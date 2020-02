Yulija Lovrenović: "Napokon smo otvorili naš novi start-up projekt u Zagrebu"

Yulija, o kakvom se ruskom projektu u Hrvatskoj radi?

Centar ruskog jezika "Dijalog Plus" moj je osobni start-up projekt. Radi se o sasvim novom projektu – otvorili smo ga prije samo nekoliko mjeseci. No za školu u cjelini i za sebe osobno imam velike planove i ambicije.

Po primarnom sam obrazovanju ekonomistica. U Moskvi se moje radno iskustvo ponajviše odnosilo na logistiku i organizaciju prijevoza komercijalne robe, a dugo sam radila i u belgijskoj kompaniji za selidbe koja se bavi međunarodnim prijevozom osobnih stvari zaposlenika veleposlanstava, međunarodnih organizacija i tvrtki. Po sekundarnom obrazovanju sam profesorica ruskog kao stranog jezika. U stjecanje tog drugog obrazovanja već sam uložila mnogo, no, naravno, u znanju i usavršavanju nema granica. Industrija podučavanja ruskog kao stranog jezika ubrzano se razvija i ja se ne planiram zaustaviti na već postignutoj razini, nego ću se i dalje nastaviti usavršavati kao profesorica.

Zašto si odlučila otvoriti još jedan centar ruskog jezika? Zar ih već nema dovoljno?

Svake godine ruski jezik postaje sve popularniji, a sve veći broj hrvatskih tvrtki ili već radi s ruskim kompanijama ili kompanijama iz bivših sovjetskih republika, ili bi željelo ući na tržište tih zemalja. Ciljevi centra su: podučavanje ruskog kao stranog jezika u grupama za odrasle i djecu, individualni tečajevi, tečajevi poslovnog ruskog jezika, specijalizirani tečajevi (uključujući i online verziju) za djelatnike u turizmu, tečajevi za inženjere koji će raditi na projektima u Rusiji itd. U budućnosti bismo, naravno, u centru voljeli imati radionice za dvojezičnu djecu, na primjer, likovne radionice, ruski za predškolce kroz igru, satove glazbe i povijesti umjetnosti, šah i druge aktivnosti koji se provode na ruskom jeziku.

Po čemu se tvoj centar razlikuje od ostalih?

Ključna je stvar to što ja nipošto ne želim da budemo samo "akademska škola" koja nudi tečajeve jezika od stupnja A1 do stupnja C1 i priprema studente za ispit TRKI (test ruskog kao stranog jezika). Željela bih što više raditi na različitim projektima i uz korištenje najnovijih tehnologija. Primjerice, gotovo su svi udžbenici koje ćemo koristiti opremljeni QR kodovima, što znači da će učenik moći slušati audio materijale gdje god želi uz pomoć mobilnog telefona. Neću otkrivati sve tajne, no već ove godine, prije početka turističke sezone, planiramo kupiti pristup jednoj od LMS (Learning Management System) platformi i napraviti online tečaj ruskog jezika za djelatnike u turizmu. Trenutno u svijetu postoji više od deset LMS platformi s ruskim sučeljem, a to bi nam omogućilo da proširimo svoje mogućnosti i izađemo iz okvira grada Zagreba. Online učenje ruskog jezika zanimat će i mnoge inženjerske i farmaceutske tvrtke koje se nalaze izvan Zagreba.

Vidjeli smo da imate i polaznike starije od 65 godina...

Vjerojatno će to mnogima biti smiješno, no ja u Hrvatskoj želim razviti podučavanje ruskog za ljude starije od 65 godina. U Japanu je učenje stranih jezika kod starijih ljudi vrlo popularno kao prevencija demencije i kao dodatna aktivnost koja pomaže da život starijih ljudi bude sadržajniji i zanimljiviji. Jasno mi je da Hrvatska nije Japan, no starije su generacije u školi učile ruski, mnogi su za vrijeme Jugoslavije radili u Rusiji na građevinskim projektima, renovaciji hotela i banaka, dakle… No to je, naravno, prilično specifična publika, za nju se moram dobro pripremiti, no svakako ću vam u budućnosti javiti je li projekt zaživio.

Koje su bile glavne poteškoće s kojima si se susrela prilikom otvaranja ruskog centra u Zagrebu?

Nema poteškoća, samo treba raditi 25 sati na dan. Postoje stvari koje se mogu realizirati brže, dok je za rješavanje nekih problema potrebno više vremena.

Yulija, hvala na intervjuu, želimo vama i vašem timu uspjeh s novim start-upom!