusiji - izbor je na vama.

6. Sanktpeterburško državno sveučilište (SPbGU)

Osnovan 1724. dekretom Petra Velikog, SPbGU se usredotočio na temeljna istraživanja u znanosti, inženjerstvu i humanističkim znanostima. Sveučilište je poznato kao "alma mater" većine aktualne ruske političke elite, uključujući predsjednika Vladimira Putina i potpredsjednika Vijeća sigurnosti Dmitrija Medvedeva (bivši predsjednik i ruski premijer), a obojica su studirala pravo.

SPbGU je povezan s 486 sveučilišta iz cijelog svijeta i privlači više od 3000 međunarodnih studenata svake godine. Trenutno nudi širok spektar diplomskih programa na engleskom jeziku iz područja menadžmenta, ekonomije, matematike, fizike, prirodnih znanosti, društvenih znanosti i kulturoloških studija.

Osim diplomskih studija na engleskom jeziku kao što su "Međunarodni trgovački sustav" ("International Trading System") ili "Integrirano istraživanje okoliša polarnih područja" ("Cold Region Environment Landscapes Integrated Science"), možete razmotriti i upis na neki od lingvističkih programa dostupnih na njemačkom, francuskom, španjolskom ili talijanskom jeziku. Među njima su: "Njemački kao strani jezik i interkulturalni dijalog", "Jezik i komunikacija (na njemačkom jeziku)", "Interkulturalna komunikacija: Njemačko-ruski dijalog" i "Inovativne tehnologije u prevođenju: Francuski/španjolski/talijanski".